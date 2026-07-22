شركة Hisense تكشف عن إستراتيجية نمو مدعومة بالذكاء الاصطناعي لرسم ملامح الحقبة المقبلة للحياة الذكية

تشينغداو، الصين، 22 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- كشفت Hisense، العلامة التجارية الرائدة عالميًا في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، عن إستراتيجية نمو شاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ستقود المرحلة المقبلة من توسع الشركة على المستوى العالمي، بما يعزز التزامها بالابتكار، والحياة الذكية، وتقديم قيمة مستدامة للعملاء على المدى الطويل.

جرى الإعلان عن هذه الإستراتيجية خلال مؤتمر Hisense العالمي للشركاء 2026، الذي عُقد في مدينة نيويورك قبيل المباراة النهائية لبطولة كأس العالم ™FIFA 2026، حيث جمعت Hisense عملاءها وشركاءها من مختلف أنحاء العالم لاستعراض رؤيتها لعصر الذكاء الاصطناعي.

قال السيد Fisher Yu، الرئيس التنفيذي لمجموعة Hisense: "يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل كل شيء، ونحن جميعًا جزء من هذا التحول". "في عصر الذكاء الاصطناعي، علينا أن نواكب هذه الموجة التي لا يمكن إيقافها. ولهذا نعمل على تطوير إستراتيجيتنا بالاستناد إلى خمسة محاور رئيسة: توسيع حضورنا في مختلف حلقات سلسلة القيمة الأساسية للذكاء الاصطناعي؛ وتحويل الأجهزة الذكية إلى رفقاء للحياة المنزلية الذكية من خلال ابتكار سيناريوهات مدعومة بالذكاء الاصطناعي؛ والحفاظ على إستراتيجية طويلة الأمد في التسويق الرياضي لتعزيز علامتنا التجارية عالميًا؛ واعتماد نهج يضع الخدمة في المقام الأول للارتقاء بتجربة المستخدم؛ وتعميق نهج العولمة المحلية لخلق قيمة مستدامة لعملائنا وشركائنا".

يتمحور جوهر إستراتيجية Hisense حول التزام طويل الأمد بالذكاء الاصطناعي. تعمل الشركة على بناء منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي تمتد عبر سلسلة القيمة بأكملها. وقال السيد Yu: "عندما ننظر إلى موقع Hisense ضمن هذه المنظومة، تصبح رؤيتنا واضحة: نحن نعيد بناء أعمالنا بالكامل بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي". تعمل Hisense على دفع عجلة النمو عبر مجالات مراكز الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والطاقة الذكية، وتقنيات الليزر، والإلكترونيات الخاصة بقطاع السيارات، مع مواصلة تعزيز أعمالها الأساسية في مجال الأجهزة الذكية.

بالنسبة للمستهلكين، يعني ذلك إطلاق جيل جديد من المنتجات يتطور من مجرد أجهزة ذكية إلى رفقاء للحياة المنزلية الذكية؛ وهي أجهزة قادرة على استشعار محيطها بشكلٍ استباقي، وفهم تفضيلات المستخدم، والتواصل معه بصورة طبيعية، واتخاذ الإجراءات نيابةً عنه. قال السيد Yu: "الجهاز ينفذ الأوامر فحسب، أما الرفيق فيقدم ما هو أكثر بكثير. فهو يفهمك، ويتوقع احتياجاتك، ويضفي دفئًا حقيقيًا على منزلك. وهذا هو مستقبل قطاعنا".

قد بدأت هذه الرؤية تتحول بالفعل إلى واقع ملموس عبر منظومة Hisense. فبفضل نظام التشغيل V AI OS، أصبحت أجهزة التلفزيون من Hisense قادرة على فهم تفضيلات المستخدمين ونواياهم، وتقديم توصيات محتوى مخصصة بدرجة عالية في الوقت المناسب. لا يقتصر الأمر على الترفيه، إذ تتيح منصة ConnectLife للأجهزة المنزلية المتصلة العمل بذكاء في مجالات الطهي، وغسيل الملابس، وإدارة جودة الهواء، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، لتجمع هذه القدرات الأربع للرفيق الذكي في تجربة منزلية أكثر ذكاءً وسلاسة.

كما ستواصل Hisense تعزيز علامتها التجارية عالميًا من خلال شراكات رياضية طويلة الأمد، مستفيدةً من اللغة العالمية المشتركة التي تمثلها الرياضة للتواصل مع المستهلكين حول العالم. قال السيد Romy Gai، الرئيس التنفيذي للأعمال في FIFA: "إنه لأمر رائع أن نرى شركاءنا يواصلون التقدم ويقترحون تقنيات جديدة مثل أحدث تقنيات شاشات LED، إلى جانب دعمهم لنا في تشغيل نظام حكم الفيديو المساعد (VAR) على جميع المستويات".

قال السيد Haydon Myers المدير التنفيذي العام لقطاع الأجهزة الكهربائية في Harvey Norman Australia: "تُقدّر Harvey Norman شراكتها مع Hisense لما تواصل الشركة استثماره عالميًا في أحدث التقنيات والابتكار وبناء العلامة التجارية". "ويتجسد التزام Hisense بترسيخ مكانتها كعلامة تجارية عالمية رائدة من خلال شراكتها في ثلاث بطولات متتالية لكأس العالم FIFA. ويواصل هذا الالتزام طويل الأمد تعزيز قوة العلامة التجارية وخلق قيمة مستدامة للمستهلكين وشركاء التجزئة والقطاع بأكمله".

سار استثمار Hisense طويل الأمد في الشراكات الرياضية العالمية جنبًا إلى جنب مع توسعها ونموها على المستوى الدولي. مع استمرار الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل مختلف القطاعات حول العالم، ستواصل Hisense الجمع بين الابتكار التكنولوجي، والشراكات العالمية، والابتكار الذي يركز على احتياجات العملاء، للمساهمة في رسم ملامح الحقبة المقبلة من الحياة الذكية.

نبذة عن Hisense

تأسست Hisense في عام 1969، وهي شركة رائدة معترف بها عالميًا في الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، وتعمل في أكثر من 180 دولة، وتتخصص في تقديم منتجات الوسائط المتعددة عالية الجودة، والأجهزة المنزلية، وحلول تقنية معلومات ذكية. وفقًا لـ Omdia، تحتل Hisense المرتبة الأولى عالميًا في فئة أجهزة التلفزيون بقياس 100 بوصة فما فوق (من 2023 حتى الربع الأول من 2026). بوصفها مَنشأ تقنية RGB MiniLED، تواصل Hisense ريادة ابتكارات RGB MiniLED من الجيل التالي. بصفتها الراعي الرسمي لكأس العالم ™FIFA 2026، تؤكد Hisense التزامها بالشراكات الرياضية العالمية بوصفها وسيلة للتواصل مع الجماهير حول العالم.