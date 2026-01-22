MARQUE CE POUR LA NOUVELLE GAMME DE DIAMÈTRES DE L'ENDOPROTHÈSE GORE® VIATORR® TIPS À EXPANSION CONTRÔLÉE

Le dispositif TIPS de confiance est le premier approuvé à offrir une gamme de diamètres de 6 à 10 mm, offrant un meilleur contrôle aux médecins qui traitent l'hypertension portale.

PUTZBRUNN, Allemagne, 22 janvier 2026 /PRNewswire/ -- W. L. Gore & Associates Medical Products (Gore) a annoncé aujourd'hui l'approbation par le marquage CE de la nouvelle gamme de diamètres de 6 à 10 mm pour l'endoprothèse GORE® VIATORR® TIPS avec expansion contrôlée.

S'appuyant sur plus de 25 ans d'innovation dans le domaine de l'hypertension portale, la gamme de diamètres élargis offre aux médecins la souplesse nécessaire pour personnaliser le traitement en fonction des besoins individuels des patients, avec la confiance que procure la technologie d'expansion contrôlée de Gore.

Une héritage d'un contrôle durable

Le dispositif VIATORR® permet un contrôle cohérent et personnalisé du diamètre de la dérivation afin d'obtenir un gradient de pression portale ciblé. Déjà approuvée avec un diamètre de 8 à 10 mm, la dernière itération du dispositif offre aux cliniciens davantage d'options pour équilibrer le gradient de pression portale souhaité et les risques associés à une dérivation excessive.

« Mes recherches et mon expérience clinique menées avec le professeur F. Vizzutti ont toujours montré que l'optimisation du diamètre de la dérivation est essentielle pour améliorer les résultats dans l'hypertension portale. Des dispositifs de plus petit diamètre peuvent réduire de manière significative les complications telles que l'encéphalopathie hépatique et la surcharge cardiaque. Le dispositif VIATORR® avec technologie d'expansion contrôlée représente une évolution importante, permettant d'adapter précisément la taille de la dérivation aux besoins individuels du patient. Il ne s'agit pas seulement d'un perfectionnement technique, mais d'une amélioration significative pour les personnes souffrant d'hypertension portale. » Professeur Filippo Schepis. Chef du laboratoire d'hémodynamique hépatique à l'hôpital universitaire de Modène, Italie.

Performance à long terme, prouvée dans le temps

Le dispositif VIATORR® reste le seul dispositif TIPS couvert avec plus de deux décennies de performance clinique et plus de 500 publications soutenant un historique de perméabilité et de fiabilité. Construit avec le revêtement de greffe ePTFE , propriété de Gore, le dispositif est conçu pour résister à la perméation de la bile et de la mucine, causes courantes de perte de perméabilité dans les TIPS.

« L'introduction dans la pratique clinique de l'endoprothèse GORE® VIATORR® TIPS avec expansion contrôlée, dont le diamètre varie de 6 à 10 mm, devrait représenter une avancée significative dans la prise en charge des patients souffrant de complications de l'hypertension portale. Il est désormais bien établi que les TIPS de petit diamètre permettent de réduire efficacement le gradient de pression portale tout en diminuant considérablement le risque de surcharge cardiaque et d'encéphalopathie hépatique . La disponibilité de ces dispositifs permettra une approche plus personnalisée du calibrage de la dérivation, optimisant la décompensation portale tout en minimisant les répercussions systémiques », a déclaré Roberto Miraglia, ISMETT, Palerme, Italie.

Équilibrer les résultats et les soins

Les procédures TIPS nécessitent un équilibre minutieux : Une dérivation trop importante peut entraîner des complications telles que l'encéphalopathie hépatique et la surcharge du cœur droit, tandis qu'une dérivation trop faible peut ne pas soulager suffisamment les complications de l'hypertension portale.

« La technologie d'expansion contrôlée s'appuie sur l'héritage de performance prévisible du VIATORR® [Device]" a déclaré Thomas Wiersma, spécialiste des produits EMEA, Gore Medical Product Division. "Maintenant, avec une gamme de diamètres plus large dans un seul dispositif, nous n'améliorons pas seulement le contrôle pendant l'implantation - nous offrons également plus d'options aux médecins sans augmenter les stocks. »

Pour en savoir plus sur le dispositif VIATORR® , y compris sur la perméabilité à long terme et les résultats comparés à la thérapie non-TIPS, visitez goremedical.com/en-emea/products/viatorr

Produits médicaux

Gore conçoit des dispositifs médicaux qui traitent une série de problèmes cardiovasculaires et d'autres problèmes de santé. Avec plus de 55 millions de dispositifs médicaux implantés en plus de 45 ans, Gore s'appuie sur son héritage d'amélioration des résultats pour les patients grâce à la recherche, au site et à des initiatives de qualité. La performance des produits, la facilité d'utilisation et la qualité du service permettent aux médecins, aux hôpitaux et aux assureurs de réaliser des économies durables. Gore est associé aux services des cliniciens et, grâce à cette collaboration, nous améliorons les conditions de vie. Pour plus d'informations, consultez le site https://www.goremedical.com/en-emea

À propos de Gore

W. L. Gore & Associates est une entreprise mondiale spécialisée dans la science des matériaux qui se consacre à la transformation des industries et à l'amélioration des conditions de vie. Depuis 1958, Gore relève des défis techniques complexes dans des environnements exigeants - de l'espace extra-atmosphérique aux plus hauts sommets du monde, en passant par les mécanismes internes du corps humain. Avec environ 13 000 associés et une culture forte axée sur le travail d'équipe.

