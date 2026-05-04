هايسنس تتعاون مع "Phantom Blade Zero" لتقديم تجربة ألعاب متطورة بتقنية "RGB"

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 4 مايو 2026 /PRNewswire/ -- أكدت هايسنس (Hisense)، العلامة العالمية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، تعاونها مع لعبة (Phantom Blade Zero)، لتكون الشريك الرسمي العالمي للعبة في فئتي أجهزة التلفزيون والشاشات، وذلك بالتعاون مع شركة (S-GAME) المطورة لهذا الإصدار المُرتقب، وتقديم أفضل الألعاب الإلكترونية المتطورة بتقنية عرض (RGB).

Hisense Phantom Blade Zero

وخلال مشاركتها في معرض (Gamescom LATAM 2026)، في ساو باولو بالبرازيل، تستعرض هايسنس الشراكة من خلال إبراز الدور الذي تضطلع به تقنيات العرض المتقدمة في الارتقاء بتجارب اللعب الواقعية، وتعزيز اندماج اللاعبين داخل العوالم الافتراضية، ضمن جهودها المتواصلة لتوسيع حضورها في منظومة صناعة الألعاب العالمية.

وترتكز هذه الشراكة على تقنيات العرض (RGB) من هايسنس، التي توفر أداءً متقدماً في إبراز الألوان وتعزيز مستويات التباين. وينعكس ذلك بوضوح في لعبة (Phantom Blade Zero)، خصوصاً خلال المشاهد القتالية الأكثر مرونة، وتفاصيل أجوائها الأكثر ثراءً، بالإضافة إلى الإضاءة السينمائية الغامرة التي تُجسد عالم اللعبة المُستوحى من الــــ "ووشيا" (Wuxia)، بطابع أكثر عمقاً وانسيابية. ومع دخول اللاعبين في خضم اللعبة وتقمصهم شخصية محارب داخلها فإنهم يخوضون صراعات مصيرية ومثيرة، حيث تبدو كل حركة وظل وضربة أكثر واقعية وحضوراً.

وبهذه المناسبة، قال بول تشانغ، المدير العام لإدارة العلامة التجارية والتسويق في مركز هايسنس التجاري العالمي: إن "تجارب الألعاب المُميزة تُبنى على عنصرين أساسيين، هما الاندماج الشخصي في اللعبة والاستجابة الدقيقة في ادائها. وفي لعبة مثل (Phantom Blade Zero)، التي تجمع بين جماليات وفنون رياضة (Wuxia) القتالية والحركة السريعة، صُممت تقنيات العرض لتجسيد كل حركة وكل حالة بصرية بأعلى درجات الدقة، بحيث لا يكتفي اللاعبون بمشاهدة العالم، بل يشعرون بأنهم جزء يتجزأ منه".

من جانبه، قال جوليوس لي، مدير التسويق في S-GAME"": إنه "من خلال هذا التعاون الوثيق مع هايسنس، يمكننا تقديم تجربة سينمائية غامرة بالكامل للجمهور العالمي، تجمع بين الفنون القتالية سريعة الوتيرة والمشوقة، وعالم (KungfuPunk) المثير وغير التقليدي، إلى جانب السرد السينمائي المُستوحى من عالم (Wuxia)، بما تحمله من قصص لمصائر مُتداخلة وشغف ومنافسة خيالية، لتبدو كل اللحظات الدرامية والضربات القتالية مشاهد نابضة بالحياة ولا تُنسى".

وانطلاقاً من رؤيتها الرامية إلى ابتكار حياة أكثر إشراقاً، (Innovate a Brighter Life)، تُواصل هايسنس تطوير نهجها القائم على الابتكار القائم حول حياة الإنسان، من خلال ربط التقنيات المتقدمة بتجارب المستخدم الأكثر قيمة وتأثيراً. ومن خلال الشراكة مع لعبة (Phantom Blade Zero)، والتعاون مع شركة (S-GAME) المطورة لهذا الإصدار المُرتقب، تُقرّب هايسنس المستخدمين حول العالم من العوالم الافتراضية في الألعاب الإلكترونية التي يستمتعون بها، عبر مؤثرات بصرية أكثر حيوية ومرونة واندماجاً.

نبذة عن هايسنس ( Hisense )

تأسست هايسنس (Hisense) عام 1969، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، وتعمل في أكثر من 160 دولة حول العالم. وتتخصص الشركة في تقديم منتجات الوسائط المتعددة عالية الجودة، والأجهزة المنزلية، وحلول تكنولوجيا المعلومات الذكية. ووفقاً لبيانات (Omdia)، تحتل هايسنس المرتبة الثانية عالمياً من حيث إجمالي شحنات أجهزة التلفزيون خلال الفترة من 2022 إلى 2025، كما جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في فئة أجهزة التلفزيون بقياس 100 بوصة فما فوق خلال الفترة من 2023 إلى 2025. وتعزز هايسنس حضورها العالمي من خلال الشراكات الرياضية الدولية البارزة، بصفتها الراعي الرسمي لكأس العالم لكرة القدم FIFA 2026™، ونادي ريال مدريد الإسباني، في إطار استراتيجيتها للتواصل مع الجماهير حول العالم عبر منصات الرياضة العالمية. وتضم هايسنس 30 مركزاً للبحث والتطوير، و37 مجمعاً ومرفقاً صناعياً وقواعد إنتاج، إلى جانب 64 مكتباً خارجياً في مختلف أنحاء العالم. ومع وجود مقرها الإقليمي في دبي، وخمسة مكاتب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تواصل الشركة تعزيز قدراتها في مجالات التصنيع والابتكار والتوزيع، بما يواكب الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين في أسواق المنطقة.

لمتابعة أحدث أخبار هايسنس ( Hisense )، يُرجى زيارة : https://hisenseme.com/

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2971781/Hisense_Phantom_Blade_Zero.jpg