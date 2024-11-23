نشرت كلية تشيونغ كونغ للدراسات العليا في إدارة الأعمال (CKGSB) تقرير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) والابتكار الاجتماعي لعام 2024، الذي يستعرض التقدم المحرز في تعزيز التعليم الإداري المسؤول

مدينة بكين, 23 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- في 21 نوفمبر 2024، أصدرت كلية تشيونغ كونغ للدراسات العليا في إدارة الأعمال (CKGSB) تقرير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) والابتكار الاجتماعي لعام 2024 في حدثها "مؤتمر استراتيجيات البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG): رؤى لتحول الأعمال" المُقام في شنغهاي بالتعاون مع غرفة التجارة الأوروبية في الصين، وحضرها ما يقرب من 100 من المديرين التنفيذيين للشركات متعددة الجنسيات ذوي التوجهات المرتبطة بالبيئة والمجتمع والحوكمة (ESG).

باعتباره النسخة الثانية من تقرير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) للكلية باللغة الإنجليزية، فهو يسلط الضوء على إنجازات وتقدم كلية تشيونغ كونغ للدراسات العليا في إدارة الأعمال (CKGSB) خلال العامين الماضيين في تعزيز ممارسات الأعمال المستدامة، وتشجيع الابتكار الاجتماعي، وتقديم حلول للتحديات المشتركة التي تواجه البشرية، وذلك في إطار رسالتها الأوسع لقيادة ودفع تعليم إدارة الأعمال المسؤول.

ويؤكد التقرير على دور الكلية في إعادة تشكيل مستقبل تعليم إدارة الأعمال من خلال الجهود المبذولة في دمج عوامل البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) في أبحاثها وآرائها وبرامجها ودوراتها لصناع القرار والشراكات الاستراتيجية والحوارات، بالإضافة إلى الممارسات المؤسسية، ما يسمح لها بإنشاء قادة أعمال مسؤولين أمام المجتمع.

كما ذكر Li Haitao، عميد كلية تشيونغ كونغ للدراسات العليا في إدارة الأعمال (CKGSB) وأستاذ المالية المميز في الكلية: "إن نهجنا في التعليم الإداري يستند إلى الإيمان بأن الشركات يمكنها ويجب عليها أن تكون قوة دافعة للخير". "ما تزال كلية تشيونغ كونغ للدراسات العليا في إدارة الأعمال (CKGSB) ملتزمة برسالتها في تطوير قادة لا يحققون النجاح في أعمالهم فحسب، بل يكونون أيضًا واعين بمسؤولياتهم تجاه المجتمع والبيئة". أكدت أستاذ التسويق في كلية تشيونغ كونغ للدراسات العليا في إدارة الأعمال (CKGSB)، السيدة Zhu Rui، التي تقود جهود الكلية في تعليم الأعمال من أجل الخير، على كلام العميد Li قائلةً: "هدفنا هو تمكين الشركات، كبيرة كانت أم صغيرة، من دمج اعتبارات البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) بسلاسة في استراتيجياتها وعملياتها الأساسية".

يتبع تقرير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) والابتكار الاجتماعي لعام 2024 المبادئ السبعة، وقد تم تقديمه إلى مبادرة مبادئ التعليم الإداري المسؤول (PRME) التابعة للأمم المتحدة، وهي منصة تهدف إلى تعزيز ممارسات الإدارة المسؤولة لصالح المجتمع وكوكبنا. وهو متاح الآن للتنزيل على موقع CKGSB.

بالنظر إلى المستقبل، ستواصل كلية تشيونغ كونغ للدراسات العليا في إدارة الأعمال (CKGSB) دفع التقدم في تعليم الإدارة المسؤولة والمساهمة في مستقبل أكثر استدامة وعدالة.

نُبذة عن كلية تشيونغ كونغ للدراسات العليا في إدارة الأعمال (CKGSB)

تأسست كلية تشيونغ كونغ للدراسات العليا في إدارة الأعمال (CKGSB) في بكين في نوفمبر 2002، وهي أول كلية أعمال يمولها القطاع الخاص وتديرها الأبحاث في الصين. تهدف الكلية إلى إعداد قادة أعمال تحويليين يتمتعون برؤية عالمية، وإحساس بالمسؤولية الاجتماعية، وعقلية مبتكرة، وقدرة على القيادة بالتعاطف والرحمة. لمعرفة المزيد عن كلية تشيونغ كونغ للدراسات العليا في إدارة الأعمال (CKGSB)، يرجى زيارة: https://english.ckgsb.edu.cn/.