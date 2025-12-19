هايسنس تقدم أحدث تقنيات العرض التي تركز على المستهلكين في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2026

دبي، الإمارات العربية المتحدة 19 ديسمبر 2025/PRNewswire/ -- تشارك هايسنس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2026 تحت شعار "نبتكر لحياة أكثر إشراقاً"، حيث تعرض الشركة أحدث حلولها المستقبلية في مجال شاشات العرض التي تركز على احتياجات المستهلكين. ويعكس هذا الشعار التزاماً مستمراً بابتكار التقنيات التي ترتقي بالحياة اليومية، وتعزيز جودة واستدامة وتفاعل شاشات العرض.

وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، حيث تعلب شاشات العرض كبيرة الحجم وحلول الترفيه المنزلي المميزة وتجارب المشاهدة المشتركة دوراً محورياً متزايداً في الحياة اليومية، تحظى فلسفة الابتكار التي تركز على احتياجات المستهلكين بأهمية خاصة. ومن مشاهدة الأحداث الرياضية المميزة إلى الإعدادات المنزلية السينمائية وبيئات المعيشة المتصلة بالشبكات، يبحث المستهلكون في جميع أنحاء المنطقة عن تقنيات تحقق توازناً بين الأداء والراحة والاستدامة، وهو النهج الذي يشكل محور استراتيجية تكنولوجيا العرض والمنازل الذكية من هايسنس.

وسيتم ترسيخ هذه الرؤية من خلال تقنية RGB MiniLED من هايسنس، حيث توفر هذه التقنية المتطورة أداءً فائقاً من ناحية الألوان مع تحسين راحة العين وتعزيز كفاءة الطاقة. وباعتبارها الشركة المبتكرة لتقنية RGB MiniLED، تسعى هايسنس نحو دخول عصر جديد من تقنيات العرض من خلال الاستمرار في دفع حدود التكنولوجيا.

كما تعرض هايسنس أحدث أجهزتها المنزلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والابتكارات الهندسية من الجيل التالي، مما يوضح دور الأنظمة الذكية والمتصلة بالشبكات في مستقبل الحياة العصرية. وتعكس هذه الابتكارات إيمان هايسنس بأن الحياة الأكثر إشراقاً لا يمكن تحقيقها من خلال منتجات فردية، وإنما عبر منظومة متكاملة تتمحور حول الاحتياجات الواقعية للمستهلكين.

وقال جيسون أو، رئيس شركة هايسنس الشرق الأوسط وأفريقيا: "لطالما شكل معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES منصة مهمة لعرض توجهاتنا التكنولوجية المستقبلية في شركة هايسنس، حيث تستند الابتكارات التي نقدمها في المعرض هذا العام إلى نفس الأساس الذي بُنيت عليه منتجاتنا التي أطلقناها مؤخراً في أسواق المنطقة، بما في ذلك ثلاجة Hisense PureView، وجهاز X-Zone Master، أول غسالة ومجفف ملابس في العالم يعمل بمضخة حرارية 4 في 1. ومن حلول التبريد وغسيل الملابس المتطورة إلى مكيفات الهواء وأجهزة التلفاز ذات الشاشات الكبيرة، يسلط معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES الضوء على التطور التكنولوجي المستمر الذي تشهده جميع منتجاتنا، مما يعزز التزامنا بتقديم حلول منزلية ذكية وموفرة للطاقة ومتصلة بالإنترنت للمستهلكين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا."

وستحتل هذه الرؤية مركز الصدارة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2026، حيث تعرض هايسنس أحدث ابتكاراتها وتشارك خارطة طريقها التكنولوجية للمستقبل.

المؤتمر الصحفي

التاريخ والوقت: الاثنين 5 يناير 2026 – 10:00 صباحاً بتوقيت المحيط الهادئ

المكان: مركز المؤتمرات الجنوبي، قاعة South Seas Ballroom F، لاس فيغاس، نيفادا

جناح هايسنس في معرض CES

التاريخ: 6-9 يناير 2026

المكان: جناح رقم 17704، القاعة المركزية، مركز معارض ومؤتمرات لاس فيغاس، لاس فيغاس، نيفادا

-انتهى-

حول هايسنس

تأسست هايسنس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، عام 1969، ولديها حضور في أكثر من 160 دولة حول العالم. وتتخصص الشركة في منتجات الوسائط المتعددة والأجهزة المنزلية وحلول تكنولوجيا المعلومات الذكية عالية الجودة. ووفقاً لـOmdia، احتلت هايسنس المرتبة الثانية عالمياً في إجمالي عدد شحنات أجهزة التلفاز بين عامي 2022 و2024، والمرتبة الأولى في عدد شحنات أجهزة التلفاز قياس 100 بوصة فأكثر بين عامين 2023 و2024. وباعتبارها الشريك الرسمي لكأس العالم لكرة القدم 2026، تلتزم هايسنس بالشراكات العالمية في مجال الرياضة كأسلوب للتواصل مع الجمهور في مختلف أنحاء العالم.

ومن خلال 31 مركزاً للبحث والتطوير، و36 مجمعاً صناعياً، و64 شركة خارج الصين، تواصل هايسنس ريادتها في هذا المجال بمجموعة متنوعة من المنتجات. ويقع المقر الإقليمي للشركة في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ولديها 5 مكاتب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تضمن كفاءة التصنيع والابتكار والتوزيع لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين في السوق.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2848709/Hisense_Middle_East_CES.jpg