هايسنس تعزز حضورها في بطولة كأس العالم FIFA 2026™تحت شعار ابتكار حياة أكثر إشراقاً "Innovating a Brighter Life"

دبي، الإمارات العربية المتحدة،2 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- نجحت هايسنس (Hisense)، العلامة العالمية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، في تعزيز حضورها في بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA 2026™، من خلال ابراز رؤيتها العالمية تحت شعار "ابتكار حياة أكثر إشراقاً" – (Innovating a Brighter Life)، الذي يتصدر اللوحات الإعلانية الرقمية حول ملاعب البطولة التي تشارك فيها بصفتها راعياً رسمياً، وتُقام في كندا والولايات المتحدة والمكسيك. ويظهر شعار هايسنس أمام ملايين المشجعين في الملاعب ومليارات المتابعين حول العالم عبر البث التلفزيوني، حيث يُجسد رسالتها والتزامها بتطوير أفضل التقنيات وأحدث الابتكارات التي تُثري الحياة اليومية للأفراد والمجتمعات.

Hisense Innovating a Brighter Life FIFA World Cup 2026

وخلال بطولة كأس العالم FIFA 2026™، تواصل هايسنس ترسيخ ريادتها في مجال تقنيات العرض المتقدمة عبر بث رسائلها داخل الملاعب في أكبر منصة كروية عالمية، (Innovating a Brighter Life)، والتي تحمل أيضاً شعار (The Origin of RGB MiniLED TV)، بما يؤكد دورها الريادي في تطوير تقنية (RGB MiniLED) ويعكس رؤيتها الرامية إلى تقديم ابتكارات ترتقي بالتجارب اليومية للمستهلكين حول العالم، وتؤكد ريادتها في تطوير الجيل الجديد من تقنيات العرض المتقدمة.

وتفصيلاً، قال فضل الرحمن، المدير الإقليمي للتسويق في شركة هايسنس الشرق الأوسط وإفريقيا: إن "بطولة كأس العالمFIFA 2026™ ، تمثل منصة استثنائية تتيح لشركة هايسنس التواصل مع مليارات المشجعين المتحمسين حول العالم. ونفخر هذا العام بإطلاق جهاز (UR9 RGB MiniLED)، الحائز على جوائز عالمية بالتزامن مع حملاتنا الخاصة بالبطولة، لنقدم تقنية (RGB) المتطورة ذاتها التي تحظى باهتمام عالمي مباشرة إلى منازل المستهلكين في المنطقة. وإلى جانب فعاليات مناطق المشجعين والنجاح المتواصل لسلسلتي أجهزة (UR8)، و(XR10)، نستعرض منظومة متكاملة من الابتكارات التقنية التي حظيت بتقدير واسع على كافة المستويات. فمن الملاعب إلى غرف المعيشة، تواصل هايسنس الوفاء بوعدها المتمثل بــــــ "ابتكار حياة أكثر إشراقاً" – (Innovating a Brighter Life)".

ومع انطلاق أكبر حدث كروي في العالم، تُسلط هايسنس الضوء على جهازها الرائد (UXS RGB MiniLED)، المدعوم بتقنية (RGB MiniLED)، المتطورة التي توفر مستويات استثنائية من دقة الألوان والسطوع والتباين. وقد صُمم الجهاز ليمنح الجماهير تجربة مشاهدة غنية بالتفاصيل وأكثر واقعية، بما يُقربهم من كل لحظة داخل الملاعب، ويعزز تجارب المشاهدة الرياضية والترفيهية والألعاب الإلكترونية.

ولا تقتصر ابتكارات هايسنس المعروضة خلال البطولة على تقنيات العرض فحسب، بل تمتد لتشمل منظومتها المتكاملة للحياة الذكية. كما يُبرز شعار "Hisense Laser TV, Global No.1" ، المكانة الرائدة لأجهزة عرض التلفزيون الليزرية (Laser TV)، وفي مقدمتها جهاز (L9Q )، الحائز على جوائز عالمية مرموقة، والذي يوفر تجربة مشاهدة فائقة الوضوح بشاشة كبيرة الحجم تنقل أجواء الملاعب مباشرة إلى المنازل.

كما يعكس أيضاً شعار "Hisense Fridge, Smart Cooling, Fresh Living" الابتكار الذي تقدمه سلسلة الثلاجات (PureFlat Smart Series)، المُصممة خصيصاً للحفاظ على الأطعمة طازجة لفترات أطول ودعم قوي لأنماط الحياة العصرية للعائلات. وفي الوقت ذاته، يُسلط شعار"Hisense Aircon, Better Air, Hisense Care" ، الضوء على جهاز مكيف الهواء (Air Master)، الذي يُوفر تحكماً ذكياً بالمناخ الداخلي ومستويات أعلى من الراحة بفضل تقنيات متقدمة لإدارة وتنقية الهواء.

وتعكس هذه الابتكارات الرائدة قوة التزام هايسنس المستمر بربط التقدم التكنولوجي بالتجارب اليومية للمستهلكين عبر مجالات العرض والترفيه والحياة المنزلية الذكية. ومن خلال حضورها البارز في بطولة كأس العالم FIFA 2026™، تواصل هايسنس تجسيد رسالتها ورؤيتها العالمية "ابتكار حياة أكثر إشراقاً" – (Innovating a Brighter Life)، عبر استعراض الكيفية التي يعزز بها الابتكار الهادف أسلوب متابعة الناس للأحداث الرياضية، وإثراء حياتهم، من خلال جعلهم أكثر قرباً من اللحظات التي تهمهم.

نبذة عن هايسنس ( Hisense )

تأسست هايسنس (Hisense) عام 1969، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، وتعمل في أكثر من 160 دولة حول العالم. وتتخصص الشركة في تقديم منتجات الوسائط المتعددة عالية الجودة، والأجهزة المنزلية، وحلول تكنولوجيا المعلومات الذكية. ووفقاً لبيانات (Omdia)، تحتل هايسنس المرتبة الثانية عالمياً من حيث إجمالي شحنات أجهزة التلفزيون خلال الفترة من 2022 إلى 2025، كما جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في فئة أجهزة التلفزيون بقياس 100 بوصة فما فوق خلال الفترة من 2023 إلى 2025. وتعزز هايسنس حضورها العالمي من خلال الشراكات الرياضية الدولية البارزة، بصفتها الراعي الرسمي لكأس العالم لكرة القدم FIFA 2026™، ونادي ريال مدريد الإسباني، في إطار استراتيجيتها للتواصل مع الجماهير حول العالم عبر منصات الرياضة العالمية. وتضم هايسنس 30 مركزاً للبحث والتطوير، و37 مجمعاً ومرفقاً صناعياً وقواعد إنتاج، إلى جانب 64 مكتباً خارجياً في مختلف أنحاء العالم. ومع وجود مقرها الإقليمي في دبي، وخمسة مكاتب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تواصل الشركة تعزيز قدراتها في مجالات التصنيع والابتكار والتوزيع، بما يواكب الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين في أسواق المنطقة.

لمتابعة أحدث أخبار هايسنس ( Hisense )، يُرجى زيارة : https://hisenseme.com/

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/3003325/Hisense_FIFA_World_Cup_2026.jpg