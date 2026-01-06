هايسنس تستعرض رؤيتها "نبتكر لحياة أكثر إشراقاً" في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2026

دبي, الإمارات العربية المتحدة , 6 يناير / كانون الثاني 2026 /PRNewswire/ --

استضافت هايسنس، العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، مؤخراً مؤتمراً صحفياً حول مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2026 تحت شعار "نبتكر لحياة أكثر إشراقاً"، حيث استعرضت أحدث تطوراتها في تقنيات العرض ومنتجات المنازل الذكية، مع التركيز بشكل خاص على جعل الألوان تبدو طبيعية، وتقديم تجارب مشاهدة صحية، وابتكار حلول تركز على احتياجات المستخدمين.

Hisense Elite Collection for FIFA World Cup 2026TM

وتمتلك هايسنس حضوراً في أكثر من 160 دولة حول العالم، وتحتل المرتبة الأولى عالمياً في فئة أجهزة التلفاز قياس 100 بوصة فأكثر، وكذلك أجهزة تلفاز الليزر، وفقاً لمؤسسة Omdia، كما جاءت ضمن قائمة Kantar BrandZ™ لأفضل 50 علامة تجارية صينية عالمية على مدى تسع سنوات متتالية. وحصلت الشركة على أكثر من 50 جائزة دولية خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2025، مما عزز ريادتها في مجالي تقنيات العرض والمنازل الذكية.

وينعكس هذا الزخم على الأسواق الرئيسية، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط، حيث يتماشى الطلب المتزايد على شاشات العرض كبيرة الحجم، وحلول الترفيه المنزلي المتميزة، وأنماط المعيشة المتصلة بالشبكات، بشكل وثيق مع تركيز هايسنس على تجارب المشاهدة الغامرة، والتكامل الذكي، وكفاءة استهلاك الطاقة.

وقال جيسون أو، رئيس شركة هايسنس الشرق الأوسط وأفريقيا: "تواصل منطقة الشرق الأوسط ترسيخ مكانتها كسوق استراتيجي بالغ الأهمية بالنسبة لشركة هايسنس، حيث يتطلع المستهلكون بشكل متزايد إلى تجارب منزلية متصلة بالشبكات، وشاشات كبيرة، وحلول ترفيهية متميزة. وتعكس الابتكارات التي نستعرضها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2026 التزامنا بتقديم تقنيات متطورة تسهم بصورة فعلية في تحسين الحياة اليومية للمستهلكين في مختلف أنحاء المنطقة."

وكشفت هايسنس خلال المؤتمر الصحفي عن مجموعة Hisense Elite Collection الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في إطار رعايتها للبطولة للدورة الثالثة على التوالي، حيث تسلط هذه المجموعة الضوء على دور هايسنس في الجمع بين الجماهير من خلال تجارب مشاهدة الفعاليات الرياضية، وهو ما يكتسب أهمية خاصة في المناطق التي تحظى فيها رياضة كرة القدم بشعبية كبيرة مثل منطقة الشرق الأوسط، حيث تشكل البطولات الكبرى محوراً أساسياً للترفيه المنزلي واللقاءات الاجتماعية.

وشهد المؤتمر الصحفي أيضاً الظهور الأول لتقنية RGB MiniLED evo، والتي تمثل نقلة نوعية في هذا المجال. وبصفتها الشركة المبتكرة لتقنية RGB MiniLED، قدمت هايسنس أول مصباح LED رابع بلون Sky Blue–Cyan ضمن الإضاءة الخلفية، ما يعزز تكامل الإضاءة وأنظمة التحكم والخوارزميات. وتوفر هذه التقنية نتائج متقدمة تشمل إعادة إنتاج ألوان أكثر واقعية، وتغطية لونية تصل إلى 110% من نطاق BT.2020 مع تحكم لوني بدقة 134 بت، إلى جانب تحسين راحة المشاهدة وكفاءة استهلاك الطاقة. وتدعم هذه التقنية جهاز تلفاز 116UXS RGB MiniLED TV الجديد والذي يمثل نقلة نوعية ضمن فئة الشاشات الكبيرة من هايسنس، حيث جرى تصميمه لتقديم تجربة سينمائية متكاملة داخل المنزل. وإلى جانب الابتكارات في الأجهزة، استعرضت هايسنس أيضاً التطور المتواصل في منظومتها الذكية المتكاملة.

ومن خلال شعار "نبتكر لحياة أكثر إشراقاً"، تواصل هايسنس تطبيق نهج الابتكار الذي يتمحور حول احتياجات البشر بهدف تعزيز تجارب المشاهدة، ودعم المنازل الذكية المتصلة بالشبكات، وتلبية التطلعات المتغيرة للمستهلكين في الأسواق العالمية ومنطقة الشرق الأوسط على حد سواء.

جناح هايسنس في معرض CES

التاريخ: 6-9 يناير 2026

المكان: جناح رقم 17704، القاعة المركزية، مركز معارض ومؤتمرات لاس فيغاس، لاس فيغاس، نيفادا

حول هايسنس

تأسست هايسنس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، عام 1969، ولديها حضور في أكثر من 160 دولة حول العالم. وتتخصص الشركة في منتجات الوسائط المتعددة والأجهزة المنزلية وحلول تكنولوجيا المعلومات الذكية عالية الجودة. ووفقاً لـOmdia، احتلت هايسنس المرتبة الثانية عالمياً في إجمالي عدد شحنات أجهزة التلفاز بين عامي 2022 و2024، والمرتبة الأولى في عدد شحنات أجهزة التلفاز قياس 100 بوصة فأكثر بين عامين 2023 و2024. وباعتبارها الشريك الرسمي لكأس العالم لكرة القدم 2026، تلتزم هايسنس بالشراكات العالمية في مجال الرياضة كأسلوب للتواصل مع الجمهور في مختلف أنحاء العالم.

ومن خلال 31 مركزاً للبحث والتطوير، و36 مجمعاً صناعياً، و64 شركة خارج الصين، تواصل هايسنس ريادتها في هذا المجال بمجموعة متنوعة من المنتجات. ويقع المقر الإقليمي للشركة في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ولديها 5 مكاتب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تضمن كفاءة التصنيع والابتكار والتوزيع لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين في السوق.

لمعرفة أحدث التطورات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://hisenseme.com/ ، وللاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل عبر عنوان البريد الإلكتروني [email protected].

