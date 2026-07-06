هايسنس ترتقي بتجارب الحياة المنزلية الذكية للعائلات خلال بطولة كأس العالم ™FIFA 2026

دبي، الإمارات العربية المتحدة

6 يوليو 2026

/PRNewswire/ -- تواصل هايسنس (Hisense)، العلامة العالمية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، الارتقاء بتجارب الحياة المنزلية الذكية من خلال تقديم تجارب أكثر ترابطاً للعائلات، وتجسيد مفهوم جديد للحياة، بالتزامن مع أجواء بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA 2026™، البطولة التي تشارك فيها بصفتها راعياً رسمياً، وتُقام حالياً في كندا والولايات المتحدة والمكسيك، وذلك من خلال أحدث ابتكاراتها في مجال الأجهزة المنزلية الذكية، التي تُلبي الاحتياجات اليومية للعائلات، وتجعل من كل لحظة يقضيها أفراد الأسرة معاً تجربة أكثر متعةً وراحةً وتفاعلاً.

FIFA World Cup Smarter Home Experience

وانطلاقاً من رؤيتها العالمية 'ابتكار حياة أكثر إشراقاً' (Innovating a Brighter Life)، طورت هايسنس منظومة (Hisense Suite)، التي توفر نظاماً منزلياً ذكياً ومُتكاملاً يعتمد على الاتصال الذكي بين مختلف الأجهزة. ولا تقتصر هذه المنظومة على تقديم مجموعة من الأجهزة المنزلية المتصلة فقط، بل تُجسد مفهوماً جديداً للحياة الذكية، يقوم على تلبية الاحتياجات اليومية للعائلات، بدءاً من إعداد الطعام، وتنظيم المنزل، وتوفير أعلى مستويات الراحة، وصولاً إلى قضاء أوقات أكثر متعةً مع أفراد الأسرة. وبفضل تقنيات الاتصال المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتوفر منظومة منزلية مُوحدة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي (A Unified AI Home Ecosystem)، تعمل فيها الأجهزة بانسجام تام لتقديم تجربة أكثر تكاملاً وسلاسةً.

وفي قلب هذه المنظومة، تأتي سلسلة الثلاجات (PureFlat Smart Series)، التي صُممت لتواكب أسلوب الحياة العصري داخل المطبخ، باعتباره أحد أهم المساحات التي تجمع أفراد العائلة. وتضم الثلاجة شاشة ذكية كبيرة، إلى جانب خصائص اتصال مُتقدمة، تُتيح للعائلات إدارة المواد الغذائية والأطعمة، والتخطيط للوجبات والوصفات، والوصول إلى المحتوى الترفيهي، وبالإضافة إلى البقاء على تواصل أثناء استقبال الضيوف ومتابعة مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم. كما يُوفر موزع المياه والثلج المدمج وصولاً سريعاً إلى المرطبات، ليشكل إضافة عملية لأفراد الأسرة خلال تجمعاتهم لمتابعة المباريات. وسواء خلال استضافة الأصدقاء لمشاهدة البطولة أو أثناء الوجبات اليومية، تتحول الثلاجة إلى مركز ذكي يعزز التفاعل ويُبسط تفاصيل الحياة اليومية.

ويأتي ذلك في إطار رسالة هايسنس خلال بطولة كأس العالم لكرة القدمFIFA 2026™ ، تحت شعار 'ثلاجات هايسنس، تبريد ذكي، وحياة مُنعشة'، (Hisense Fridge, Smart Cooling, Fresh Living)، والذي يُجسد رؤيتها في ربط الابتكار بالتجارب اليومية، المُصممة خصيصاً للحفاظ على الأطعمة طازجة لفترات أطول ودعم قوي لأنماط الحياة العصرية للعائلات. كما تمتد ابتكارات هايسنس أيضاً إلى توفير بيئة منزلية أكثر راحةً وصحةً لجميع أفراد الأسرة، من خلال جهاز تكييف الهواء (Air Master) ، الذي يقدم تجربة متكاملة تجمع بين التحكم الذكي بالمناخ الداخلي، وتقنيات (Smart Eye Pro)، والحلول المُتقدمة لتنقية الهواء والعناية بجودته، بما يُساعد على توفير أجواء أكثر راحةً وصحةً على مدار العام، ويمنح العائلات بيئة مثالية للاسترخاء، واستعادة النشاط، والاستمتاع بأوقاتهم معاً.

ومع استمرار أجواء بطولة كأس العالم لكرة القدم ™FIFA 2026، وتجمع العائلات للاحتفال بها، تواصل هايسنس ترسيخ ريادتها في تقديم ابتكارات تتجاوز حدود تقنيات العرض المتطورة، من خلال منظومة متكاملة من الأجهزة المنزلية الذكية التي تجعل الحياة اليومية أكثر ترابطاً وسهولةً، حيث تعكس هذه الابتكارات الرائدة قوة التزام هايسنس المستمر بربط التقدم التكنولوجي بالتجارب اليومية للمستهلكين عبر مجالات العرض والترفيه والحياة المنزلية الذكية، إذ تُثري بذلك اللحظات التي تجمع العائلات، سواء أثناء متابعة أكبر حدث رياضي في العالم أو خلال تفاصيل حياتهم اليومية.

نبذة عن هايسنس ( Hisense )

تأسست هايسنس (Hisense) عام 1969، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، وتعمل في أكثر من 160 دولة حول العالم. وتتخصص الشركة في تقديم منتجات الوسائط المتعددة عالية الجودة، والأجهزة المنزلية، وحلول تكنولوجيا المعلومات الذكية. ووفقاً لبيانات (Omdia)، تحتل هايسنس المرتبة الثانية عالمياً من حيث إجمالي شحنات أجهزة التلفزيون خلال الفترة من 2022 إلى 2025، كما جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في فئة أجهزة التلفزيون بقياس 100 بوصة فما فوق خلال الفترة من 2023 إلى 2025. وتعزز هايسنس حضورها العالمي من خلال الشراكات الرياضية الدولية البارزة، بصفتها الراعي الرسمي لكأس العالم لكرة القدم FIFA 2026™، ونادي ريال مدريد الإسباني، في إطار استراتيجيتها للتواصل مع الجماهير حول العالم عبر منصات الرياضة العالمية. وتضم هايسنس 30 مركزاً للبحث والتطوير، و37 مجمعاً ومرفقاً صناعياً وقواعد إنتاج، إلى جانب 64 مكتباً خارجياً في مختلف أنحاء العالم. ومع وجود مقرها الإقليمي في دبي، وخمسة مكاتب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تواصل الشركة تعزيز قدراتها في مجالات التصنيع والابتكار والتوزيع، بما يواكب الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين في أسواق المنطقة.

لمتابعة أحدث أخبار هايسنس ( Hisense )، يُرجى زيارة : https://hisenseme.com/

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/3004240/Hisense_Smarter_Home_Experience.jpg