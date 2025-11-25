هايسنس تستعرض أحدث ابتكارات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الذكية والمستدامة في معرض الخمسة الكبار

Hisense Showcases Smart and Sustainable HVAC Innovations at The Big 5 Global

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 25 نوفمبر 2025: تستعرض هايسنس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا الذكية وابتكارات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، أحدث ابتكاراتها حالياً في معرض الخمسة الكبار 2025، والمستمر حتى 27 نوفمبر في مركز دبي التجاري العالمي. وتسّلط الشركة هذا العام الضوء على حلول تكييف الهواء الشاملة من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الأنظمة المتقدمة المصممة لتلبية احتياجات القطاعات السكنية والتجارية والفندقية والصناعية. كما تفخر هايسنس بكونها الراعي الفضي لفعالية HVACR World، المنصة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا لحلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، والتي تنعقد للمرة الأولى ضمن فعاليات معرض الخمسة الكبار.

ويشهد زوار جناح هايسنس حالياً عرضاً للجيل الأحدث من أنظمة التكييف والحلول الذكية للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء، والتي تتمحور حول مفهوم الاستدامة، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، والاتصال السلس. وتتيح هذه الحلول عالية الأداء للاستشاريين والمقاولين والمطورين، إمكانية تقديم بيئات معيشة وعمل أكثر ذكاءً وكفاءة في استهلاك الطاقة.

وتشمل المنتجات المعروضة وحدات تكييف الهواء الخاصة بالأسطح، ووحدات معالجة الهواء النقي، ووحدات لفائف المراوح، ووحدات تكييف الهواء الأرضية، والوحدات المثبتة على الحائط باللونين الأسود والأبيض، ووحدات التحكم باللمس، ووحدات التحكم المركزية والسلكية، وأنظمة تخزين الطاقة.

وقال جيسون أو، رئيس شركة هايسنس الشرق الأوسط: "تستعرض هايسنس في معرض الخمسة الكبار هذا العام حلولاً تُعيد تعريف معايير الراحة والكفاءة والابتكار في مجال تكييف الهواء من خلال حلّنا الشامل المصمم لدعم مختلف أنواع المشاريع، من المنازل والفنادق إلى متاجر التجزئة والمنشآت الصناعية. ونواصل دفع حدود الابتكار في تكنولوجيا التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وربط المنازل والمجتمعات والصناعات بمستقبل أكثر إشراقاً واستدامة."

وتلتزم هايسنس بصفتها علامة تجارية عالمية موثوقة في مجال التكنولوجيا، بدعم أهداف البنية التحتية والاستدامة على مستوى المنطقة، من خلال توفير أنظمة تكييف هواء ذكية وموفرة للطاقة، تعزز مستويات الراحة وتقلل من التأثير البيئي.

ويمكن للجميع زيارة جناح هايسنس رقم Z5 B81، في معرض الخمسة الكبار الذي يُقام في الفترة من 24 وحتى 27 نوفمبر في مركز دبي التجاري العالمي، للاطلاع على مجموعة متكاملة من الابتكارات، والتعرف على دور هايسنس في رسم ملامح مستقبل التبريد الذكي والمستدام.

-انتهى-

حول هايسنس

تأسست هايسنس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، عام 1969، ولديها حضور في أكثر من 160 دولة حول العالم. وتتخصص الشركة في منتجات الوسائط المتعددة والأجهزة المنزلية وحلول تكنولوجيا المعلومات الذكية عالية الجودة. ووفقاً لـOmdia، احتلت هايسنس المرتبة الثانية عالمياً في إجمالي عدد شحنات أجهزة التلفاز بين عامي 2022 و2024، والمرتبة الأولى في عدد شحنات أجهزة التلفاز قياس 100 بوصة فأكثر بين عامين 2023 و2024. وباعتبارها الشريك الرسمي لكأس العالم لكرة القدم 2026، تلتزم هايسنس بالشراكات العالمية في مجال الرياضة كأسلوب للتواصل مع الجمهور في مختلف أنحاء العالم.

ومن خلال 31 مركزاً للبحث والتطوير، و36 مجمعاً صناعياً، و64 شركة خارج الصين، تواصل هايسنس ريادتها في هذا المجال بمجموعة متنوعة من المنتجات. ويقع المقر الإقليمي للشركة في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ولديها 5 مكاتب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تضمن كفاءة التصنيع والابتكار والتوزيع لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين في السوق.

لمعرفة أحدث التطورات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://hisenseme.com/

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2831732/Hisense_Big_5_Global.jpg