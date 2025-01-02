هايسنس تحصل على المركز الأول من حيث عدد شحنات أجهزة التلفاز ذات الشاشات الكبيرة وأجهزة تلفاز MiniLED في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 2 يناير / كانون الثاني 2025 /PRNewswire/ -- نجحت هايسنس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، في تحقيق إنجازات ملحوظة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مما عزز مكانتها كشركة رائدة في هذا السوق، حيث تحتل الشركة المرتبة الأولى على مستوى المنطقة من حيث عدد شحنات أجهزة التلفاز قياس 98 بوصة أو أكثر على مستوى المنطقة بحصة سوقية بلغت 42.8% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وذلك بحسب مؤسسة OMDIA المتخصصة في أبحاث السوق. وتشتهر أجهزة تلفاز هايسنس بتقنيتها المتطورة وتصميمها الأنيق، حيث تعيد تعريف تجربة مشاهدة الشاشات الكبيرة، مع جودة صوت وصورة غير مسبوقة تجعل كل مشهد ينبض بالحياة.

Hisense Ranked No.1 in MEA for Large-Screen and MiniLED TV Shipments

وبالإضافة إلى ذلك، حصلت هايسنس على المركز الأول من حيث عدد شحنات أجهزة تلفاز MiniLED في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث بلغت حصتها من سوق هذه الأجهزة 38.8% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وتلبي أجهزة تلفاز ULED MiniLED من هايسنس (UX وU8N و U7NوU6Pro) احتياجات المستهلكين المتنوعة، حيث تقدم أداءً رائعاً للألعاب والرياضة وخدمات بث الفيديو بحسب الطلب. وتوفر تقنية ULED MiniLED المتقدمة مستويات متطورة من التباين، مما يضمن وضوحاً وتفاصيل استثنائية للصور. ويكمل ذلك تقنية الصوت المحيطي متعدد القنوات، والتي توفر صوتاً سينمائياً من دون الحاجة إلى أنظمة صوت خارجية. ومن خلال ميزات مثل وضع AI Sports Mode الذي يعمل على تحسين المشاهد سريعة الحركة، واعتماد IMAX Enhanced للصور عالية الجودة، والصوت المدعوم بتقنية DTS، تواصل هايسنس وضع معايير جديدة في مجال الترفيه المنزلي.

ويستمر الطلب على أجهزة التلفاز ذات الشاشات الكبيرة وأجهزة تلفاز MiniLED، في الارتفاع على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في ظل سعي المستهلكين للحصول على تجارب مشاهدة متطورة وغامرة للألعاب والرياضة والترفيه في المنزل. وتلبي هايسنس هذا الطلب من خلال منتجاتها المبتكرة التي تجمع بين التكنولوجيا المتطورة والتصميم الاستثنائي.

كما تعمل هايسنس على تعزيز التزامها بالترفيه المتطور من خلال الشراكات الاستراتيجية، بما في ذلك التعاون مع Black Myth لتقليل زمن الاستجابة الخاص بالألعاب، ونادي ريال مدريد لتعزيز تجربة مشاهدة الأحداث الرياضية.

وتستفيد هايسنس من نجاحها، حيث تعمل على توسيع نطاق حضورها الإقليمي، وتشمل أبرز إنجازات الشركة مؤخراً تجديد متجرها الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة في وقت سابق من هذا العام، فضلاً عن افتتاح متاجر جديدة في المملكة العربية السعودية، وقطر، ونيجيريا. كما يجري التخطيط لإطلاق متجر في أبوظبي خلال عام 2025، مما يعزز حضور العلامة التجارية في مختلف أنحاء المنطقة.

وعلّق جيسون أو، رئيس شركة هايسنس الشرق الأوسط وأفريقيا، قائلاً: "تعد هذه الإنجازات دليلاً على ابتكارات هايسنس ونجاحها في تحقيق نمو استراتيجي، والتزامها بتلبية توقعات المستهلكين. ويعد كوننا العلامة التجارية الرائدة في مجال أجهزة التلفاز على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إنجازاً كبيراً ومصدر فخر بالنسبة لنا. ومع توسعنا في تقديم المزيد من المنتجات الرائدة، نؤكد التزامنا بالتميز والابتكار، وضمان استمرار عملائنا في الاستمتاع بتجارب استثنائية مع هايسنس."

وفي ظل التزامها بالريادة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية، تتطلع هايسنس إلى تحقيق المزيد من الإنجازات، والاستمرار في تشكيل مستقبل الترفيه المنزلي في المنطقة.

حول هايسنس

تأسست هاييسنس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، عام 1969، ولديها حضور في أكثر من 160 دولة حول العالم. وتمنح الشركة المتخصصة في الوسائط المتعددة والأجهزة المنزلية وحلول تكنولوجيا المعلومات، الأولوية للنزاهة والابتكار والاستدامة.

ومع أكثر من 50 عاماً من الخبرة، تقدم هايسنس منتجات عالية الجودة وخدمات ما بعد البيع الاستثنائية وضمانات شاملة. وتعد الشركة رائدة في التقنيات المتطورة مثل تقنيات أجهزة التلفاز التي تعمل بالليزر وتقنيات التحكم في الإضاءة الخلفية ULED Local Dimming وتقنيات الرقائق، حيث تطور رقائق فائقة الوضوح بدقة 8K، ورقائق TV SoC ورقائق الذكاء الاصطناعي. وبعيداً عن الإلكترونيات الاستهلاكية، تتفوق هايسنس في قطاعات الأعمال بين الشركات مثل النقل الذكي والتكنولوجيا الطبية والوحدات البصرية.

وتمتلك هايسنس بكل فخر علامات تجارية شهيرة مثل أجهزة تلفاز توشيبا وجورينج وكيلون ورونشين وأسكو، مما يعزز مكانتها في الأسواق الدولية. وباعتبارها راعياً للفعاليات الرياضية الكبرى، ارتبط اسم هايسنس بمجموعة من الفعاليات مثل كأس العالم لكرة القدم 2022، وبطولة أمم أوروبا لكرة القدم وبطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، بالإضافة إلى أندية مثل باريس سان جيرمان.

وتواصل هايسنس من خلال 34 مجمعاً صناعياً و25 منشأة للبحث والتطوير و66 شركة دولية، موقعها الريادي على مستوى الصناعة من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات. وتضمن هايسنس من خلال مقرها الإقليمي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى 5 مكاتب تنتشر في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التصنيع والابتكار والتوزيع بكفاءة لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء في سوق المنطقة. للاطّلاع على آخر المستجدات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://hisenseme.com/.

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