هايسنس تحتل المرتبة الثانية عالمياً في عدد شحنات أجهزة التلفاز

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 25 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- عززت هايسنس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، قدراتها التنافسية في قطاع الأجهزة المنزلية العالمي بأحدث البيانات الصادرة عن معهد أبحاث السوق الدولي الرائد Omdia، والتي تظهر وصول عدد شحنات أجهزة تلفاز هايسنس إلى 6.32 مليون جهاز في الربع الأول من عام 2024، لتستمر الشركة في احتلال المرتبة الثانية عالمياً من حيث عدد شحنات أجهزة التلفاز من عام 2022 وحتى الربع الأول من عام 2024.

Hisense TV Ranked No. 2 Globally in Q1 2024

وبلغت حصة هايسنس 13.6% من إجمالي شحنات أجهزة التلفاز عالمياً في الربع الأول من عام 2024، في ما بلغت حصلتها 12.1% من إيرادات الشحنات. وتحتل هايسنس حالياً المرتبة الثانية عالمياً من حيث عدد شحنات أجهزة التلفاز، والمرتبة الأولى من حيث عدد شحنات أجهزة التلفاز قياس 100 بوصة طوال عام 2023 وفي الربع الأول من عام 2024. وباعتبارها شركة رائدة في تصنيع أجهزة التلفاز التي تعمل بالليزر، بلغت حصة هايسنس 53.4% من إجمالي حجم شحنات هذا النوع من أجهزة التلفاز في الربع الأول من عام 2024.

ويعود النجاح المتواصل الذي تحققه هايسنس في سوق شديد التنافسية، إلى التزامها بالابتكار المستمر في المنتجات والخدمات عالية الجودة لتطوير تكنولوجيا الأجهزة المنزلية في إطار السعي لتحسين الحياة اليومية للعملاء. ويرتقي Hisense 100" U7K Mini LED ULED 4K TV، جهاز التلفاز الرسمي لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، بتجربة مشاهدة مباريات كرة القدم إلى آفاق جديدة، حيث جرى تصميمه خصيصاً لعشاق الرياضة والألعاب الإلكترونية، مع معدل تحديث مرتفع يبلغ 240 هرتز، و120 هرتز عند الحركة الفائقة، ووضع الرياضة بالذكاء الاصطناعي AI Sports.

وباعتبارها الشريك الرسمي لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024، أطلقت هايسنس مؤخراً حملة "BEYOND GLORY" والتي انضم إليها كسفراء حارسا المرمى الشهيران إيكر كاسياس ومانويل نوير. وتعد هذه السنة الثالثة على التوالي لمشاركة هايسنس في البطولة، مما يوفر فرصة مهمة لمواصلة ربط علامة هايسنس بالمستهلكين حول العالم.

حول هايسنس

تأسست هاييسنس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، عام 1969، ولديها حضور في أكثر من 160 دولة حول العالم. وتمنح الشركة المتخصصة في الوسائط المتعددة والأجهزة المنزلية وحلول تكنولوجيا المعلومات، الأولوية للنزاهة والابتكار والاستدامة.

ومع أكثر من 50 عاماً من الخبرة، تقدم هايسنس منتجات عالية الجودة وخدمات ما بعد البيع الاستثنائية وضمانات شاملة. وتعد الشركة رائدة في التقنيات المتطورة مثل تقنيات أجهزة التلفاز التي تعمل بالليزر وتقنيات التحكم في الإضاءة الخلفية ULED Local Dimming وتقنيات الرقائق، حيث تطور رقائق فائقة الوضوح بدقة 8K، ورقائق TV SoC ورقائق الذكاء الاصطناعي. وبعيداً عن الإلكترونيات الاستهلاكية، تتفوق هايسنس في قطاعات الأعمال بين الشركات مثل النقل الذكي والتكنولوجيا الطبية والوحدات البصرية.

وتمتلك هايسنس بكل فخر علامات تجارية شهيرة مثل أجهزة تلفاز توشيبا وجورينج وكيلون ورونشين وأسكو، مما يعزز مكانتها في الأسواق الدولية. وباعتبارها راعياً للفعاليات الرياضية الكبرى، ارتبط اسم هايسنس بمجموعة من الفعاليات مثل كأس العالم لكرة القدم 2022، وبطولة أمم أوروبا لكرة القدم وبطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، بالإضافة إلى أندية مثل باريس سان جيرمان.

وتواصل هايسنس من خلال 34 مجمعاً صناعياً و25 منشأة للبحث والتطوير و66 شركة دولية، موقعها الريادي على مستوى الصناعة من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات. وتضمن هايسنس من خلال مقرها الإقليمي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى 5 مكاتب تنتشر في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التصنيع والابتكار والتوزيع بكفاءة لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء في سوق المنطقة. للاطّلاع على آخر المستجدات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://hisenseme.com/.

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