هايسنس تتعاون مع FIFA لإطلاق أول تجربة شاملة للأفراد من ذوي الاحتياجات الحسية الخاصة خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم

مبادرة لتعزيز الشمول والتنوع لدعم الأشخاص من ذوي الاحتياجات الحسية الخاصة في جميع المدن المُستضيفة لبطولة "FIFA 2026™" بما يُتيح لهم الاستمتاع بأكبر حدث رياضي في العالم.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 11 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت هايسنس (Hisense)، العلامة العالمية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، عن شراكة جديدة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) ومؤسسة (KultureCity)، لدعم أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم (FIFA 2026™) تراعي الأفراد من ذوي الاحتياجات الحسية الخاصة، في خطوة تعكس التزامها بتوظيف التكنولوجيا لتعزيز التنوع والشمول وإتاحة الفرصة أمام الجميع للاستمتاع بأكبر وأهم حدث كروي في العالم. وبموجب هذه المبادرة، ستضم جميع الملاعب الـ 16 المُستضيفة للبطولة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك غرفاً مُخصصة لدعم الزوار من ذوي الاحتياجات الحسية الخاصة، والمجهزة بأحدث تقنيات العرض من هايسنس. وقد صُممت هذه المساحات لتوفير بيئة هادئة ومريحة للمشجعين الذين قد يواجهون تحديات مرتبطة بالحساسية الحسية أو التحفيز المفرط، بمن فيهم الأشخاص من المصابين باضطراب طيف التوحد، واضطراب ما بعد الصدمة، والخرف، والقلق، وغيرها من الحالات الخاصة التي يلائمها الأجواء الهادئة، بما يساعدهم على الاستمتاع بأجواء البطولة بطريقة أكثر راحة.

Hisense FIFA World Cup Sensory

توسيع فرص الاستمتاع بالرياضة الأكثر شعبية في العالم

تُشير الدراسات إلى أن ما يُقدّر بنسبة تتراوح بين 5% إلى 16.5% من الأشخاص قد يواجهون تحديات مرتبطة بمعالجة المؤثرات الحسية. وبالنسبة لهؤلاء المشجعين، فإن الأجواء الحماسية للمباريات، بما تتضمنه من أصوات وهتافات مرتفعة وحشود كبيرة وحركة مستمرة، قد تُشكل عائقاً أمام حضور الفعاليات الرياضية والاستمتاع بها. وتسعى هذه المبادرة إلى إزالة تلك الحواجز والتحديات من خلال تمكين شريحة أوسع من الجماهير من الاستمتاع بتجربة مشاهدة مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم على أرض الواقع.

وبهذه المناسبة، قال جيسون أو، رئيس شركة هايسنس في الشرق الأوسط وإفريقيا والهند: إن "كرة القدم تتمتع بقدرة استثنائية على توحيد الشعوب من مختلف الثقافات والأعمار والمجتمعات، وهي قيم تتجلى بوضوح في منطقتنا. ونحن في هايسنس نؤمن بأن الابتكار الحقيقي يجب أن يُسهم في إثراء حياة جميع أفراد المجتمع. ومن خلال دعم تجربة أكثر شمولاً لكأس العالم لكرة القدم، نعمل على تمكين المزيد من الجماهير والعائلات في منطقة الشرق الأوسط من التواصل والاستمتاع بالأجواء الفريدة للبطولة، بما يُرسخ مشاعر الانتماء التي جعلت كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في العالم".

بنية تحتية تراعي الاحتياجات الحسية في جميع الملاعب المستضيفة للبطولة

وتفصيلا، ترتكز المبادرة على محورين رئيسيين، الأول هو : إتاحة غرف دعم حسي في جميع الملاعب، حيث توفر جميع الملاعب المستضيفة للبطولة مساحات هادئة ومُخصصة تتيح للمشجعين من ذوي الاحتياجات الحسية الابتعاد مؤقتاً عن أجواء المباريات واستعادة توازنهم الحسي. وتضم هذه الغرف إضاءة هادئة، ومستويات ضوضاء منخفضة، ومقاعد مريحة، ووسائل تفاعلية حسية، إلى جانب شاشات من هايسنس تعرض محتوى بصرياً مصمماً للمساعدة على الاسترخاء وتعزيز الشعور بالراحة. كما توفر تقنيات العرض المتقدمة من هايسنس صوراً واضحة ومتوازنة تسهم في خلق أجواء هادئة وملاءمة لهؤلاء الزوار. وسيتم توفير هذه الغرف داخل الملاعب أو ضمن مناطق تجربة المشجعين المحيطة بها، بينما ستوفر ثمانية ملاعب الخيارين معاً، بما يضمن للمشجعين إمكانية الوصول إلى هذه المساحات في مختلف مراحل يوم المباراة.

أما المحور الثاني وهو: إتاحة تذاكر الدخول للمستفيدين من المبادرة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة (KultureCity)، حيث توفر هايسنس تذاكر مجانية لحضور المباريات في المدن المُستضيفة للعائلات التي لديها أفراد من ذوي الاحتياجات الحسية الخاصة، بما يمنحها فرصة المشاركة في هذا الحدث العالمي والاستمتاع بأجوائه عن قرب.

نحو بطولة أكثر تنوعاً وشمولاً

وتتكامل هذه المبادرة مع جهود الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) الرامية إلى تعزيز سهولة الوصول والشمولية خلال البطولة، والتي تضم أيضاً توفير حقائب دعم متخصصة للأفراد من ذوي الاحتياجات الحسية الخاصة، إلى جانب تدريب فرق العمل في الملاعب على مساعدة الزوار من أصحاب الاحتياجات المختلفة.

من جانبه، قال هايمو شيرغي، الرئيس التنفيذي للعمليات في بطولة كأس العالم لكرة القدم "FIFA 2026™": إن "كرة القدم تُوحد شعوب العالم، ونسعى من خلال هذه المبادرة إلى تمكين الجميع من المشاركة في هذه الرياضة الأوسع انتشاراً في العالم، سواء داخل الملعب أو في مدرجات المشجعين."

ومن المقرر أن تشهد بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA 2026™ إقامة 104 مباريات في 16 مدينة وعلى مدار 39 يوماً. وللمرة الأولى في تاريخ البطولة، ستضم جميع الملاعب المُستضيفة مساحات مُخصصة تراعي الأفراد ذوي الاحتياجات الحسية وتمنحهم سهولة الوصول، ما يمثل خطوة مهمة نحو تطوير تجربة الفعاليات الرياضية العالمية لتكون أكثر شمولية وتنوعاً لكافة الجماهير.

وتعد (KultureCity)، هي مؤسسة أمريكية غير ربحية رائدة تأسست عام 2013 في مجال تعزيز الشمولية وإمكانية الوصول للأشخاص ذوي الاحتياجات الحسية، وتعمل مع المؤسسات والفعاليات العالمية لتطوير بيئات وتجارب أكثر ملاءمة للأفراد الذين يواجهون تحديات في معالجة المؤثرات الحسية، مثل المصابين باضطراب طيف التوحد، واضطراب ما بعد الصدمة، والخرف، والقلق، وغيرها من الحالات المرتبطة بالحساسية الحسية. وتعمل المنظمة مع جهات مختلفة من بينها الملاعب الرياضية، والمطارات، والمتاحف، ودور السينما، والجامعات، والفعاليات الكبرى لتطوير أجواء أكثر ملاءمة لهذه الفئات من الأشخاص من خلال تدريب الموظفين على التعامل مع الزوار ذوي الاحتياجات الحسية، واعتماد المنشآت ضمن برنامج (Sensory Inclusive Certification)، وإنشاء غرف حسية هادئة (Sensory Rooms) ، بالإضافة إلى توفير حقائب دعم حسي تحتوي على سماعات عازلة للضوضاء وأدوات مساعدة أخرى.

وللمزيد من المعلومات حول الحصول على تذاكر حضور المباريات من خلال مؤسسة (KultureCity)، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني المخصص للمبادرة.: Hisense × KultureCity at FIFA World Cup 2026™ - KultureCity

نبذة عن هايسنس ( Hisense )

تأسست هايسنس (Hisense) عام 1969، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، وتعمل في أكثر من 160 دولة حول العالم. وتتخصص الشركة في تقديم منتجات الوسائط المتعددة عالية الجودة، والأجهزة المنزلية، وحلول تكنولوجيا المعلومات الذكية. ووفقاً لبيانات (Omdia)، تحتل هايسنس المرتبة الثانية عالمياً من حيث إجمالي شحنات أجهزة التلفزيون خلال الفترة من 2022 إلى 2025، كما جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في فئة أجهزة التلفزيون بقياس 100 بوصة فما فوق خلال الفترة من 2023 إلى 2025. وتعزز هايسنس حضورها العالمي من خلال الشراكات الرياضية الدولية البارزة، بصفتها الراعي الرسمي لكأس العالم لكرة القدم FIFA 2026™، ونادي ريال مدريد الإسباني، في إطار استراتيجيتها للتواصل مع الجماهير حول العالم عبر منصات الرياضة العالمية. وتضم هايسنس 30 مركزاً للبحث والتطوير، و37 مجمعاً ومرفقاً صناعياً وقواعد إنتاج، إلى جانب 64 مكتباً خارجياً في مختلف أنحاء العالم. ومع وجود مقرها الإقليمي في دبي، وخمسة مكاتب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تواصل الشركة تعزيز قدراتها في مجالات التصنيع والابتكار والتوزيع، بما يواكب الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين في أسواق المنطقة.