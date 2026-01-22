نطاق الأقطار الجديد لجهاز GORE® VIATORR® TIPS ENDOPROSTHESIS WITH CONTROLLED EXPANSION يحصل على علامة CE

جهاز TIPS الموثوق هو أول جهاز مُعتمد يوفّر نطاق أقطار من 6 إلى 10 ملم، مما يمنح الأطباء تحكّمًا أكبر عند علاج ارتفاع ضغط دم الوريد البابي.

بوتزبغون، ألمانيا، 22 يناير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة W. L. Gore & Associates Medical Products (Gore) اليوم عن حصول نطاق الأقطار الجديد من 6 إلى 10 ملم لجهاز GORE® VIATORR® TIPS Endoprosthesis with Controlled Expansion على علامة CE.

GORE® VIATORR® TIPS Endoprosthesis with Controlled Expansion

استنادًا إلى أكثر من 25 عامًا من الابتكار في علاج ارتفاع ضغط دم الوريد البابي، فإن نطاق الأقطار الموسَّع يوفّر للأطباء المرونةَ لتخصيص العلاج وِفق احتياجات كل مريض على حدةٍ، بفضل الثقة التي توفّرها تقنية التوسّع المُنضبط من Gore.

إرث من التحكّم المُستدام

يُتيح جهاز ®VIATORR التحكّم المُتّسق والمُخصص في قُطر التحويلة لتحقيق التدرّج المُستهدف في ضغط الوريد البابي. كان الجهاز مُعتمدًا سابقًا بنطاق الأقطار من 8 إلى 10 ملم، بينما توفّر النسخة الأحدث للأطباء خيارات أوسع عند الموازنة بين تدرّج ضغط الوريد البابي المرغوب والمخاطر المرتبطة بالإفراط في قطر التحويلة.

قال البروفيسور Filippo Schepis، رئيس مختبر الديناميكا الدموية الكبدية في المستشفى الجامعي بمدينة مودينا، بإيطاليا: "لقد أظهرت أبحاثي وخبرتي السريرية بالتعاون مع البروفيسور F. Vizzutti بشكلٍ متكرر أن تحسين قطر التحويلة عامل حاسم في تحسين النتائج لدى مرضى ارتفاع ضغط دم الوريد البابي. فالأجهزة ذات الأقطار الأصغر يمكن أن تقلّل بشكلٍ ملحوظ من المضاعفات مثل الاعتلال الدماغي الكبدي والتحميل القلبي الزائد. إن جهاز ®VIATORR ذي التوسّع المُنضبط هو تطوُّر هام، يُتيح المواءمة الدقيقة لحجم التحويلة بما يتناسب مع احتياجات كل مريض على حدةٍ. وهذا ليس مجرد تحسين تقني – بل قد يوفّر تحسّنًا ملموسًا في حياة الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط دم الوريد البابي".

أداءٌ على المدى الطويل، مُثبت بمرور الوقت

ما يزال جهاز ®VIATORR هو الجهاز الوحيد المُغطّى من فئة TIPS الذي يتمتع بأكثر من عقدين من الأداء السريري وأكثر من 500 منشور يدعم سجله الحافل من النفاذية والاستمرارية. صُنع الجهاز باستخدام بطانة الطُعم المصنوعة من مادة ePTFE الحصرية لشركة Gore، وهو مصمّم لمقاومة نفاذ الصفراء والميوسين — وهما من الأسباب الشائعة لفقدان النفاذية في أجهزة TIPS.

قال Roberto Miraglia من ISMETT في باليرمو، بإيطاليا: "من المتوقّع أن يُمثّل تقديم جهاز [GORE® VIATORR® TIPS Endoprosthesis with Controlled Expansion] بنطاق أقطار من 6 إلى 10 ملم في الممارسة السريرية تقدّمًا مهمًا في علاج المرضى الذين يعانون من مضاعفات ارتفاع ضغط دم الوريد البابي. فقد بات من الثابت أن أجهزة TIPS ذات الأقطار الصغيرة قادرة على خفض تدرّج ضغط الوريد البابي بشكلٍ فعّال، مع تقليل مخاطر التحميل القلبي الزائد والاعتلال الدماغي الكبدي بشكلٍ كبير. إن توافر هذه الأجهزة سيتيح نهجًا أكثر تخصيصًا عند قياس قُطر التحويلة، لتحسين قصور المعاوضة في دورة الوريد البابي (portal decompensation) مع الحد من التأثيرات الجهازية".

تحقيق التوازن بين النتائج والرعاية

تتطلّب إجراءات TIPS توازنًا دقيقًا: فالإفراط في قُطر التحويلة قد يؤدي إلى مضاعفات مثل الاعتلال الدماغي الكبدي والتحميل الزائد على القلب الأيمن، في حين أن تضييق قُطر التحويلة بشكلٍ غير كافٍ قد لا يخفّف تمامًا من مضاعفات ارتفاع ضغط دم الوريد البابي.

وقال Thomas Wiersma، اختصاصي المنتجات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) في قسم المنتجات الطبية بشركة Gore: "تعتمد تقنية التوسّع المُنضبط على الإرث العريق لجهاز ®VIATORR المُتمثل في الأداء المُتوقَّع". "واليوم، مع توفير نطاق أقطار أوسع ضمن جهاز واحد، فإننا لا نحسّن التحكّم أثناء الزرع فحسب — بل نُقدّم أيضًا خيارات أكثر للأطباء دون أي زيادة في مخزونهم من الأجهزة".

لمعرفة المزيد عن جهاز ®VIATORR، بما في ذلك النفاذية طويلة الأمد والنتائج مقارنة بالعلاج غير القائم على أجهزة TIPS، يُرجى زيارة: goremedical.com/en-emea/products/viatorr

المنتجات الطبية

تُصمّم Gore أجهزة طبية تعالج مجموعة من أمراض القلب والأوعية الدموية والحالات الصحية الأخرى. مع أكثر من 55 مليون جهاز طبي مزروع على مدار أكثر من 45 عامًا، فإن شركة Gore تبني على إرثها المتمثل في تحسين نتائج المرضى من خلال مُبادرات البحث والتعليم والجودة. يحقق أداء المُنتَج، وسهولة الاستخدام، وجودة الخدمة توفيرًا مُستدامًا في التكاليف للأطباء والمستشفيات وشركات التأمين. تنضم شركة Gore إلى الأطباء في تقديم الرعاية، ومن خلال هذا التعاون نُسهم في تحسين حياة البشر. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.goremedical.com/en-emea

نبذة عن Gore

شركة W. L. Gore & Associates هي شركة عالمية متخصصة في علوم المواد، تعمل على تغيير الصناعات وتحسين حياة البشر. منذ عام 1958، حلّت Gore تحديات تقنية معقدة في البيئات الصعبة — بدءًا من الفضاء الخارجي إلى أعلى قمم العالم وحتى الأجزاء الداخلية لجسم الإنسان. تضم الشركة نحو 13,000 موظف، وتتميّز بثقافة قوية قائمة على العمل الجماعي.

راجع تعليمات الاستخدام

يُرجى الرجوع إلى تعليمات الاستخدام على الموقع eifu.goremedical.com للاطلاع على الوصف الكامل لجميع دواعي الاستعمال والتحذيرات والاحتياطات وموانع الاستعمال المعمول بها في الأسواق التي يتوفر فيها هذا المنتج. للاستخدام بوصفة طبية فقط

قد لا تكون المنتجات المذكورة متوفرة في جميع الأسواق.

