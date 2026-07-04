شركة Hisense تُقدّم حلول تبريد أكثر ذكاءً وسهولة للمنازل الأوروبية، لدفع النمو القوي في السوق

تشينغداو، الصين، 3 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- تواصل Hisense، العلامة التجارية الرائدة عالميًا في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، توسيع محفظتها من أجهزة تكييف الهواء مع التركيز على الأداء وكفاءة الطاقة وسهولة الاستخدام اليومي. مع تزايد بحث المستهلكين الأوروبيين عن حلول تبريد أسهل في التركيب وأكثر كفاءة في التشغيل وأكثر ملاءمةً لبيئات المعيشة المتنوعة، تقدم Hisense ابتكارات عملية مصممة لجعل الحياة المريحة أكثر سهولة.

ينعكس هذا الطلب الاستهلاكي المتطور بشكلٍ متزايد في أداء السوق. في النصف الأول من عام 2026، ارتفعت إيرادات مبيعات أجهزة تكييف الهواء من Hisense في أوروبا الغربية بنحو 20% على أساس سنوي، بينما سجل السوق الفرنسي نموًا تجاوز 100%. لا يعكس هذا الزخم مجرد الطلب الموسمي فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على تزايد إدراك المستهلكين لحلول التبريد التي تجمع بين مرونة التركيب، والأداء الذكي، وكفاءة الطاقة على المدى الطويل.

بالنسبة للعديد من الأُسر الأوروبية، وخاصةً المقيمين في الشقق السكنية أو العقارات المؤجرة أو المباني القديمة — ما يزال تعقيد التركيب أحد أكبر العوائق أمام اعتماد أجهزة تكييف الهواء. مع مراعاة هذه الظروف، تقدم سلسلة Uni من Hisense حلًا عمليًا من خلال هيكلها المعياري وتصميم Easy Installation Pro، ما يتيح للفني إتمام عملية التركيب بأقل جهد ممكن مع تقليل الاعتماد على العمالة المتخصصة. كما أصبحت الصيانة اليومية أكثر سهولة بفضل الفلتر القابل للإزالة والمثبت في الجزء العلوي، والذي يمكن تنظيفه خلال ثوانٍ دون الحاجة إلى أدوات متخصصة، مما يقلل وقت الصيانة بنسبة تصل إلى 60% مع ضمان إحكام عزل الهواء بشكلٍ ممتاز. إلى جانب سهولة الاستخدام، توفر سلسلة Uni تصنيف كفاءة طاقة +++A للتبريد، ما يساعد المستهلكين على الاستمتاع براحة طويلة الأمد مع الحفاظ على استهلاك الطاقة تحت السيطرة.

أما بالنسبة للمستهلكين الباحثين عن تجربة أكثر فخامة في الراحة المنزلية، فإن جهاز التكييف Air Master من Hisense يجمع بين تقنيات التحكم الذكي بالمناخ والكفاءة الاستثنائية والتصميم الراقي. يأتي الجهاز مزودًا بمستشعر Smart Eye Pro الحراري المتطور بالأشعة تحت الحمراء، والذي يكتشف وجود الأشخاص تلقائيًا ويوجه تدفق الهواء بذكاء إما نحوهم أو بعيدًا عنهم، مما يساعد على التخلص من الشعور بعدم الراحة الناتج عن تدفق الهواء البارد المباشر أثناء التشغيل لفترات طويلة. كما يوفر Air Master كفاءة طاقة +++A لكل من التبريد والتدفئة، إلى جانب تشغيل فائق الهدوء بمستوى 18 ديسيبل، ما يمنح المستخدمين راحة مستمرة مع خفض تكاليف استهلاك الطاقة. حصل الجهاز على جائزة Red Dot Award بفضل تصميمه ووظائفه المبتكرة، كما يتميز بلوحة منزلقة ذات سطح مطفي توفر أداءً عاليًا في إحكام الإغلاق وتنسجم بسلاسة مع مساحات المعيشة العصرية، بما يعكس التزام Hisense بدمج التكنولوجيا مع أنماط الحياة الحديثة.

مع استمرار المستهلكين في إيلاء أهمية أكبر للراحة والسهولة والاستدامة داخل منازلهم، تواصل Hisense التزامها بتطوير حلول مناخية تستجيب للاحتياجات الواقعية للحياة اليومية، وليس فقط للطلب الموسمي. من خلال الابتكار المستمر في تقنيات كفاءة الطاقة والتصميم المتمحور حول المستخدم، تساعد الشركة الأُسر على إنشاء بيئات معيشية أكثر صحة وذكاءً وراحة، مجسدةً رؤيتها المتمثلة في "ابتكار حياة أكثر إشراقًا" داخل المنازل حول العالم.

نبذة عن Hisense

تأسست Hisense عام 1969، وهي شركة رائدة معترف بها على مستوى العالم في الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، وتدير عمليات في أكثر من 160 دولة، وتتخصص في تقديم منتجات الوسائط المتعددة عالية الجودة، والأجهزة المنزلية، وحلول تكنولوجيا المعلومات الذكية. وفقًا لشركة Omdia، تحتل Hisense المرتبة الأولى عالميًا في فئة أجهزة التلفاز بمقاس 100 بوصة فأكثر (2023-الربع الأول من 2026). وبصفتها مُنشئ تقنية RGB MiniLED، تواصل Hisense قيادة الابتكار في تقنية RGB MiniLED من الجيل التالي. بصفتها الراعي الرسمي لكأس العالم FIFA 2026™، تؤكد Hisense التزامها بالشراكات الرياضية العالمية بوصفها وسيلة للتواصل مع الجماهير حول العالم.