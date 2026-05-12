نظام التشغيل webOS من "إل جي" يُحدث نقلة نوعية في عالم الترفيه المنزلي مع مزايا اكتشاف المحتوى بسهولة وتجربة المشاهدة السلسة والمعززة

المنصة الترفيهية تضع المستخدم في مركز اهتمامها لترسم مساراً للوصول إلى المحتوى الرائع بغاية السهولة

يعمل نظام التشغيل webOS من إل جي إلكترونيكس كمركز ترفيهي متكامل يجمع خدمات البث المباشر والقنوات التلفزيونية المجانية في مكان واحد، وهو مصمم لتسهيل الوصول إلى المحتوى والاستمتاع به بكل بساطة.

يتميز بواجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام تقلل من التعقيد وتساعد المشاهدين على تصفح المحتوى بسلاسة وانسيابية.

يوفر توصيات مخصصة تعرض المحتوى المشابه بناءً على عادات المشاهدة، مما يبسط عملية الاختيار ويختصر الوقت المستغرق في البحث.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 12 مايو / أيار 2026 /PRNewswire/ -- تواصل إل جي إلكترونيكس تعزيز تجربة الترفيه المنزلي مع نظام التشغيل webOS، وهو منصة تدمج بسلاسة خدمات البث المباشر والقنوات التلفزيونية المباشرة والقنوات المجانية والعديد من الوظائف التي تشمل الذكاء الاصطناعي والتحكم بالصوت، وكل ذلك متاح عبر منصة واحدة. صُمم نظام webOS بما يلبي احتياجات المستخدم، فهو يُبسط تجربة المشاهدة من خلال تنظيم المحتوى عبر التطبيقات والخدمات، مما يُساعد المشاهدين على إيجاد محتواهم المفضل والاستمتاع به بسهولة أكبر.

LG webOS Transforms Home Entertainment with Effortless Content Discovery and Seamless Viewing Experience

مكان واحد لمختلف أنواع المحتوى

يُعدّ نظام webOS وجهة ترفيهية شاملة، حيث يدمج خدمات البث المباشر وقنوات التلفزيون المباشرة والألعاب وLG Channels في تجربة سلسة واحدة. ويمكن للمستخدمين الوصول إلى مجموعة كبيرة من المحتوى المجاني عبر LG Channels دون الحاجة إلى أي تنزيلات أو اشتراكات، مما يُحسّن سهولة الوصول بشكل كبير. ويقلل هذا النهج المُبسّط من الخطوات اللازمة للعثور على المحتوى والاستمتاع به، مما يسمح للمشاهدين بالاستماع مباشرةً ببرامجهم وأفلامهم المفضلة.

طريقة أسهل للتصفح

تركز واجهة نظام التشغيل webOS على الوضوح وسهولة الاستخدام. وتعرض الشاشة الرئيسية المحتوى بشكل مبسّط وتجعل التنقل سلساً، مما يضمن قضاء المستخدمين وقتاً أقل في البحث بين القوائم ووقتاً أطول في الاستمتاع بما يحبون. وصُممت كافة تفاصيل واجهة المستخدم مع مراعاة تجربة المشاهدة ومُنحت الأولوية لتسهيل تفاعل المستخدم مع النظام بدلاً من التعقيد التقني.

العثور على المحتوى بسهولة

يقوم نظام webOS بتنظيم المحتوى المشابه بذكاء من خلال تحليل عادات المشاهدة، مما يجعل عملية الاستكشاف أسرع وأكثر سلاسة. فبدلاً من إرباك المستخدمين بكثرة الخيارات، تُبسط المنصة عملية اتخاذ القرار، مما يساعدهم على إيجاد محتوى ممتع دون أن يصبح البحث عبئاً.

تجربة مشاهدة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المستخدم

صممت "إل جي" نظام التشغيل webOS في جميع تلفزيوناتها الذكية انطلاقاً من مبدأ أساسي هو: أن تُعزز التقنيات المتطورة تجربة المشاهدة. والنتيجة هي منصة تجمع بين التجربة المميزة والتنظيم وسهولة الاستخدام الفائقة. ويعود التركيز مع webOS إلى متعة المشاهدة، مما يضمن تجربة ترفيهية سلسة ومُرضية، ليصبح الحل الأمثل في عالم التلفزيونات الذكية، حيث يُركز على المحتوى ويُراعي متطلبات المستخدم.

تجربة مشاهدة رياضية مُحسّنة مع تحديثات فورية شبيهة بالملاعب

تُقدّم تلفزيونات LG QNED evo لعام 2026 المُزودة بنظام webOS 26، تجربة مشاهدة مُشوقة مع بوابة "إل جي" الرياضية LG Sports Portal وتنبيهات الرياضة الفورية Sports Alerts وغيرها من المزايا. وصُممت هذه الخصائص لتوفير طريقة سهلة لمتابعة الأحداث الرياضية من المنزل. وتعمل البوابة الرياضية كمركز رئيسي لمحتوى البث المباشر للأحداث الرياضية والنتائج وجداول المباريات وتصنيفات المجموعات، مما يُتيح لعشاق كرة القدم الوصول إلى جميع المعلومات الأساسية من مكان واحد دون الحاجة إلى تبديل التطبيقات أو الأجهزة. وتُمكّن ميزة تنبيهات الرياضة الفورية التي يتم تفعيلها عبر "صفحتي" My Page، المستخدمين من تلقّي إشعارات الفرق والدوريات المُختارة، وتشمل تحديثات الأهداف ونتائج المباريات والمباريات القادمة. كما تُساعد بطاقة المساعد الذكي AI Concierge في اكتشاف الإحصائيات الرئيسية بسهولة عبر التفعيل الصوتي كجزء من روتينكم اليومي.

يزخر عالمنا اليوم بالمحتوى لكن قلّما تكون تجربة التصفح بسيطة، وهنا يبرز نظام التشغيل LG webOS كحلّ يضع المشاهد في مركز التحكم، ليُعزّز المتعة من خلال بساطة الاستخدام وسهولة الوصول.

نبذة عن منصة LG webOS:

تُشغّل منصة webOS تلفزيونات "إل جي" منذ أكثر من عقد، وحازت على إشادة واسعة بفضل واجهتها سهلة الاستخدام التي تتيح التصفح السلس وتجربة مشاهدة قابلة للتخصيص بسهولة. وتواصل منصة webOS مع منظومة متنامية من الشركاء العالميين، دعم مسيرة نمو "إل جي" المستقبلية عبر مجموعة واسعة من الأجهزة وتجارب الاستخدام خارج المنزل.

كما توفر خدمة LG Channels، وهي خدمة البث المجاني الحصرية من "إل جي"، مجموعة واسعة من البرامج المباشرة وأخرى عند الطلب بجودة عالية، وتشمل الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والأخبار والرياضة والكوميديا والأنيمي وغيرها الكثير. ومع تزايد عدد القنوات باستمرار، يستطيع مالكي تلفزيونات "إل جي" والشاشات الذكية وأجهزة العرض العثور على برامجهم المفضلة بسهولة عبر تشغيل تطبيق LG Channels. كما تتوفر خدمة LG Channels أيضاً على شاشات "إل جي" الخاصة بالسيارات والفنادق.

