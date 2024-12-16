هايسنس تطلق أجهزة تلفاز MiniLED 110UX الحائزة على جوائز في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 16 ديسمبر / كانون أول 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت هايسنس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، عن إطلاق جهاز التلفاز المتطور 110UX MiniLED قياس 110 بوصة، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وجرى الكشف عن تلفاز 110UX في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2024 حيث حصل على جائزة CES Innovation Award، مما يعكس الابتكار والتميز في تكنولوجيا شاشات العرض.

Hisense Unveils Award-Winning 110-Inch MiniLED TV in MEA

وقال إسماعيل الحوراني، نائب رئيس شركة هايسنس الشرق الأوسط وأفريقيا: "نهدف من خلال طرح تلفاز 110UX MiniLED في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى إعادة تعريف تجربة الترفيه المنزلي لعملائنا. ويجسد هذا المنتج التزامنا بالابتكار، حيث يجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والأداء الفائق بهدف تلبية التوقعات المتطورة للعملاء. ويوفر تلفاز 110UX تجربة مشاهدة فريدة من نوعها، بدءاً من الصور الواقعية إلى الصوت الغامر."

وتواصل هايسنس ريادتها في سوق الترفيه المنزلي الفاخر من خلال منتجات توفر مميزات استثنائية للمستهلكين. وتحتل هايسنس المرتبة الثانية عالمياً من حيث عدد شحنات أجهزة التلفاز بشكل عام، والمرتبة الأولى عالمياً من حيث عدد شحنات أجهزة التلفاز قياس 100 بوصة في عام 2023 وفي الربع الأول والثالث من عام 2024، حيث تلتزم بتقديم أجهزة التلفاز كبيرة الحجم الأفضل في فئتها والتي تتميز بالأداء الفائق والجودة العالية.

تتميز أجهزة تلفاز 110UX من هايسنس بدقة 4K ومعدل تحديث 144 هرتز، مما يوفر تجربة مشاهدة لا مثيل لها لمجموعة واسعة من متطلبات الترفيه، بدءاً من الألعاب الغامرة إلى المحتوى عالي الدقة. ومع ما يصل إلى 40000 منطقة تعتيم محلية، توفر تقنية MiniLED المتطورة أداءً استثنائياً مع سطوع غير مسبوق يصل إلى 10000 شمعة، مما يضمن صوراً زاهية وواقعية ووضوحاً لا مثيل له حتى في ظل البيئات ذات الإضاءة الساطعة.

ويسهم تلفاز 110UX في إحداث ثورة في عالم الترفيه المنزلي، فهو يدمج بسلاسة الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تعمل على تحسين جودة الصورة والصوت، مما يوفر تجربة مشاهدة غامرة وأكثر ذكاءً. وبفضل تقنية Hi-View AI Engine X المتطورة، يقوم هذا التلفاز المبتكر بإجراء تعديلات لحظية لضمان صور أكثر وضوحاً وألوان أكثر عمقاً ومستويات فائقة من التباين. وتعمل ميزة تحسين الصورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي Picture Optimisation على ضبط الإعدادات تلقائياً وفقاً للمحتوى الذي يتم مشاهدته وظروف الإضاءة المحيطة، مما يضمن عرض كل مشهد بأفضل صورة. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل ميزة تحسين الصوت AI Scenario Sound Optimiser على تعزيز وضوح الصوت والتأثيرات الصوتية، مما يوفر تجربة لا مثيل لها لمشاهدة الأفلام وممارسة الألعاب والاستمتاع بالفعاليات الحية.

مميزات أجهزة تلفاز 110UX MiniLED من هايسنس:

• ألوان واقعية: توفر التكنولوجيا المتطورة في أجهزة تلفاز 110UX ألواناً أكثر ثراءً بنسبة 25% مقارنةً مع أجهزة تلفاز Quantum Dot، وهو ما يتيح للمشاهدين رؤية المزيد من التفاصيل والظلال ومحتوى أكثر دقة.

• وضوح فائق من جميع الزوايا: بفضل شاشته وتصميمه الخاص المضاد للتوهج، يقلل تلفاز 110UX من الانعكاسات مما يضمن صوراً واضحة. ويتميز التلفاز بزاوية مشاهدة أوسع بنسبة 40% مقارنةً بأجهزة التلفاز التقليدية، مما يتيح للمشاهدين الاستمتاع بجودة صورة مثالية من أي زاوية.

• تحسينات مدعومة بالذكاء الاصطناعي: تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي المدمجة في التلفاز على تحسين الصورة تلقائياً وفقاً للمحتوى الذي تتم مشاهدته، مما يوفر صوراً أكثر وضوحاً وتبايناً أفضل وألواناً أكثر حيوية لتجربة مشاهدة محسّنة.

• التميز في الألعاب: يقدم تلفاز 110UX بفضل معدل التحديث الذي يبلغ 144 هرتز وميزات الألعاب المتطورة مثل AMD FreeSync Premium Pro، تجربة ألعاب فائقة السلاسة، مما يضمن التفوق على المنافسين دون أي تأخير.

• صوت غامر مع مضخم صوت مدمج: تقدم أجهزة تلفاز 110UX صوراً مذهلة، وصوتاً قوياً وغامراً مع مضخم الصوت المدمج، مما يضمن صوتاً عميقاً وغنياً يجعل الأفلام والألعاب والبرامج تنبض بالحياة.

وتضع أجهزة تلفاز 110UX بفضل تقنياتها المتطورة وتصميمها الحائز على جوائز، معايير جديدة للترفيه المنزلي الفاخر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يعزز ريادة هايسنس في سوق أجهزة التلفاز ذات الشاشات الكبيرة.

وتتوفر أجهزة تلفاز 110UX MiniLED من هايسنس الآن في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يمكن للعملاء زيارة أقرب متجر هايسنس لتجربة مستقبل الترفيه المنزلي.

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حول هايسنس

تأسست هاييسنس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، عام 1969، ولديها حضور في أكثر من 160 دولة حول العالم. وتمنح الشركة المتخصصة في الوسائط المتعددة والأجهزة المنزلية وحلول تكنولوجيا المعلومات، الأولوية للنزاهة والابتكار والاستدامة.

ومع أكثر من 50 عاماً من الخبرة، تقدم هايسنس منتجات عالية الجودة وخدمات ما بعد البيع الاستثنائية وضمانات شاملة. وتعد الشركة رائدة في التقنيات المتطورة مثل تقنيات أجهزة التلفاز التي تعمل بالليزر وتقنيات التحكم في الإضاءة الخلفية ULED Local Dimming وتقنيات الرقائق، حيث تطور رقائق فائقة الوضوح بدقة 8K، ورقائق TV SoC ورقائق الذكاء الاصطناعي. وبعيداً عن الإلكترونيات الاستهلاكية، تتفوق هايسنس في قطاعات الأعمال بين الشركات مثل النقل الذكي والتكنولوجيا الطبية والوحدات البصرية.

وتمتلك هايسنس بكل فخر علامات تجارية شهيرة مثل أجهزة تلفاز توشيبا وجورينج وكيلون ورونشين وأسكو، مما يعزز مكانتها في الأسواق الدولية. وباعتبارها راعياً للفعاليات الرياضية الكبرى، ارتبط اسم هايسنس بمجموعة من الفعاليات مثل كأس العالم لكرة القدم 2022، وبطولة أمم أوروبا لكرة القدم وبطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، وبطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™، بالإضافة إلى أندية مثل باريس سان جيرمان. وفي عام 2024، عززت هايسنس شراكاتها الرياضية من خلال إقامة تحالف استراتيجي مع نادي ريال مدريد يركز على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يبرز التزامها بالتميز والابتكار.

وتواصل هايسنس من خلال 34 مجمعاً صناعياً و25 منشأة للبحث والتطوير و66 شركة دولية، موقعها الريادي على مستوى الصناعة من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات. وتضمن هايسنس من خلال مقرها الإقليمي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى 5 مكاتب تنتشر في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التصنيع والابتكار والتوزيع بكفاءة لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء في سوق المنطقة. للاطّلاع على آخر المستجدات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://hisenseme.com/.

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