مُصمم للتعليم الرقمي: Dahua تطلق حل الفصل الدراسي الذكي DeepHub

هانغتشو، الصين، 28 يونيو/حزيران 2023 /PRNewswire/ -- أطلقت Dahua Technology، الشركة الرائدة عالميًا في تقديم حلول إنترنيت الأشياء التي تركز على الفيديو ومزود الخدمة، حل الفصل الدراسي الذكي Dahua DeepHub خلال حدث عبر الإنترنت . تم تصميم هذا الحل للتعليم الرقمي، ويجمع بين ميزات أجهزة وبرامج Dahua بالإضافة إلى منتجات أخرى لتعزيز التعلم التفاعلي للفصول الدراسية من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر والتعليم العالي.

الجمع بين قدرات الأجهزة والبرمجيات

Digital education has become a global trend in the industry. Different countries put forward their own digital education strategies. Dahua actively participates in the construction of digital education and aims to utilize science and technology for the education of the future. We’re excited to introduce our Smart Classroom Solution, with DeepHub series as its key products.

بعد النجاح الذي حققته ألواح الكتابة DeepHub التي تم إطلاقها في عام 2022، قدمت Dahua هذا العام نموذجين جديدين للتعليم: سلسلة Lite (DHI-LPH65 / 75/86-ST420) وسلسلة Pro (DHI-LPH65 / 75/86-ST470-P). تتوفر كلتا السلسلتين بأحجام تتراوح من 65 إلى 86 بوصة وتتميز بشاشات 4K. تتميز سلسلة Lite بقدرتها التنافسية العالية وتحظى بقبول جيد بين العملاء المهتمين بالميزانية. تقدم سلسلة Pro ميزات إضافية بما في ذلك وحدة معالجة مركزية معالجة ثمانية النواة، وشاحن البطارية من نوع C مع شحن 65 وات PD، وكاميرا اختيارية وميكروفون مدمج به 8 مصفوفات. بالإضافة إلى ذلك، تم أيضًا تسليط الضوء على مجموعة من البرامج سهلة الاستخدام (DeepHub Class وDeepHub Canvas وDeepHub Board و(DeepHub MDM، مما يوفر المزيد من طرق التدريس مع تمكين تعلم الطلاب بطريقة فعالة وجذابة. يسمح الحل بالتكامل مع الأنظمة الأساسية الأخرى التابعة لجهات خارجية لتوفير موارد الدورة التدريبية الغنية.

4 سيناريوهات تعليمية

في سيناريو المحاضرات، يمكن للمدرسين إعداد الدروس في المنزل أو في أي مكان بمساعدة أدوات متنوعة، بما في ذلك التخزين السحابي، والألعاب التفاعلية، وموارد التدريس المخصصة، وإعداد بنقرة واحدة للعديد من أدوات الموضوع وعناصر واجهة المستخدم، وأكثر من 1000 محاكاة تعلم ديناميكية وجذابة، وعرض ملفات وعناصر ملائمة عبر كاميرا المستندات، إلخ.

بالنسبة لسيناريو الندوة، من الممكن التعاون عبر المؤسسات على لوحة قماشية مجانية باستخدام DeepHub Board. يمكن لكل عضو في الفريق المساهمة بأفكاره على اللوحة القماشية، وإزالة القيود على المسافات والمواقع للندوات والمناقشات الجماعية والاجتماعات. يدعم أكثر من 200 طالب وأكثر من 1000 مشاهد في نفس الوقت.

في السيناريو الهجين، يمكن للمدرسين التفاعل مع الطلاب عبر الإنترنت وشخصيًا، مع معرفة حالة التعلم الخاصة بهم في الوقت الفعلي. يمكن للطلاب التفاعل مع الفصل الدراسي أو الوصول إلى دوراتهم عبر الإنترنت عن بُعد من أجهزتهم الخاصة، تمامًا مثل التواجد الفعلي في الفصل.

أما في سيناريو المشاركة، يدعم برنامج التسجيل المدمج للسبورة البيضاء DeepHub مشاركة المحتوى بنقرة واحدة للدراسة بعد الفصل الدراسي. من خلال الإعداد الاحترافي لكاميرات الفصل الدراسي وخوادم التسجيل، فإنه يدعم التتبع في الوقت الفعلي لأنشطة التدريس لتزويد الطلاب بتجربة تعليمية غامرة.

من خلال الاستفادة من خبرتها في إنترنيت الأشياء، ستعمل Dahua بنشاط على تعزيز بناء التعليم الرقمي مع شركائها في النظام البيئي، وتمكين مستقبل التعليم بالعلوم والتكنولوجيا.

https://www.dahuasecurity.com/singlePage/custom/Dahua-DeepHub-Smart-Interactive-Whiteboard

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2141302/Digital_education_a_global_trend_industry_Different_countries_put_digital.jpg

الشعار- https://mma.prnewswire.com/media/2074657/Dahua_LOGO_Logo.jpg

Dahua Technology SOURCE