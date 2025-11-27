هايسنس تستعرض أحدث حلول المنازل الذكية في معرض الشرق الأوسط للإلكترونيات الاستهلاكية 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 27 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- استعرضت هايسنس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا الذكية والأجهزة المنزلية، أحدث ابتكاراتها خلال مشاركتها في معرض الشرق الأوسط للإلكترونيات الاستهلاكية 2025، الذي يُقام خلال الفترة من 26 وحتى 28 نوفمبر في فستيفال أرينا بدبي فستيفال سيتي. وقدمت "هايسنس" هذا العام جناحا غامراً للمنازل الذكية، يضم مناطق مخصصة لتجربة الأجهزة، بما في ذلك ركن سينمائي يعرض أحدث تقنيات أجهزة تلفاز الليزر، ومنطقة للألعاب مصممة للشاشات عالية الأداء، وشاشة مطبخ ذكية وعصرية، وقسم فني لأجهزة تلفاز كانفاس يستهدف المستهلكين المهتمين بالتصميم. وفي قلب الجناح، اكتشف الزوار أكبر جهاز تلفاز RGB Mini LED قياس 116 بوصة، والذي يشكل إنجازاً بارزاً ضمن ابتكارات شاشات الجيل القادم، ويعكس التزام هايسنس بالحياة الذكية والأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

Hisense Showcases Next-Generation Smart Home Solutions at the MECES 2025

وكشفت هايسنس هذا العام عن اثنين من أبرز ابتكاراتها في مجال المنازل الذكية والمنتجات القائمة على الذكاء الاصطناعي، مع تقديم جهازين متميزين هما ثلاجة Pure View وX-Zone Master، أول جهاز لغسيل وتجفيف الملابس بتقنية المضخة الحرارية 4 في 1 على مستوى العالم. ويجسّد الجهازان كيف يمكن للتصميم والذكاء الاصطناعي والوظائف الذكية أن يجتمعوا لتقديم أعلى مستويات الراحة والاستدامة والأناقة للمنازل العصرية المتكاملة مع منصة هايسنس المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

واطلع الزوار خلال المعرض، على ثلاجة Pure View التي تعد بمثابة قطعة فنية تجمع بين التصميم اللافت والوظائف الذكية المتطورة. وتضم الثلاجة لوحة زجاجية شفافة تضيء تلقائياً من خلال إضاءة حسّاسة للحركة عند اقتراب المستخدم لمسافة متر واحد، ما يتيح رؤية المحتويات بدون فتح الباب، وبالتالي تقليل استهلاك الطاقة والحفاظ على الطعام طازجاً لفترة أطول. كما تتميز الثلاجة بتقنية الأشعة فوق البنفسجية المضادة للبكتيريا، وشاشة ذكية مدمجة للتحكم الصوتي والتذكيرات، والاتصال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مما يعيد تصور المطبخ الحديث الذي يجمع بين التقنيات الذكية والوظائف العملية والأناقة.

كما قدمت هايسنس جهاز X-Zone Master، أحدث ابتكاراتها في مجال غسيل الملابس وأكثرها تطوراً حتى الآن. ويأتي الجهاز بتصميم ثلاثي الأسطوانات، حيث يضم أسطوانتين علويتين وأخرى سفلية فائقة السعة، ليقدم أداء يعادل 3 غسالات و3 مجففات في جهاز واحد. وبصفته أول جهاز لغسيل وتجفيف الملابس بتقنية المضخة الحرارية 4 في 1 على مستوى العالم، يتيح الجهاز غسيل وتجفيف أنواع مختلفة من الأقمشة والأحجام في وقت واحد. ويأتي الجهاز بسعة 14 كيلوغراماً، ومستوى ضوضاء أقل من 46 ديسيبل، ومستوى اهتزاز أقل من 0.3 ملم، مدعوماً بثلاث تقنيات Direct Drive، وخمس تقنيات Inverter، وثماني تقنيات لتقليل الاهتزاز، ليضع معايير جديدة في الراحة والمرونة والعناية الذكية بالملابس.

وقال جيسون أو، رئيس شركة هايسنس الشرق الأوسط وأفريقيا: "نسعى من خلال مشاركتنا في معرض الشرق الأوسط للإلكترونيات الاستهلاكية، إلى تسليط الضوء على كيفية مساهمة تقنيات هايسنس في تشكيل مستقبل المعيشة الذكية. وتماشياً مع شعار هذا العام (الذكاء الاصطناعي للجميع)، تعكس ثلاجة Pure View وجهاز X-Zone Master لغسيل وتجفيف الملابس، التزامنا بجعل التكنولوجيا المتقدمة في متناول المستهلكين داخل منازلهم."

وأكدت هايسنس من خلال مشاركتها في معرض الشرق الأوسط للإلكترونيات الاستهلاكية، ريادتها في مجال ابتكارات المنازل الذكية، وتسلط الضوء على سعيها المستمر لابتكار حلول تعزز الراحة والكفاءة وتتكامل بسلاسة مع أسلوب الحياة العصري. تفضلوا بزيارة هايسنس في جناح رقم A-048 في معرض الشرق الأوسط للإلكترونيات الاستهلاكية الذي يُقام في الفترة من 26 وحتى 28 نوفمبر في فستيفال أرينا بدبي فستيفال سيتي.

حول هايسنس

تأسست هايسنس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، عام 1969، ولديها حضور في أكثر من 160 دولة حول العالم. وتتخصص الشركة في منتجات الوسائط المتعددة والأجهزة المنزلية وحلول تكنولوجيا المعلومات الذكية عالية الجودة. ووفقاً لـOmdia، احتلت هايسنس المرتبة الثانية عالمياً في إجمالي عدد شحنات أجهزة التلفاز بين عامي 2022 و2024، والمرتبة الأولى في عدد شحنات أجهزة التلفاز قياس 100 بوصة فأكثر بين عامين 2023 و2024. وباعتبارها الشريك الرسمي لكأس العالم لكرة القدم 2026، تلتزم هايسنس بالشراكات العالمية في مجال الرياضة كأسلوب للتواصل مع الجمهور في مختلف أنحاء العالم.

ومن خلال 31 مركزاً للبحث والتطوير، و36 مجمعاً صناعياً، و64 شركة خارج الصين، تواصل هايسنس ريادتها في هذا المجال بمجموعة متنوعة من المنتجات. ويقع المقر الإقليمي للشركة في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ولديها 5 مكاتب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تضمن كفاءة التصنيع والابتكار والتوزيع لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين في السوق.

لمعرفة أحدث التطورات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://hisenseme.com/

