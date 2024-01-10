نيوم تعلن عن وجهة "أكويلم" المستقبلية الفاخرة المصممة بين الجبال

نيوم، المملكة العربية السعودية, 10 يناير / كانون الثاني 2024 /PRNewswire/ -- أعلن مجلس إدارة نيوم عن "أكويلم Aquellum "، أحدث وجهاتها الفاخرة الواقعة بين أحضان الجبال، والتي ستشكل مجتمعاً مستوحىً من نمط الحياة المستقبلية، يضم وحدات سكنية وفندقية ومرافق متنوعة، تقدم تجارب استثنائية مدعومة بتصاميم معمارية مبتكرة مواكبة لأحدث التقنيات وأرقى المفاهيم الهندسية.

NEOM announces Aquellum, a futuristic lifestyle community within a mountain haven NEOM announces Aquellum, a futuristic lifestyle community within a mountain haven

وتقع "أكويلم" على ساحل خليج العقبة، داخل سلسلة جبال خلابة تحيط بها يبلغ ارتفاعها 450 متراً، وتمثل الوجهة منظومة للمعيشة تتكامل مع البيئة الطبيعية المحيطة؛ إذ صُممت لدفع الابتكار في التصميم والبناء المستوحى من الأصالة والخيال العلمي، بعيداً عن الأساليب التقليدية.

ويمكن الوصول إلى "أكويلم" عبر رحلةٍ استثنائية، تبدأ من أول مرسى عائم في العالم، حيث سينطلق الضيوف على متن قاربٍ مخصص لدخول هذه الوجهة يمر عبر قناةٍ مائية تحت الأرض، في رحلة مذهلة لاكتشاف هذا المجتمع.

وسيحظى الزوار بتجربة انتقالٍ عمودية مميزة بارتفاع 100 متر، تنقلهم من القناة المائية إلى المجمع عبر حديقةٍ رائعة. وسيخلق هذا المجتمع الرقمي ترابطاً حيوياً استثنائياً، من خلال المزج والتناغم السلس بين أماكن الإقامة الفندقية والشقق والمتاجر ومناطق الترفيه والاستجمام ومراكز الابتكار.

ويمتد في "أكويلم" شارع حيوي مفعم بالحياة عبر حديقة واسعة، حيث سيربط بين المساحات المجتمعية المتنوعة، ومرافق الضيافة ذات المستويات العالمية، وعروض الفنون الغامرة، والفعاليات المتنوعة، ومتاجر التسوق، والمطاعم. كما تحتضن الوجهة "ذا جينيريتر"، وهي مساحة مميزة توفر للمخترعين والمبتكرين والمفكرين المبدعين مختبرات للأبحاث الفريدة من نوعها، ستشكل منصةً لإعادة تصور المستقبل.

وستتمتع "أكويلم" بنظام نقلٍ داخلي متعدد الاتجاهات يسهّل الوصول إلى الطوابق العليا، وينقل السكان والزوار إلى منازلهم وفنادقهم، ويصعد بهم إلى حدائق الأسطح ذات الإطلالات الساحلية الخلابة.

وتماشياً مع التزام نيوم بالحفاظ على الطبيعة، سيتم تطوير "أكويلم" وإنجازها بشكلٍ مبتكر ومستدام يتناغم مع موقعها الساحلي. ويأتي الإعلان عن تطوير هذه الوجهة في أعقاب الإعلانات الأخيرة عن "ليجا" و"إبيكون" و"سيرانا" و"أوتامو" و"نورلانا"، وهي أيضاً وجهات للسياحة المستدامة على ساحل خليج العقبة في نيوم.

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حول نيوم

نيوم هي انطلاقة واثقة لتقدم البشرية وتجسيد لرؤية تُمثّل ما سيبدو عليه المستقبل الجديد. تقع في شمال غربي المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر حيث تبنى من الصفر لتكون حاضرةً تنبض بالحياة ومكاناً تُحدِّد فيه ريادة الأعمال مسار هذا المستقبل الجديد. ستكون نيوم مقصداً عالمياً وموطناً لأصحاب الطموح الذين يسعون للمساهمة في بناء نموذج جديد لمعيشة استثنائية وإنشاء أعمال مزدهرة حيث سيتجلى الإبداع فيها في مجال الحفاظ على البيئة.

وستشكّل نيوم موطناً استثنائياً للعيش والعمل وستضم عدداً من المدن والموانئ والمناطق التجارية ومراكز البحوث والمرافق الرياضية والترفيهية والوجهات السياحية.

وبوصفها مركزاً للابتكار، ستستقطب نيوم روّاد وقادة الأعمال والشركات من جميع أنحاء العالم للبحث في التقنيات والمشاريع الجديدة واحتضانها وتسويقها بأساليب مبتكرة. وسيجسّد سكان نيوم قيماً تمثل روح الجماعة، كما سيعتمدون ثقافة تتبنى الاستكشاف والمغامرة والتنوع.

لمزيد من المعلومات يرجى مراسلتنا على البريد الالكتروني [email protected] أو زيارة موقع نيوم: https://www.neom.com/ar-sa وhttps://www.neom.com/ar-sa/newsroom

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