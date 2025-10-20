هايسنس الشرق الأوسط وأفريقيا تحتفي بشراكتها مع نادي ريال مدريد من خلال عروض ترويجية مميزة وبطولة للرياضات الإلكترونية

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 20 أكتوبر / تشرين أول 2025/PRNewswire/ -- تتواصل هايسنس الشرق الأوسط وأفريقيا مع عشاق كرة القدم في جميع أنحاء المنطقة من خلال سلسلة من العروض الترويجية في متاجرها بالإضافة إلى بطولة ممتعة في مجال الرياضات الإلكترونية. واحتفالاً بشراكتها المستمرة مع نادي ريال مدريد، صُممت هذه المبادرة لتعزيز تفاعل العملاء، وتقديم تجارب لا تُنسى للجمهور لمدة ستة أسابيع في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج والعراق.

خصومات حصرية وقسائم ألعاب مميزة للمتسوقين

سيحصل المتسوقون الذين يقومون بشراء منتجات هايسنس من 19 أكتوبر وحتى 30 نوفمبر، على خصم يصل إلى 35% على منتجات مختارة، بالإضافة إلى قسيمة بقيمة 50 دولاراً أمريكياً على المشتريات المؤهَّلة. يسري العرض الترويجي على أساس أسبقية الحضور للمبيعات التي تزيد على 500 دولار أمريكي، وسيتم توزيع 2000 قسيمة على المشاركين في العرض في مختلف أنحاء المنطقة.

هايسنس تقدم بطولة رياضات إلكترونية على مستوى المنطقة

بهدف نقل متعة كرة القدم العالمية من غرف المعيشة إلى ساحات الألعاب، تُطلق هايسنس بطولتها الأولى للرياضات الإلكترونية هذا الشهر.

ويمكن للجمهور ببساطة التوجه إلى المتاجر المشارِكة في العروض بهدف المُشاركة في جولات التصفية المؤهلة لنهائيات بطولة الرياضات الإلكترونية من هايسنس، والتي تقدم جوائز مميزة. وسيتأهل ثمانية فائزين من دولة الإمارات، إلى جانب لاعبين اثنين من كل من الكويت، وسلطنة عُمان، وقطر، والعراق، إلى النهائي الكبير في دبي يوم 20 نوفمبر، حيث يتنافس الجميع للفوز بمنتجات هايسنس المميزة.

ويُقام النهائي الكبير للبطولة في منطقة هايسنس للرياضات الإلكترونية داخل عالم ريال مدريد في دبي، مما يوفر للمشجعين تجربة غامرة تحتفي بروح النادي. كما تطلق هايسنس أنشطة ومنافسات حصرية في جميع أنحاء المنطقة، مع فرص للفوز بتذاكر دخول إلى عالم ريال مدريد.

وسيتم توفير تكاليف السفر والإقامة للمتأهلين النهائيين من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يضمن بطولة شاملة على مستوى المنطقة تجمع المشجعين تحت منصة واحدة.

وقال جيسون أو، رئيس شركة هايسنس الشرق الأوسط وأفريقيا: "تجسد شراكتنا مع نادي ريال مدريد روح التميز والابتكار التي تشتهر بها هايسنس. ومع احتفالنا بدخول هذه الشراكة عامها الثاني، تشكل هذه الحملة منصة فعالة للتواصل مع الجمهور في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يتيح لهم خوض تجربة استثنائية في عالم كرة القدم والتفاعل مع أحدث ابتكاراتنا."

وتواصل هايسنس وضع معايير جديدة لتفاعل الجمهور في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في إطار حملة أوسع نطاقاً عبر منصات متعددة تؤكد على رؤية الشركة طويلة الأمد المتمثلة في الجمع بين حلول الترفيه المنزلي المتطورة والمكافآت والتجارب الفريدة للعملاء.

تعرّف على المزيد حول العروض هنا: https://hisenseme.com/ownthemomenthub-2025

حول هايسنس

تأسست هايسنس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، عام 1969، ولديها حضور في أكثر من 160 دولة حول العالم. وتتخصص الشركة في منتجات الوسائط المتعددة والأجهزة المنزلية وحلول تكنولوجيا المعلومات الذكية عالية الجودة. ووفقاً لـ Omdia ، احتلت هايسنس المرتبة الثانية عالمياً في إجمالي عدد شحنات أجهزة التلفاز بين عامي 2022 و2024، والمرتبة الأولى في عدد شحنات أجهزة التلفاز قياس 100 بوصة فأكثر بين عامين 2023 و2024. وباعتبارها الشريك الرسمي لكأس العالم لكرة القدم 2026، تلتزم هايسنس بالشراكات العالمية في مجال الرياضة كأسلوب للتواصل مع الجمهور في مختلف أنحاء العالم.

ومن خلال 31 مركزاً للبحث والتطوير، و36 مجمعاً صناعياً، و64 شركة خارج الصين، تواصل هايسنس ريادتها في هذا المجال بمجموعة متنوعة من المنتجات. ويقع المقر الإقليمي للشركة في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ولديها 5 مكاتب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تضمن كفاءة التصنيع والابتكار والتوزيع لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين في السوق.

لمعرفة أحدث التطورات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://hisenseme.com/

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2800248/Hisense_Real_Madrid_Partnership.jpg