CE-ZEICHEN FÜR NEUEN DURCHMESSERBEREICH FÜR DIE GORE® VIATORR® TIPS ENDOPROTHESE MIT KONTROLLIERTER EXPANSION

Das Trusted TIPS-Gerät ist das erste zugelassene Gerät mit einem Durchmesserbereich von 6-10 mm, das Ärzten bei der Behandlung der portalen Hypertension eine bessere Kontrolle ermöglicht.

PUTZBRUNN, Deutschland, 22. Januar 2026 /PRNewswire/ -- W. L. Gore & Associates Medical Products (Gore) gab heute die CE-Zulassung des neuen 6-10 mm Durchmesserbereichs für die GORE® VIATORR® TIPS Endoprothese mit kontrollierter Expansion bekannt.

Aufbauend auf mehr als 25 Jahren Innovation auf dem Gebiet der portalen Hypertension bietet der erweiterte Durchmesserbereich den Ärzten die Flexibilität, die Behandlung auf die individuellen Bedürfnisse der Patienten abzustimmen - mit der Sicherheit, die sich aus der kontrollierten Expansionstechnologie von Gore ergibt.

GORE® VIATORR® TIPS Endoprosthesis with Controlled Expansion

Vermächtnis einer dauerhaften Kontrolle

Die VIATORR® Vorrichtung ermöglicht eine konsistente, maßgeschneiderte Steuerung des Shuntdurchmessers, um einen gezielten Pfortaderdruckgradienten zu erreichen. Die jüngste Iteration des Geräts, das bisher mit einem Durchmesser von 8-10 mm zugelassen war, bietet Klinikern mehr Möglichkeiten, um einen gewünschten Pfortaderdruckgradienten und die mit einem zu großen Shunt verbundenen Risiken auszugleichen.

„Meine Forschungen und klinischen Erfahrungen, die ich zusammen mit Professor F. Vizzutti durchgeführt habe, haben immer wieder gezeigt, dass die Optimierung des Shuntdurchmessers entscheidend für die Verbesserung der Ergebnisse bei portaler Hypertension ist. Geräte mit kleinerem Durchmesser können Komplikationen wie hepatische Enzephalopathie und kardiale Überlastung erheblich reduzieren. Die VIATORR® Vorrichtung mit kontrollierter Expansionstechnologie stellt eine wichtige Weiterentwicklung dar und ermöglicht eine präzise Anpassung der Shuntgröße an die individuellen Bedürfnisse des Patienten. Dies ist nicht nur eine technische Verbesserung, sondern könnte für Menschen mit portaler Hypertension eine bedeutende Verbesserung darstellen." Professor Filippo Schepis. Leiter des hepatischen hämodynamischen Labors am Universitätskrankenhaus von Modena, Italien.

Langfristige Leistung, die sich im Laufe der Zeit bewährt hat

Das VIATORR® Gerät bleibt das einzige abgedeckte TIPS-Gerät mit mehr als zwei Jahrzehnten klinischer Leistung und über 500 Veröffentlichungen, die eine Erfolgsbilanz der Durchgängigkeit und Zuverlässigkeit belegen. Mit der von Gore entwickelten ePTFE Transplantatauskleidung ist das Gerät so konzipiert, dass es gegen die Permeation von Galle und Muzin resistent ist - häufige Ursachen für den Verlust der Durchgängigkeit bei TIPS.

„Die Einführung der [GORE® VIATORR® TIPS-Endoprothese mit kontrollierter Expansion] mit Durchmessern von 6 bis 10 mm in die klinische Praxis wird voraussichtlich einen bedeutenden Fortschritt in der Behandlung von Patienten mit Komplikationen der portalen Hypertension darstellen. Es ist inzwischen erwiesen, dass TIPS mit kleinem Durchmesser eine wirksame Senkung des Pfortaderdruckgradienten bewirken und gleichzeitig das Risiko einer kardialen Überlastung und einer hepatischen Enzephalopathie erheblich verringern können. Die Verfügbarkeit solcher Geräte wird einen maßgeschneiderten Ansatz für die Shunt-Kalibrierung ermöglichen, um die portale Dekompensation zu optimieren und gleichzeitig die systemischen Auswirkungen zu minimieren", sagte Roberto Miraglia, ISMETT, Palermo, Italien.

Ergebnisse und Pflege in Einklang bringen

Die TIPS-Verfahren erfordern eine sorgfältige Abwägung: Ein zu großer Shunt kann zu Komplikationen wie hepatischer Enzephalopathie und Rechtsherzüberlastung führen, während ein zu kleiner Shunt die Komplikationen der portalen Hypertension möglicherweise nicht ausreichend lindert.

„Die Technologie der kontrollierten Expansion baut auf der bewährten, vorhersagbaren Leistung des VIATORR® [Device] auf" , so Thomas Wiersma, EMEA Product Specialist, Gore Medical Product Division. "Mit einem breiteren Durchmesserbereich in einem einzigen Device verbessern wir nicht nur die Kontrolle während der Implantation, sondern bieten Ärzten auch mehr Optionen, ohne den Lagerbestand zu erhöhen."

Weitere Informationen über das VIATORR® Gerät, einschließlich der langfristigen Durchgängigkeit und der Ergebnisse im Vergleich zur Nicht-TIPS-Therapie, finden Sie unter goremedical.com/de-emea/products/viatorr

Medizinische Produkte

Gore entwickelt medizinische Geräte zur Behandlung einer Reihe von Herz-Kreislauf- und anderen Erkrankungen. Mit mehr als 55 Millionen implantierten Medizinprodukten im Laufe von mehr als 45 Jahren baut Gore auf sein Erbe der Verbesserung von Patientenergebnissen durch Forschung, education und Qualitätsinitiativen. Produktleistung, Benutzerfreundlichkeit und Servicequalität sorgen für nachhaltige Kosteneinsparungen bei Ärzten, Krankenhäusern und Versicherern. Durch eine enge Zusammenarbeit mit Klinikern erhöhen wir die Lebensqualität von Patienten. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.goremedical.com/en-emea

Informationen zu Gore

W. L. Gore & Associates ist ein weltweit tätiges Unternehmen auf dem Gebiet der Materialwissenschaften, das sich dem Ziel widmet, Branchen zu transformieren und Lebensbedingungen zu verbessern. Seit 1958 hat Gore komplexe technische Herausforderungen in anspruchsvollen Umgebungen gelöst - vom Weltraum über die höchsten Gipfel der Welt bis hin zum Innenleben des menschlichen Körpers. Mit rund 13.000 Mitarbeitern und einer starken, teamorientierten Kultur.

gore.com

Siehe Gebrauchsanweisung

eifu.goremedical.com

Eine vollständige Beschreibung aller anwendbaren Indikationen, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Kontraindikationen für die Märkte, in denen dieses Produkt erhältlich ist, finden Sie in der Gebrauchsanweisung unter eifu.goremedical.com. Nur Rx

Die aufgeführten Produkte sind möglicherweise nicht in allen Märkten erhältlich.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2860703/WL_Gore_TIPS_Endoprosthesis.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1633961/W_L_Gore_Associates_Logo.jpg