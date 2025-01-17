هايسنس تدفع حدود التكنولوجيا في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2025 مع ابتكارات قائمة على الذكاء الاصطناعي في مجال الترفيه والحياة الذكية

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 17 يناير / كانون الثاني 2025 /PRNewswire/ -- اختتمت هايسنس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2025 تحت شعار " الذكاء الاصطناعي لحياتك الذكية"، حيث كشفت عن ابتكارات رائدة جرى تصميمها للارتقاء بأنماط الحياة الحديثة. وخلال مشاركتها التي استمرت لثلاثة أيام، سلط جناح هايسنس الضوء على تطبيقات الذكاء الاصطناعي القائمة على السيناريوهات، والتي تقدم تجارب غامرة عبر أجهزة التلفاز، والأجهزة المنزلية، والأنظمة الذكية.

Hisense Pushes Boundaries at CES 2025 with AI-Driven Innovations in Entertainment and Smart Living

وحصلت منتجات هايسنس على 50 جائزة، بما في ذلك جائزة معرض الإلكترونيات الاستهلاكية للابتكارات المرموقة. كما حصلت أجهزة تلفاز TriChroma LED والابتكارات الأخرى على جوائز من مؤسسات إعلامية مرموقة مثل Digital Trends و Home Theater Reviewو TechRadarمما يؤكد تميزها من ناحية التصميم والأداء. ويسلط هذا التكريم الضوء على التزام هايسنس بتقديم حلول مبتكرة وعالية الجودة تحظى بتقدير المستهلكين وخبراء الصناعة.

نقلة نوعية في عالم الترفيه المنزلي مع ابتكارات أجهزة التلفاز

كشفت هايسنس خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2025، عن 136MX، أول شاشة MicroLED قياس 136 بوصة جاهزة للمستهلكين على مستوى العالم، والتي تمثل نقلة نوعية في تكنولوجيا العرض. وتشكل هذه الخطوة علامة فارقة محورية لشركة هايسنس في جعل تقنية العرض المتطورة أكثر سهولة في الوصول إلى المنازل، وتلبية الطلب المتزايد على شاشات أكبر وأكثر تطوراً دون التنازل عن ميزات المتانة والأداء على المدى الطويل. ومن خلال عدم وجود حاجة إلى إضاءة خلفية، توفر شاشة 136MX تبايناً دقيقاً وألواناً واقعية وتجربة مشاهدة لا مثيل لها. ومن خلال الجمع بين تقنية شاشات MicroLED وخبرتها في البحث والتطوير، تعيد هايسنس تعريف إمكانيات الترفيه المنزلي مرةً أخرى.

وبفضل مجموعة شرائح Hi-View AI Engine X الرائدة من هايسنس، تعمل شاشة 136MX على تحسين كل إطار باستخدام خوارزمياته القائمة على الذكاء الاصطناعي، مما يتيح تحويل الألوان بدقة والإدارة الديناميكية للألوان ثلاثية الأبعاد وتفاصيل العرض الغنية.

كما سلط تلفاز TriChroma LED قياس 116 بوصة الضوء على ابتكارات هايسنس، مع تقنية التعتيم المحلية RGB لإعادة إنتاج الألوان بدقة، وصوت محيطي بتقنية Dolby Atmos، وتحسينات الذكاء الاصطناعي لتجربة مشاهدة غامرة.

وبالإضافة إلى ذلك، أطلقت هايسنس جهاز تلفاز الليزر L9Q وهو الأحدث ضمن سلسلة أجهزة تلفاز L9 الحائزة على جوائز، مع خمسة أحجام للشاشة تبدأ من 100 وحتى 150 بوصة، حيث يوفر الجهاز تنوعاً لا مثيل له وأداءً متميزاً، مما يؤكد ريادة هايسنس في مجال تصنيع أجهزة تلفاز الليزر.

وبالتعاون مع Pantone وDevialet، عززت هايسنس عروضها من أجهزة التلفاز المتميزة بدقة ألوان معتمدة من Plantone، وخبرة Devialet في مجال الصوتيات، مما يخلق تجربة سينمائية لا مثيل لها داخل المنزل.

أجهزة المنزل الذكية المدعومة بمنصة ConnectLife

عرضت هايسنس أيضاً منصة المنزل الذكي ConnetLife، والتي جرى تصميمها لدمج أجهزة التلفاز، والأجهزة المنزلية، والأجهزة الخارجية بسلاسة. وتتيح المنصة للمستخدمين إدارة نظام المنزل بكل سهولة من خلال تطبيق موحد، مما يوفر مجموعة من الميزات مثل الأتمتة الشخصية ومراقبة الأجهزة بصورة لحظية.

وفي ما يتعلق بأجهزة المطبخ، سلطت ثلاجة Jumbo ذات البابين المتجاورين، وثلاجة FreshVault ذات الباب الفرنسي، الضوء على التزام هايسنس بالابتكار، مع ميزات مثل الأدراج المغلقة لتحسين عملية حفظ الطعام، واقتراحات الوصفات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، ومراكز الوسائط المتكاملة.

وقدم جهاز غسيل وتجفيف الملابس الذكي LuxCare Mini ومكيف الهواء Smart UltraSlim حلولاً مدمجة وموفرة للطاقة للحياة العصرية، كما أتاح الدمج مع منصة ConnectLife المزيد من التحكم والراحة عبر جميع الأجهزة.

هايسنس و"فيفا": شراكة من أجل المستقبل

باعتبارها أول شريك رسمي لكأس العالم للأندية 2025، منحت هايسنس الجمهور فرصة إلقاء نظرة أولى على كأس البطولة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية. وباستخدام أجهزة التلفاز المتطورة قياس 100 بوصة والتي تعمل بالذكاء الاصطناعي مع وضع AI Sports، تواصل هايسنس الارتقاء بتجارب جمهور الرياضة من خلال تقديم تجربة مشاهدة غامرة تحاكي مشاهدة المباريات في الاستاد من داخل المنزل.

وبفضل ابتكاراتها المتطورة في مجال الترفيه والحياة الذكية، تعزز هايسنس مكانتها كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا التي تشكل مستقبل أنماط الحياة الحديثة.

لمزيد من المعلومات حول ابتكارات هايسنس في عام 2025، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لشركة هايسنس الشرق الأوسط، وغرفة الأخبار، بالإضافة إلى متابعة آخر مستجدات الشركة على منصات على فيسبوك، ويوتيوب، وإنستجرام، وإكس.

حول هايسنس

تأسست هاييسنس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، عام 1969، ولديها حضور في أكثر من 160 دولة حول العالم. وتمنح الشركة المتخصصة في الوسائط المتعددة والأجهزة المنزلية وحلول تكنولوجيا المعلومات، الأولوية للنزاهة والابتكار والاستدامة.

ومع أكثر من 50 عاماً من الخبرة، تقدم هايسنس منتجات عالية الجودة وخدمات ما بعد البيع الاستثنائية وضمانات شاملة. وتعد الشركة رائدة في التقنيات المتطورة مثل تقنيات أجهزة التلفاز التي تعمل بالليزر وتقنيات التحكم في الإضاءة الخلفية ULED Local Dimming وتقنيات الرقائق، حيث تطور رقائق فائقة الوضوح بدقة 8K، ورقائق TV SoC ورقائق الذكاء الاصطناعي. وبعيداً عن الإلكترونيات الاستهلاكية، تتفوق هايسنس في قطاعات الأعمال بين الشركات مثل النقل الذكي والتكنولوجيا الطبية والوحدات البصرية.

وتمتلك هايسنس بكل فخر علامات تجارية شهيرة مثل أجهزة تلفاز توشيبا وجورينج وكيلون ورونشين وأسكو، مما يعزز مكانتها في الأسواق الدولية. وباعتبارها راعياً للفعاليات الرياضية الكبرى، ارتبط اسم هايسنس بمجموعة من الفعاليات مثل كأس العالم لكرة القدم 2022، وبطولة أمم أوروبا لكرة القدم وبطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، وبطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™، بالإضافة إلى أندية مثل باريس سان جيرمان. وفي عام 2024، عززت هايسنس شراكاتها الرياضية من خلال إقامة تحالف استراتيجي مع نادي ريال مدريد يركز على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يبرز التزامها بالتميز والابتكار.

وتواصل هايسنس من خلال 34 مجمعاً صناعياً و26 منشأة للبحث والتطوير و66 شركة دولية، موقعها الريادي على مستوى الصناعة من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات. وتضمن هايسنس من خلال مقرها الإقليمي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى 5 مكاتب تنتشر في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التصنيع والابتكار والتوزيع بكفاءة لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء في سوق المنطقة. للاطّلاع على آخر المستجدات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://hisenseme.com/.

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