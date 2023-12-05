نجحت كلية تشيونغ كونغ للدراسات العليا في إدارة الأعمال في عقد منتدى المرأة في القيادة لعام 2023 لتمكين المرأة الأفريقية

بكين، 5 دجنبر/كانون الأول 2023 /PRNewswire/ -- في 1 دجنبر/كانون الأول 2023، عقدت كلية تشيونغ كونغ للدراسات العليا في إدارة الأعمال (المشار إليها في ما يلي بِـCKGSB) بنجاح منتدى المرأة في القيادة لعام 2023 بمشاركة اليونسكو وبدعم من منظمة إعادة تصور التنمية. استقطب المنتدى 140 ألف مشاهد عبر 8 منصات إعلامية وأكثر من 440 مشاركًا عالميًا في Zoom. ومن خلال التركيز على أفريقي، قارة المستقبل، جمع منتدى هذا العام سفراء وأكاديميين ورجال أعمال بارزين يقودون المساواة بين الجنسين في الصين وإفريقيا عبر قطاعات الزراعة والطاقة والتعليم والسياحة، مع استكشاف الحلول من خلال عدسة صينية أفريقية.

ألقى لي هايتاو ، عميد كلية CKGSB المشارك المتميز وأستاذ المالية، الكلمة الافتتاحية التي شددت على التزام CKGSB بتمكين المزيد من قادة الأعمال من النساء من خلال البرامج والمنح الدراسية منذ إنشاء المدرسة.

بعد ذلك، أعرب محمد الفرنواني، مدير قسم التنسيق ذو الأولوية لأفريقيا في منظمة PAX التابعة لليونسكو، عن التزام اليونسكو بالتعاون مع CKGSB في النهوض بالمرأة الأفريقية في مجالات التعليم والثقافة والعلوم الاجتماعية والتكنولوجيا لتحقيق المساواة بين الجنسين.

بعد ذلك، ألقت ماريا غوستافا، سفيرة جمهورية موزمبيق لدى الصين، كلمة رئيسية أوضحت فيها أن "المساواة بين الجنسين ليست مفهوم مجرد فقط، بل هي أساس بناء مجتمع مزدهر وشامل". وقد ردد أوليفر ونيكا، سفير جمهورية أوغندا لدى الصين، وإيزابيل دومينغوس، سفيرة جمهورية ساو تومي وبرينسيبي الديمقراطية لدى الصين، هذه الفكرة في حوارهما الذي ترأسته هانا رايدر، الرئيسة التنفيذية لشركة Development Reimagined.

كان أحد أبرز الأحداث في هذا المنتدى هو أحدث نتائج الأبحاث التي قدمها تشانغ شياو مينغ ، الأستاذ المشارك للسلوك التنظيمي والعميد المساعد للشمولية والتنوع والإنصاف في CKGSB، حول العوائق التي تمنع النساء من القيام بأدوار قيادية بالإضافة إلى مرونة القيادات النسائية وتقاربهن.

تألفت اللجنة النهائية من لينا أينيو، مؤسسة التعليم في إثيوبيا وخريجة CKGSB، وإيرين ماريا، مالكة منتج Safari Wallet، ولي يي، المؤسس المشارك لشركة FarmWorks، وشو شياو جو، رئيسة شركة Shenzhen Yinghe Technology Co.,Ltd. وخريجة CKGSB، برئاسة الدكتور تاو زيغانغ ، أستاذ الإستراتيجية والاقتصاد والعميد المشارك في CKGSB. شاركت المؤسسات الأربع الصينيات والإفريقيات أفضل الممارسات في تطبيق التقنيات المبتكرة لتعزيز أعمالهن.

تستضيف CKGSB منتدى المرأة في القيادة منذ عام 2013 كمنصة للاحتفال بقصص النجاح، وتمكين القيادات النسائية الطموحة، وتعزيز المساواة بين الجنسين في مكان العمل، وإتاحة الفرصة لإحداث تغيير إيجابي.