هايسنس الأولى عالمياُ في شحنات أجهزة التلفزيون فائقة الحجم خلال 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 4 مارس 2026 /PRNewswire/ -- أكدت هايسنس (Hisense)، العلامة الرائدة عالمياً في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، مواصلة ريادتها في سوق شاشات التليفزيون فائقة الحجم على مستوى العالم، وذلك وفقاً لبيانات الشحن العالمية للعام الكامل 2025 الصادرة عن مؤسسة أومديا (Omdia)، والتي كشفت أن هايسنس تحتل المرتبة الأولى عالمياً في فئة أجهزة التلفزيون بقياس 100 بوصة فأكثر للعام الثالث على التوالي (2023–2025)، كما حافظت على صدارتها العالمية في فئة الأجهزة الليزرية ( Laser TV) خلال عام 2025، مُسجلة بذلك سبع سنوات مُتتالية من الريادة على مستوى العالم.

وفي فئة أجهزة 100 بوصة فأكثر، استحوذت هايسنس على نسبة 57.5% من حصة الشحنات عالمياً خلال الفترة من الربع الأول حتى الثالث من 2025، كما استحوذت على نسبة 57.1% من حصة الشحنات للعام الكامل، لتتصدر المرتبة الأولى خلال الربع الثالث وكذلك على مستوى العام. أما في فئة (Laser TV)، فقد بلغت حصتها 69.7% خلال الفترة ذاتها، و70.3% للعام الكامل 2025، محافظةً بذلك على المركز الأول عالمياً في كل من الربع الثالث وإجمالي العام. وتعكس هذه النتائج هيمنة هايسنس على أكثر فئات الشاشات الكبيرة استراتيجياً، حيث تتكامل القدرة الإنتاجية واسعة النطاق مع التفوق التكنولوجي المتقدم.

ويستند هذا الأداء المتواصل إلى التزام هايسنس طويل الأمد بالاستثمار في مجال تقنيات العرض المتقدمة، وفي مقدمتها تقنية (RGB MiniLED). وبصفتها الشركة الرائدة في تطوير هذه التقنية منذ مراحلها البحثية الأولى وصولاً إلى تسويقها على نطاق واسع، رسخت هايسنس عدد من المزايا الواضحة في دقة الألوان، والتحكم في السطوع، وتعزيز راحة المشاهدة على الشاشات فائقة الكبر.

كما أشار تقرير أومديا لمعرض (CES 2026)، إلى أن أجهزة (RGB MiniLED)، تمثل أحد أبرز محركات النمو في المرحلة المقبلة لصناعة شاشات التلفزيونات، مع توقعات بالتوسع السريع اعتباراً من عام 2026، ما يعكس تحولاً أكبر في الصناعة نحو تقنيات تتمتع فيها هايسنس بمكانة ريادية راسخة.

وفيما يتعل بالمستقبل، فإن هايسنس تمتلك منظومة تقنية مُتكاملة في مجال تقنيات العرض تشمل (RGB MiniLED)، و(TriChroma Laser)، و(MicroLED)، مما يمنحها القدرة الشاملة على دفع حدود الابتكار البصري للجيل القادم من الشاشات المتقدمة.

وخلال مشاركتها في معرض (CES 2026)، كشفت هايسنس عن جهاز (116UXS)، وهو أول جهاز تلفزيون يعمل بتقنية (RGB MiniLED evo). ، إلى جانب سلسلتي (UR8)، و(UR9 RGB MiniLED)، وجهاز العرض الليزري (XR10)، والتي حصدت جميعها عدة جوائز ضمن فعاليات المعرض.

ومن خلال قيادتها للتحولات التقنية الجوهرية في قطاع الشاشات فائقة الحجم وتحويلها إلى تجارب مشاهدة راقية، تواصل هايسنس ترسيخ معايير الأداء البصري للجيل الجديد من الشاشات الفاخرة على مستوى العالم.

نبذة عن هايسنس (Hisense):

تأسست هايسنس (Hisense) عام 1969، وهي شركة عالمية رائدة في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، وتعمل في أكثر من 160 دولة حول العالم. وتتخصص الشركة في تقديم منتجات الوسائط المتعددة عالية الجودة، والأجهزة المنزلية، وحلول تكنولوجيا المعلومات الذكية. وتحتل هايسنس المرتبة الأولى عالمياً كأفضل علامة تجارية لأجهزة التبريد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (2021-2025) وفقًا لبيانات يورومونيتور، كما تحتل المرتبة الأولى عالمياً في فئة أجهزة التلفزيون بقياس 100 بوصة فأكثر (2023-2025) استنادًا إلى أبحاث أومديا (Omdia). وتعزز هايسنس حضورها العالمي من خلال الشراكات الرياضية الدولية البارزة، بصفتها الراعي الرسمي لكأس العالم لكرة القدم FIFA 2026™، ونادي ريال مدريد الإسباني، في إطار استراتيجيتها للتواصل مع الجماهير حول العالم عبر منصات الرياضة العالمية. وتضم هايسنس 30 مركزاً للبحث والتطوير، و37 مجمعاً ومرفقاً صناعياً وقواعد إنتاج، إلى جانب 64 مكتباً خارجياً في مختلف أنحاء العالم. ومع وجود مقرها الإقليمي في دبي، وخمسة مكاتب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تواصل الشركة تعزيز قدراتها في مجالات التصنيع والابتكار والتوزيع، بما يواكب الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين في أسواق المنطقة.

