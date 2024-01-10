НЕОМ объявляет о строительстве Аквеллума, футуристического сообщества для любителей жизни в горах

НЕОМ, Королевство Саудовская Аравия, 10 января 2024 г. /PRNewswire/ -- Совет директоров НЕОМ объявил о строительстве района Аквеллум — роскошного экспериментального пространства, расположенного среди гор и являющегося еще одним впечатляющим дополнением реализуемого проекта регионального развития северо-западного региона Саудовской Аравии. Аквеллум, отличающийся передовыми технологиями, авангардной архитектурой и прогрессивными концепциями, даст гостям возможность попробовать на вкус футуристический образ жизни и ощутить целый спектр новых впечатлений.

NEOM announces Aquellum, a futuristic lifestyle community within a mountain haven NEOM announces Aquellum, a futuristic lifestyle community within a mountain haven

Расположенный вдоль побережья залива Акаба, район Аквеллум скрыт от посторонних глаз величественным горным хребтом высотой 450 метров и представляет собой футуристическую экосистему, гармонично вписывающуюся в естественную среду. Созданный, чтобы поражать воображение своей оригинальностью, Аквеллум раздвигает границы традиционного дизайна и архитектурных решений.

Посетителям Аквеллума придется пуститься в необыкновенное путешествие, которое начнется у первого в мире плавучего причала. Здесь гости сядут на специально сконструированное судно, чтобы добраться до Аквеллума по потаенному подземному каналу, совершив невероятную и запоминающуюся поездку.

Оказавшихся внутри посетителей ждет захватывающий дух 100-метровый подъем с видом на впечатляющее дворовое пространство, простирающееся от воды до самого неба. Это подземное цифровое сообщество отличают динамизм и возможности взаимодействия: оно органично сочетает отели, апартаменты, торговые пространства, зоны отдыха и развлечений, а также инновационные центры.

По внутреннему двору вьется оживленный бульвар, соединяя разнообразные социальные пространства, объекты индустрии гостеприимства мирового класса, иммерсивные художественные объекты, залы для мероприятий, торговые центры и рестораны. Авторское пространство, названное «Генератор», включает уникальные научно-исследовательские лаборатории, где работают изобретатели, новаторы и мыслители, создавая качественно новое будущее.

Многонаправленная внутренняя транспортная система облегчает доступ на верхние этажи, доставляя жителей и посетителей в их дома и отели и достигая садов на крыше с захватывающими дух видами на побережье.

Аквеллум, ставший результатом неизменного стремления к созданию естественных природных пространств, воплощающих в себе будущее роскошного, инновационного образа жизни, являет собой сочетание новаторского дизайна и технологий строительства.

Район Аквеллум, созданный в полном соответствии с направленностью НЕОМа на охрану природы и инновации, станет новым украшением побережья. Новости об этом строительстве последовали за недавними объявлениями о Лейе, Эпиконе, Сиранне, Утамо и Норлане, которые также являются выполненными в рамках концепции устойчивого развития туристическими объектами, расположенными в заливе Акаба.

О NEOM

NEOM является локомотивом мирового прогресса и воплощением видения того, как может выглядеть новое будущее. Это регион на северо-востоке Саудовской Аравии на побережье Красного моря, который строится с нуля и призван стать живой лабораторией, местом, где предпринимательство проторит путь для нового будущего. Регион станет местом работы и домом для людей, которым не чужды смелые мечты и которые хотят внести свою лепту в строительство образцового места с исключительным качеством жизни, создавая цветущие предприятия и применяя новые подходы в сфере охраны природы.

В NEOM будут построены тесно связанные транспортной сетью умные города, порты и промышленные зоны, исследовательские центры, спортивные и развлекательные объекты и туристические места. Предприниматели, лидеры бизнеса и компании устремятся в этот инновационный хаб для исследования, обкатки и вывода на промышленный уровень новых технологий и стартапов со сногсшибательной скоростью. Жители NEOM будут разделять мировые ценности, им будет свойственен дух исследования, готовность идти на риск и разнообразие.

Для получения дополнительной информации напишите на адрес электронной почты [email protected] или посетите www.neom.com и www.neom.com/en-us/newsroom .

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