هايسنس تحتفي بانطلاق"FIFA 2026™" بصفتها راعياً رسمياً للبطولة وتستعرض ابتكاراتها الرائدة في تقنية "RGB MiniLED"

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 12 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ --

احتفلت هايسنس (Hisense)، العلامة العالمية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، بانطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم "FIFA 2026™"، التي تشارك فيها الشركة بصفتها راعياً رسمياً، وتُقام في كندا والولايات المتحدة والمكسيك. مؤكدةً مواصلة التزامها بتقديم تجارب مشاهدة غامرة وأكثر واقعية لجماهير وعشاق رياضة كرة القدم حول العالم من خلال أحدث ابتكاراتها التقنية.

Hisense RGB MiniLED

وبصفتها الشركة الرائدة في تطوير تقنية (RGB MiniLED)، تواصل هايسنس قيادة الابتكار في عالم شاشات العرض عبر أحدث حلولها الُمعززة بتقنية (Chromagic)، والتي توفر مستويات استثنائية من دقة الألوان والتفاصيل، بما يمنح عشاق رياضة كرة القدم تجربة مشاهدة واقعية أكثر تفاعلاً مع مجريات المباريات وأحداث البطولة. وخلال بطولة كأس العالم FIFA 2026™، تواصل هايسنس ترسيخ ريادتها في مجال تقنيات العرض المتقدمة عبر رسائلها الإعلانية داخل الملاعب في أكبر منصة كروية عالمية، والتي تحمل شعار "The Origin of RGB MiniLED TV"، بما يؤكد دورها الريادي في تطوير تقنية (RGB MiniLED) ويعكس رؤيتها الرامية إلى تقديم ابتكارات ترتقي بالتجارب اليومية للمستهلكين حول العالم.

وبهذه المناسبة، قال جيسون أو، رئيس شركة هايسنس الشرق الأوسط وإفريقيا: إن "رياضة كرة القدم تتمتع بقدرة فريدة على التقريب بين الشعوب من مختلف الثقافات والأجيال. وبصفتنا راعياً رسمياً لبطولة كأس العالم FIFA 2026™، فإننا نفخر بالدور المحوري الذي نقوم به لتعزيز التواصل بين الجماهير عبر اللحظات الأكثر أهمية في عالم كرة القدم ومن خلال تقنيات مبتكرة وتجارب مشاهدة تفاعلية وغامرة تنقل أجواء المنافسات وحماس اللعبة إلى المنازل بصورة استثنائية."

واحتفاءً بانطلاق البطولة، تطلق هايسنس مجموعة من الفعاليات والأنشطة التفاعلية على المستويين العالمي والإقليمي، لمنح الجماهير تجارب مشاهدة أكثر تفاعلاً وقرباً من أجواء المنافسات. حيث تنظم الشركة فعاليات جماهيرية تمتد على مدار أسبوع كامل في منطقة "هدسون ياردز" بمدينة نيويورك، لتوفر لعشاق كرة القدم فرصة فريدة للاستمتاع بأجواء البطولة خارج الملاعب. وتضم الفعالية مجموعة من التجارب التفاعلية المستوحاة من عالم كرة القدم، بما في ذلك أنشطة مشتركة مع شركة (Adidas)، ومناطق عرض تستلهم أجواء الملاعب، وتجارب رقمية لإبداعات الرسومات الجدارية التفاعلية، إلى جانب توزيع هدايا وتذكارات رسمية خاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA 2026™.

كما تُتيح الفعالية للزوار فرصة استكشاف الإمكانات البصرية المتقدمة التي توفرها تقنية (RGB MiniLED)، والتعرف على أحدث ابتكارات هايسنس في فئة الشاشات كبيرة الحجم، والاستمتاع بتجارب ترفيهية غامرة صُممت لإعادة أجواء يوم المباراة وحماسها إلى المنازل، بما يعزز تجربة المشاهدة ويقرب الجماهير من لحظاتهم المفضلة في عالم كرة القدم.

وفي منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، تواصل هايسنس تعزيز أجواء الحماس المصاحبة للبطولة من خلال سلسلة من المبادرات والفعاليات التفاعلية المخصصة للجماهير في عدد من الأسواق الرئيسية طوال فترة المنافسات. وتسجل العلامة التجارية حضورها في أبرز الوجهات المخصصة لمتابعة المباريات والتجمعات الجماهيرية، بما في ذلك المناطق الرسمية للمشجعين التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) في كل من دبي وأبوظبي، إلى جانب مواقع مختارة في قطر والعراق.

وإلى جانب استعراض أحدث ابتكاراتها ومنتجاتها، تنظم هايسنس مجموعة متنوعة من الفعاليات الجماهيرية، تشمل جلسات مشاهدة المباريات، والأنشطة التفاعلية المستوحاة من عالم كرة القدم، والمسابقات، والتجارب الترفيهية المصممة لتعزيز التفاعل بين المشجعين وإضفاء المزيد من الحماس على أجواء البطولة. ومن خلال هذه المبادرات والفعاليات على المستويين العالمي والإقليمي، تواصل هايسنس ترسيخ حضورها في قلب أبرز الأحداث الرياضية العالمية، عبر توفير تجارب مبتكرة تقرب الجماهير من لحظاتهم المفضلة في عالم كرة القدم. فمن نيويورك إلى مختلف أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا، تبتكر العلامة التجارية أساليب جديدة تُمكّن المشجعين من الاستمتاع بكل هدف، وكل لحظة احتفال، وكل تفاصيل تصنع متعة اللعبة وتجعل تجربة المشاهدة أكثر غنىً وواقعيةً.

نبذة عن هايسنس ( Hisense )

تأسست هايسنس (Hisense) عام 1969، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، وتعمل في أكثر من 160 دولة حول العالم. وتتخصص الشركة في تقديم منتجات الوسائط المتعددة عالية الجودة، والأجهزة المنزلية، وحلول تكنولوجيا المعلومات الذكية. ووفقاً لبيانات (Omdia)، تحتل هايسنس المرتبة الثانية عالمياً من حيث إجمالي شحنات أجهزة التلفزيون خلال الفترة من 2022 إلى 2025، كما جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في فئة أجهزة التلفزيون بقياس 100 بوصة فما فوق خلال الفترة من 2023 إلى 2025. وتعزز هايسنس حضورها العالمي من خلال الشراكات الرياضية الدولية البارزة، بصفتها الراعي الرسمي لكأس العالم لكرة القدم FIFA 2026™، ونادي ريال مدريد الإسباني، في إطار استراتيجيتها للتواصل مع الجماهير حول العالم عبر منصات الرياضة العالمية. وتضم هايسنس 30 مركزاً للبحث والتطوير، و37 مجمعاً ومرفقاً صناعياً وقواعد إنتاج، إلى جانب 64 مكتباً خارجياً في مختلف أنحاء العالم. ومع وجود مقرها الإقليمي في دبي، وخمسة مكاتب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تواصل الشركة تعزيز قدراتها في مجالات التصنيع والابتكار والتوزيع، بما يواكب الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين في أسواق المنطقة.

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