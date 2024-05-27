هايسنس ترحب بانضمام حارس المرمى الأيقوني إيكر كاسياس إلى حملتها BEYOND GLORY الخاصة برعاية كأس الأمم الأوروبية 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة

27 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- كشفت هايسنس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، عن تعاونها مع حارس المرمى الإسباني الدولي وحارس مرمى نادي ريال مدريد الأسطوري إيكر كاسياس فرنانديز، إلى جانب قائد منتخب ألمانيا الفائز بكأس العالم مانويل نوير، في إطار حملتها "BEYOND GLORY" الخاصة برعاية بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024.

Hisense Welcomes Goalkeeping Icon Iker Casillas Fernández to UEFA EURO 2024™ ‘BEYOND GLORY’ Campaign

ويشتهر إيكر كاسياس بقدرته على التصدي للكرة بشكل مذهل، ويعتر أحد أعظم حراس المرمى على الإطلاق. وبانضمامه إلى مانويل نوير كسفير عالمي لعلامة هايسنس التجارية، سيقدم كاسياس المزيد من الدعم لحملة "BEYOND GLORY" من هايسنس ولمجموعة منتجاتها المميزة، وذلك في إطار بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024.

وقال إيكر كاسياس: "يسعدني التعاون مع هايسنس والانضمام إلى حملة "BEYOND GLORY" التي تسلط الضوء على الاحتفاء بأفضل حراس المرمى في العالم. إن سمعة أي حارس مرمى تتوقف على قدرته على تحمل المسؤولية وإلى أي مدى يمكن الاعتماد عليه. ويسعدني أن أكون سفيراً عالمياً لشركة هايسنس التي يعتمد عليها عملاؤها لإنتاج تكنولوجيا مبتكرة تعمل على تحسين حياتهم."

وتقدم هايسنس باعتبارها الشريك الرسمي لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024 جولة 'Hisense BEYOND GLORY Tour' في ألمانيا، البلد المضيف للبطولة، حيث تسلط الشركة الضوء على تقنيات العرض المبتكرة الخاصة بها والتي تقدم تجارب مثالية لمشاهدة المباريات والألعاب الرياضية، بالإضافة إلى أحدث الأجهزة المنزلية الذكية.

وستجوب الجولة خمس مدن مضيفة للبطولة لتقدم لعشاق كرة القدم فرصة اختبار مهاراتهم في حراسة المرمى، بالإضافة إلى استكشاف أحدث أجهزة التلفاز والأجهزة المنزلية المتطورة من هايسنس.

ومن خلال كونه سفيراً عالمياً لعلامة هايسنس، ينضم إيكر كاسياس إلى جولة 'Hisense BEYOND GLORY Tour'، حيث يظهر شخصياً للقاء الجماهير في فرانكفورت أواخر شهر يونيو وفي برلين أوائل شهر يوليو أثناء استضافة البطولة.

وتسلط حملة "BEYOND GLORY" من هايسنس الضوء على التزام الشركة الثابت بالتكنولوجيا الرائدة والجودة التي لا تُضاهى في إطار السعي لتحسين حياة العملاء. وتمثل هذه الحملة المرة الثالثة التي تقوم فيها هايسنس برعاية بطولة كأس الأمم الأوروبية، مما يشكل فرصة هائلة لمواصلة ربط علامة هايسنس بالمستهلكين حول العالم.

حول هايسنس

تأسست هاييسنس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، عام 1969، ولديها حضور في أكثر من 160 دولة حول العالم. وتمنح الشركة المتخصصة في الوسائط المتعددة والأجهزة المنزلية وحلول تكنولوجيا المعلومات، الأولوية للنزاهة والابتكار والاستدامة.

ومع أكثر من 50 عاماً من الخبرة، تقدم هايسنس منتجات عالية الجودة وخدمات ما بعد البيع الاستثنائية وضمانات شاملة. وتعد الشركة رائدة في التقنيات المتطورة مثل تقنيات أجهزة التلفاز التي تعمل بالليزر وتقنيات التحكم في الإضاءة الخلفية ULED Local Dimming وتقنيات الرقائق، حيث تطور رقائق فائقة الوضوح بدقة 8K، ورقائق TV SoC ورقائق الذكاء الاصطناعي. وبعيداً عن الإلكترونيات الاستهلاكية، تتفوق هايسنس في قطاعات الأعمال بين الشركات مثل النقل الذكي والتكنولوجيا الطبية والوحدات البصرية.

وتمتلك هايسنس بكل فخر علامات تجارية شهيرة مثل أجهزة تلفاز توشيبا وجورينج وكيلون ورونشين وأسكو، مما يعزز مكانتها في الأسواق الدولية. وباعتبارها راعياً للفعاليات الرياضية الكبرى، ارتبط اسم هايسنس بمجموعة من الفعاليات مثل كأس العالم لكرة القدم 2022، وبطولة أمم أوروبا لكرة القدم وبطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، بالإضافة إلى أندية مثل باريس سان جيرمان.

وتواصل هايسنس من خلال 34 مجمعاً صناعياً و25 منشأة للبحث والتطوير و66 شركة دولية، موقعها الريادي على مستوى الصناعة من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات. وتضمن هايسنس من خلال مقرها الإقليمي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى 5 مكاتب تنتشر في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التصنيع والابتكار والتوزيع بكفاءة لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء في سوق المنطقة. للاطّلاع على آخر المستجدات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://hisenseme.com/.

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