هايسنس تدخل في شراكة مع لعبة Black Myth: Wukong للارتقاء بتجربة الألعاب الإلكترونية

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 21 أغسطس / آب 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت هايسنس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، عن دخولها في شراكة مع اللعبة المرتقبة Black Myth: Wukong. وبالتزامن مع الإصدار العالمي للعبة اليوم، تم إطلاق "وضع الصورة" الحصري عبر أجهزة تلفاز هايسنس للارتقاء بتجربة اللعب.

وتقدم هايسنس، الشريك العالمي للعبة Black Myth: Wukong، أجهزة تلفازULED Mini-LED U7 وQLED E7 PRO الموصى بها رسمياً للعبة، حيث توفر هذه الأجهزة الحديثة تجربة لعب غامرة تناسب الأجواء الملحمية للعبة Black Myth: Wukong.

Hisense ULED Mini-LED U7 and QLED E7 PRO TVs are the official recommended TVs for Black Myth: Wukong’

وتشمل أبرز ميزات هذا التعاون وضع الصورة الحصري للعبة Black Myth: Wukong، والذي يستفيد من أحدث تقنيات هايسنس لتعزيز جودة الصورة في اللعبة من خلال تقنية النطاق الديناميكي العالي HDR، ومعايرة الألوان الدقيقة، وتحسين درجات الألوان الداكنة، مما يوفر ألواناً أكثر حيوية وتفاصيل غنية. وبالشراكة مع Dolby، يوفر هذا الوضع أيضاً تجربة سمعية وبصرية غامرة تتوافق مع تصميم الصوت في اللعبة، بالإضافة إلى تجربة لعب مثالية سواء أثناء مشاهد المعارك المكثفة أو حتى في ظل اللحظات الأكثر هدوءاً داخل اللعبة.

ويتوفر وضع الصورة للعبة Black Myth: Wukong على أجهزة تلفاز UX وU8N وU7N وE7N PRO وQ7N وS7N من هايسنس لعام 2024، ممّا يتيح للاعبين الاستمتاع بأجواء لعبة Black Myth: Wukong مع تجربة صوتية ومرئية مصممة خصيصاً لهم.

ويمكن للاعبين أن يتوقعوا صوراً مذهلة بألوان نابضة بالحياة وتباينات عميقة، وذلك بفضل تقنية Quantum Dot Color وأنظمة الإضاءة الخلفية المتقدمة. وبفضل وضع Game Mode PRO بمعدل تحديث 144 هرتز، تصبح تجربة اللعب أكثر سهولة. كما تعمل الميزات الإضافية مثل Game Bar والتوافق معAMD FreeSync Premium على خلق بيئة ألعاب مثالية.

ويشكل التعاون بين هايسنس ولعبة Black Myth: Wukong، خطوة مهمة إلى الأمام في صناعتي أجهزة التلفاز والألعاب، وذلك من خلال الجمع بين تكنولوجيا أجهزة التلفاز المتطورة من هايسنس، وتجربة اللعب الغامرة من Black Myth: Wukong، مما يوفر تجربة متميزة تضع معايير جديدة للترفيه المنزلي.

حول هايسنس

تأسست هاييسنس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، عام 1969، ولديها حضور في أكثر من 160 دولة حول العالم. وتمنح الشركة المتخصصة في الوسائط المتعددة والأجهزة المنزلية وحلول تكنولوجيا المعلومات، الأولوية للنزاهة والابتكار والاستدامة.

ومع أكثر من 50 عاماً من الخبرة، تقدم هايسنس منتجات عالية الجودة وخدمات ما بعد البيع الاستثنائية وضمانات شاملة. وتعد الشركة رائدة في التقنيات المتطورة مثل تقنيات أجهزة التلفاز التي تعمل بالليزر وتقنيات التحكم في الإضاءة الخلفية ULED Local Dimming وتقنيات الرقائق، حيث تطور رقائق فائقة الوضوح بدقة 8K، ورقائق TV SoC ورقائق الذكاء الاصطناعي. وبعيداً عن الإلكترونيات الاستهلاكية، تتفوق هايسنس في قطاعات الأعمال بين الشركات مثل النقل الذكي والتكنولوجيا الطبية والوحدات البصرية.

وتمتلك هايسنس بكل فخر علامات تجارية شهيرة مثل أجهزة تلفاز توشيبا وجورينج وكيلون ورونشين وأسكو، مما يعزز مكانتها في الأسواق الدولية. وباعتبارها راعياً للفعاليات الرياضية الكبرى، ارتبط اسم هايسنس بمجموعة من الفعاليات مثل كأس العالم لكرة القدم 2022، وبطولة أمم أوروبا لكرة القدم وبطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، بالإضافة إلى أندية مثل باريس سان جيرمان.

وتواصل هايسنس من خلال 34 مجمعاً صناعياً و26 منشأة للبحث والتطوير و66 شركة دولية، موقعها الريادي على مستوى الصناعة من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات. وتضمن هايسنس من خلال مقرها الإقليمي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى 5 مكاتب تنتشر في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التصنيع والابتكار والتوزيع بكفاءة لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء في سوق المنطقة. للاطّلاع على آخر المستجدات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://hisenseme.com/.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2484720/Hisense_ULED_and_QLED.jpg