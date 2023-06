Conçue pour l'éducation numérique : Dahua lance la solution DeepHub Smart Classroom

HANGZHOU, Chine, 28 juin 2023 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, fournisseur mondial de solutions et de services AIoT centrés sur la vidéo, lance la solution Dahua DeepHub Smart Classroom lors d'un événement en ligne . Conçue pour l'éducation numérique, cette solution combine les fonctionnalités matérielles et logicielles de Dahua ainsi que d'autres produits pour améliorer l'apprentissage interactif dans les salles de classe de la maternelle à la 12e année et de l'enseignement supérieur.

Combinaison de capacités matérielles et logicielles

Digital education has become a global trend in the industry. Different countries put forward their own digital education strategies. Dahua actively participates in the construction of digital education and aims to utilize science and technology for the education of the future. We’re excited to introduce our Smart Classroom Solution, with DeepHub series as its key products.

Suite au succès des tableaux blancs DeepHub lancés en 2022, Dahua a introduit cette année deux nouveaux modèles pour l'éducation : La série Lite (DHI-LPH65/75/86-ST420) et la série Pro (DHI-LPH65/75/86-ST470-P). Les deux séries sont disponibles dans des tailles allant de 65 à 86 pouces et disposent d'écrans 4K. La série Lite est très compétitive et bien accueillie par les clients soucieux de leur budget. La série Pro offre des fonctionnalités supplémentaires, notamment un processeur à 8 cœurs, la technologie Type-C avec chargeur PD de 65 W, une caméra enfichable en option et un micro intégré à 8 canaux. En outre, un ensemble de suites logicielles faciles à utiliser (DeepHub Class, DeepHub Canvas, DeepHub Board et DeepHub MDM) a également été mis en avant, offrant davantage de méthodes d'enseignement tout en permettant aux étudiants d'apprendre de manière efficace et attrayante. La solution permet l'intégration avec d'autres plateformes tierces afin de fournir des ressources de cours riches.

4 scénarios d'enseignement

Dans les scénarios de cours magistraux, les enseignants peuvent préparer leurs leçons à la maison ou n'importe où à l'aide de divers outils, notamment le stockage sur le cloud, les jeux interactifs, les ressources pédagogiques personnalisées, la configuration en un clic de divers outils et widgets, plus de 1 000 simulations d'apprentissage dynamiques et attrayantes, la démonstration pratique de fichiers et d'objets par le biais d'une caméra de documents, etc.

Pour les scénarios de séminaires, la collaboration entre institutions sur un canevas libre est possible grâce à DeepHub Board. Chaque membre de l'équipe peut apporter ses idées sur le canevas, éliminant ainsi les limitations de distances et de lieux pour les séminaires, les discussions de groupe et les réunions. Il peut accueillir plus de 200 étudiants et plus de 1 000 spectateurs en même temps.

Dans les scénarios hybrides, les enseignants peuvent interagir avec les étudiants en ligne et en personne, et connaître leur statut d'apprentissage en temps réel. Les étudiants peuvent interagir avec la salle de classe ou accéder à leurs cours en ligne à distance depuis leurs propres appareils, comme s'ils étaient physiquement présents dans la salle de classe.

Pour les scénarios de partage, le logiciel d'enregistrement intégré du tableau blanc DeepHub permet de partager le contenu en un seul clic pour l'étude après la classe. Grâce à la configuration professionnelle des caméras de classe et des serveurs d'enregistrement, il est possible de suivre en temps réel les activités d'enseignement afin d'offrir aux étudiants une expérience d'apprentissage immersive.

En utilisant son expertise en AIoT, Dahua promouvra activement la construction de l'éducation numérique avec ses partenaires de l'écosystème, en renforçant l'avenir de l'éducation avec la science et la technologie.

