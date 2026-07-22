هايسنس تكشف عن استراتيجية جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لرسم ملامح الجيل القادم من الحياة الذكية

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 يوليو 2026, /PRNewswire/ -- كشفت هايسنس (Hisense)، العلامة العالمية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، عن استراتيجية نمو شاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُشكل المرحلة المقبلة من توسعها العالمي، وتُعزز التزامها طويل الأمد بالابتكار وتقديم قيمة مستدامة للمستخدمين حول العالم، وترسم من خلالها ملامح مستقبل الحياة الذكية.

Hisense Unveils AI-Powered Growth Strategy to Shape the Next Era of Intelligent Living Hisense Unveils AI-Powered Growth Strategy to Shape the Next Era of Intelligent Living Hisense Unveils AI-Powered Growth Strategy to Shape the Next Era of Intelligent Living

وجرى الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة خلال مؤتمر (Hisense Global Partner Conference 2026 )، الذي عُقد في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية، وذلك قبيل المباراة النهائية لبطولة كأس العالم FIFA 2026™، بمشاركة نخبة من شركاء الشركة وعملائها من جميع أنحاء العالم، حيث استعرضت هايسنس رؤيتها لمستقبل الذكاء الاصطناعي، والدور الذي ستلعبه في إعادة تشكيل تجربة المستخدم خلال السنوات المقبلة.

وبهذه المناسبة، قال فيشر يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة هايسنس (Hisense Group): إن "الذكاء الاصطناعي يُعيد اليوم رسم ملامح مختلف القطاعات، ونحن جميعاً جزء من هذا التحول، ولا بد لنا من مواكبته. وقد طوّرنا استراتيجيتنا العالمية استناداً إلى خمسة محاور رئيسية، تشمل توسيع نطاق استخدامنا للذكاء الاصطناعي في جميع مراحل سلسلة القيمة، وتحويل الأجهزة الذكية إلى مفهوم الشريك الذكي داخل المنازل من خلال ابتكار سيناريوهات استخدام مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومواصلة استراتيجيتنا طويلة الأمد في مجال الرعاية والشراكات الرياضية لتعزيز علامتنا التجارية عالمياً، واعتماد نهج يضع الخدمة وتجربة المستخدم في مقدمة الأولويات، إلى جانب تعميق استراتيجية التوطين العالمي (Glocalization) ، بما يحقق قيمة مستدامة لعملائنا وشركائنا."

وتضع هايسنس الذكاء الاصطناعي في صميم استراتيجيتها المستقبلية، عبر بناء منظومة متكاملة تمتد عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة. وفي هذا السياق، أوضح فيشر يو أن "الشركة لا تكتفي بإضافة تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى منتجاتها، بل تعمل على إعادة تصميم أعمالها بالكامل انطلاقاً من هذه التكنولوجيا، بما يشمل مجالات مراكز الذكاء الاصطناعي (AI Hub)، وأشباه الموصلات، والطاقة الذكية، وتقنيات الليزر، والإلكترونيات المُخصصة لقطاع السيارات، إلى جانب مواصلة تعزيز أعمالها الأساسية في مجال الأجهزة الذكية".

وتنعكس هذه الرؤية مباشرة على تجربة المستخدم، حيث تتطلع هايسنس إلى إطلاق جيل جديد من المنتجات يتجاوز مفهوم الأجهزة الذكية التقليدية، ليقدم مفهوم (الرفيق الذكي داخل المنزل)، وهي أجهزة قادرة على استيعاب البيئة المحيطة واستشعارها بشكل استباقي، وفهم تفضيلات المستخدم، والتفاعل معه بمرونة، واتخاذ الإجراءات المناسبة نيابة عنه، بما يجعل التكنولوجيا أكثر قرباً من حياة المستخدم اليومية. وأضاف يو: أن "الجهاز الذكي يُنفذ الأوامر، أما الرفيق الذكي فيفهم احتياجاتك، ويتوقع ما تريده، ويضيف مزيداً من الراحة والدفء إلى حياتك اليومية. وهذا هو المستقبل الذي نتطلع إلى قيادته."

وتُجسد منظومة هايسنس هذا التوجه بالفعل من خلال نظام التشغيل (V AI OS)، الذي يمنح أجهزة التلفزيون القدرة على فهم تفضيلات المستخدمين وتقديم توصيات ذكية وشخصية للمحتوى في الوقت المناسب. كما تُتيح منصة (ConnectLife )، للأجهزة المنزلية العمل بتناغم داخل منظومة واحدة، بما يشمل الطهي، والعناية بالملابس، وإدارة جودة الهواء، وتحسين استهلاك الطاقة، لتوفر تجربة منزلية أكثر ذكاءً وسهولة وتكاملاً.

وفي الوقت نفسه، تواصل هايسنس تعزيز بناء علامتها التجارية عالمياً من خلال استراتيجية طويلة الأمد في مجال الرعاية والشراكات الرياضية، انطلاقاً من إيمانها بأن الرياضة تمثل لغة عالمية قادرة على توحيد الشعوب وتعزيز التواصل مع المستهلكين في مختلف أنحاء العالم.

من جانبه، قال رومي غي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) : "يُسعدنا رؤية شركاء مثل هايسنس يواصلون تقديم أحدث التقنيات، مثل حلول العرض المتطورة (LED)، ودعم عمليات تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، بما يُسهم في تطوير تجربة البطولة الدولية على مختلف المستويات."

بدوره، قال هايدن مايرز، المدير التنفيذي لقطاع الأجهزة الكهربائية في شركة (Harvey Norman Australia): "نعتز بشراكتنا مع هايسنس لما تتمتع به من التزام مستمر بالاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، والابتكار، وبناء علامة تجارية عالمية قوية. ويعكس استمرار الشركة في رعاية ثلاث بطولات متتالية لكأس العالم رؤية طويلة الأمد تُسهم في تعزيز مكانة العلامة التجارية، وتوفير قيمة مستدامة للمستهلكين وشركاء التجزئة والقطاع ككل."

ويتناغم الاستثمار طويل الأمد الذي تنتهجه هايسنس في الشراكات الرياضية العالمية مع مسيرتها المتواصلة في التوسع الدولي، حيث تواصل الشركة اعتماد الابتكار التكنولوجي، وتعزيز شراكاتها العالمية، ووضع احتياجات المستخدمين في صميم استراتيجيتها، بما يُسهم في رسم ملامح مستقبل الحياة الذكية في عصر الذكاء الاصطناعي.

نبذة عن هايسنس ( Hisense )

تأسست هايسنس (Hisense) عام 1969، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، وتعمل في أكثر من 160 دولة حول العالم. وتتخصص الشركة في تقديم منتجات الوسائط المتعددة عالية الجودة، والأجهزة المنزلية، وحلول تكنولوجيا المعلومات الذكية. ووفقاً لبيانات (Omdia)، تحتل هايسنس المرتبة الأولى عالمياً في فئة أجهزة التلفزيون بقياس 100 بوصة فما فوق خلال الفترة من 2023 إلى 2025(الربع الأول). وبصفتها الشركة الرائدة في ابتكار تقنية (RGB MiniLED)، تواصل هايسنس ريادتها في تطوير الجيل القادم من هذه التقنية. كما تعزز هايسنس حضورها العالمي من خلال الشراكات الرياضية الدولية البارزة، بصفتها الراعي الرسمي لكأس العالم لكرة القدم FIFA 2026™، في إطار استراتيجيتها للتواصل مع الجماهير حول العالم عبر منصات الرياضة العالمية.