هايسنس تسلط الضوء على أجهزة تلفاز ULED MiniLED في دول مجلس التعاون الخليجي مع إطلاق عروض ترويجية حصرية في دولة الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة

7 أكتوبر / تشرين أول 2024

/PRNewswire/ -- تواصل هايسنس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، دفع حدود صناعة الترفيه المنزلي من خلال مجموعة أجهزة تلفاز ULED MiniLED، والتي تقدم جودة صورة لا مثيل لها وتجربة مشاهدة غامرة بالكامل. ومع حلولها في المركز الثاني عالمياً من حيث عدد شحنات أجهزة التلفاز، والمركز الأول من حيث عدد شحنات أجهزة التلفاز قياس 100 بوصة، تقدم هايسنس منتجات مبتكرة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، وتستعرض أحدث التطورات في تكنولوجيا أجهزة التلفاز. وتلبي مجموعة أجهزة التلفاز ULED MiniLED احتياجات المستهلكين المتنوعة، وتقدم أداءً رائعاً للألعاب والرياضات وخدمات بث الفيديو بحسب الطلب.

Hisense Showcases Premium ULED MiniLED TV Range Across GCC with Exclusive UAE Promotions

منتجات متميزة تناسب جميع الأذواق

تعكس مجموعة أجهزة تلفاز ULED MiniLED التزام هايسنس بالابتكار، حيث تتميز بنماذج من الدرجة الأولى مثل سلسلة U8، المتوفرة بقياس 85 و75 و65 بوصة. وتأتي سلسلة U7 بمجموعة متنوعة من الخيارات، تشمل أجهزة تلفاز قياس 100 و85 و75 و65 و55 بوصة، في ما تتوفر سلسلة U6Pro بأحجام 85 و75 و65 و55 بوصة.

وتقدم تقنية ULED MiniLED من هايسنس تجربة مشاهدة استثنائية من خلال التباين الاستثنائي، من أعلى درجات السطوع إلى أعمق الظلال، مما يضفي الحيوية على كل مشهد بوضوح وتفاصيل مذهلة. وبالإضافة إلى التميز البصري، تقدم أجهزة تلفاز هايسنس تجربة صوتية غامرة مع تقنية الصوت المحيطي متعدد القنوات، مما يوفر صوتاً غنياً وسينمائياً من دون الحاجة إلى أنظمة الصوت المحيطي التقليدية. كما يعمل وضع AI Sports من هايسنس على تحسين المشاهد سريعة الحركة للحصول على جودة صورة فائقة. ومع شهادة IMAX Enhanced، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بصور ذات جودة سينمائية وصوت مدعوم بتقنية DTS في منازلهم.

أفضل تجارب الألعاب والرياضة والبث

تعزز شراكات هايسنس الاستراتيجية التزامها بتقديم ترفيه متطور. ويضمن التعاون مع Black Myth لعشاق الألعاب الاستمتاع بتجربة مذهلة بصرياً مع أقل زمن استجابة على أجهزة تلفاز U7 ULED MiniLED من هايسنس الموصى بها من قبل Black Myth. وسيستمتع عشاق الرياضة بالشراكة الرسمية مع نادي ريال مدريد، حيث سيكون بإمكانهم جلب متعة مشاهدة المباريات في الاستاد إلى منازلهم من خلال أجهزة تلفاز U7 ULED MiniLED قياس 100 بوصة من هايسنس، أجهزة التلفاز الرسمية لنادي ريال مدريد، والاستمتاع بصورة محسنة للفعاليات الرياضية. وفي الوقت نفسه، يستفيد عشاق البث المباشر من شراكة هايسنس مع منصة شاهد، مما يعزز الوصول إلى محتوى الفيديو المتميز بجودة صورة محسّنة.

عروض حصرية في دولة الإمارات

في ظل توفر منتجات هايسنس المتطورة في جميع أنحاء المنطقة، سيستفيد المستهلكون في دولة الإمارات العربية المتحدة من العروض الترويجية الحصرية المصممة لتعزيز مستوى الترفيه المنزلي لديهم. ويمكن للمتسوقين في دولة الإمارات الاستمتاع بخصومات تصل إلى 3800 درهم إماراتي على أجهزة مختارة، إلى جانب اشتراك لمدة 12 شهراً في خدمة "شاهد في آي بي" وضمان ممتد لثلاث سنوات. تتوفر هذه العروض لفترة محدودة ويمكن الاستفادة منها عبر تطبيق هايسنس الشرق الأوسط HiME، مما يوفر قيمة لا تقبل المنافسة للمستهلكين الذين يمكنهم الاستفادة من هذه العروض محدودة المدة للارتقاء بتجربة الترفيه المنزلي الخاصة بهم.

أجهزة تلفاز هايسنس متوفرة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون

في ظل وجود هذه العروض الحصرية داخل دولة الإمارات، تتوفر مجموعة أجهزة التلفاز ULED MiniLED في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. ويمكن للمستهلكين في المنطقة الوصول إلى هذه الأجهزة المتطورة من خلال كبار تجار التجزئة ومنصات التجارة الإلكترونية، مما يضمن سهولة وصول الجميع إلى منتجات هايسنس المبتكرة.

وتتوفر مجموعة أجهزة تلفاز Mini LED في متجر هايسنس وفي جميع متاجر التجزئة على مستوى المنطقة، بما في ذلك كارفور، وشرف دي جي، ولولو، بالإضافة إلى المنصات الإلكترونية مثل أمازون ونون.

حول هايسنس

تأسست هاييسنس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، عام 1969، ولديها حضور في أكثر من 160 دولة حول العالم. وتمنح الشركة المتخصصة في الوسائط المتعددة والأجهزة المنزلية وحلول تكنولوجيا المعلومات، الأولوية للنزاهة والابتكار والاستدامة.

ومع أكثر من 50 عاماً من الخبرة، تقدم هايسنس منتجات عالية الجودة وخدمات ما بعد البيع الاستثنائية وضمانات شاملة. وتعد الشركة رائدة في التقنيات المتطورة مثل تقنيات أجهزة التلفاز التي تعمل بالليزر وتقنيات التحكم في الإضاءة الخلفية ULED Local Dimming وتقنيات الرقائق، حيث تطور رقائق فائقة الوضوح بدقة 8K، ورقائق TV SoC ورقائق الذكاء الاصطناعي. وبعيداً عن الإلكترونيات الاستهلاكية، تتفوق هايسنس في قطاعات الأعمال بين الشركات مثل النقل الذكي والتكنولوجيا الطبية والوحدات البصرية.

وتمتلك هايسنس بكل فخر علامات تجارية شهيرة مثل أجهزة تلفاز توشيبا وجورينج وكيلون ورونشين وأسكو، مما يعزز مكانتها في الأسواق الدولية. وباعتبارها راعياً للفعاليات الرياضية الكبرى، ارتبط اسم هايسنس بمجموعة من الفعاليات مثل كأس العالم لكرة القدم 2022، وبطولة أمم أوروبا لكرة القدم وبطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، بالإضافة إلى أندية

مثل باريس سان جيرمان.

في عام 2024، عززت هايسنس شراكاتها الرياضية من خلال عقد تحالف استراتيجي مع نادي ريال مدريد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يؤكد التزامها المستمر بالابتكار والتميز.

وتواصل هايسنس من خلال 34 مجمعاً صناعياً و26 منشأة للبحث والتطوير و66 شركة دولية، موقعها الريادي على مستوى الصناعة من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات. وتضمن هايسنس من خلال مقرها الإقليمي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى 5 مكاتب تنتشر في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التصنيع والابتكار والتوزيع بكفاءة لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء في سوق المنطقة. للاطّلاع على آخر المستجدات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://hisenseme.com/.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2524376/Hisense_UAE_Promotions.jpg