هايسنس تطلق العد التنازلي لكأس العالم ™FIFA 2026 وتستعرض أحدث ابتكاراتها في مجال الترفيه المنزلي والحياة الذكية

دبي، الإمارات العربية المتحدة،, 21 أبريل / نيسان 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت هايسنس (Hisense)، العلامة العالمية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، إطلاق حملتها العالمية بمناسبة بدء العد التنازلي لخمسين يوماً على انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA 2026™ في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

Hisense World Cup Countdown

وبصفتها راعياً رسمياً لبطولة كأس العالم لكرة القدم للمرة الثالثة، منذ تدشين شراكتها في 2018 ومروراً بنسخة 2022، تواصل هايسنس حضورها القوي على أكبر منصة رياضية في العالم لتسليط الضوء على جيل جديد من ابتكاراتها ومنتجاتها الرائدة، المُصممة للارتقاء بتجربة المشاهدة والتفاعل والتواصل مع الجماهير.

تقنية (RGB MiniLED) المبتكرة لتجربة مشاهدة مثالية

تُمثل شاشات (RGB MiniLED)، أحدث ابتكارات هايسنس، حيث تتصدر سلسلة (UR9) الرائدة، جوهر تشكيلة منتجات هايسنس لبطولة كأس العالم لكرة القدم. وبفضل نظام الإضاءة الخلفية (RGB MiniLED)، ومُعالج (Hi-View AI Engine RGB)، تُحقق سلسلة (UR9) تغطية كاملة لنطاق ألوان (BT.2020) بدقة ووضوح استثنائيين. وهي مُزودة بمعدل تحديث يبلغ 180 هرتز، ونظام صوت متعدد القنوات بتكوين (4.1.2) تم تطويره بالتعاون مع (Devialet). وتم تصميم هذه الشاشات لتناسب متطلبات الأسواق المختلفة، مع تقنيات مضادة للانعكاس وخالية من الوهج لأسواق أوروبا وأستراليا ومناطق أخرى، ولوحة (Obsidian) لأسواق الأميركتين، ما يُضفي على غرفة المعيشة تجربة مشاهدة وصوت بجودة الملاعب.

وخلال فعالية أقيمت في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) في زيورخ بسويسرا، كشفت هايسنس عن مجموعة شاشاتها الجديدة لعام 2026، حيث أكدت دورها كمزود رسمي وحصري لشاشات مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) لمراجعة قرارات حكام المباريات خلال بطولة كأس العالم لكرة القدمFIFA 2026™ ، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. كما تم تحديث شاشات غرفة عمليات الفيديو (VOR) لتعمل بتقنية (RGB MiniLED)، ما يُتيح نطاقاً لونياً فائقاً ودقة أعلى في العرض، بما يدعم قرارات التحكيم من خلال صورة أكثر وضوحاً وواقعية.

توسيع مفهوم شاشات العرض المتميز

وتواصل هايسنس تطوير تجربة الترفيه المنزلي من خلال محفظتها المتقدمة من أجهزة العرض الليزرية، وفي مقدمتها (XR10)، و(L9Q)، التي تحول المساحات المنزلية إلى ملاعب خاصة غامرة للاستمتاع بمشاهدة المباريات. ويُتيح جهاز العرض الليزري (XR10) قدرات معالجة متقدمة من الجيل التالي مع مستوى سطوع يصل إلى 6000 لومن، مع نسبة تباين للعرض تصل إلى 60000:1، بالإضافة إلى إمكانية عرض ذكية لصور يصل حجمها إلى 300 بوصة، ما يعزز وضوح الحركة والتفاصيل خلال المشاهد المثيرة لمباريات كرة القدم السريعة.

أما جهاز (L9Q Laser TV)، الذي لفت أنظار رئيس الاتحاد العالمي لكرة القدم FIFA، جياني إنفانتينو، خلال زيارته لجناح هايسنس في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES 2026)، حيث تم تقديم تجربة عرض سينمائية بحجم يصل إلى 200 بوصة، مع تقنية العرض قصير المدى وألوان دقيقة. وتشكل هذه المنظومة معاً تجربة مشاهدة مُتكاملة نابضة بالحياة تنقل أجواء الإثارة والمتعة في مباريات كأس العالم FIFA 2026™ إلى داخل المنزل، لتُقرّب الجمهور من تفاصيل الحدث.

حياة أكثر ذكاءً واتصالاً

لا تقتصر رؤية هايسنس على الترفيه، بل تمتد لتشمل تطوير التجارب اليومية داخل المنزل من خلال حياة أكثر ذكاءً واتصالاً. وتقدم الشركة مجموعة من الأجهزة المنزلية الذكية التي تعزز هذه التجربة، من بينها جهاز تكييف الهواء (U8) الحائز على جائزة (Red Dot)، والذي يجمع بين التصميم المتطور وكفاءة التشغيل، إلى جانب ثلاجة (PureFlat Smart Series)، المدعومة بمنصة (ConnectLife)، التي تُتيح التكامل بمرونة بين الأجهزة، مما يدعم التخطيط للوجبات ومشاركة المحتوى والتواصل داخل المنزل، ويُرسّخ مفهوم المطبخ الأكثر تفاعلاً.

تجارب عن قرب للجماهير

مع اقتراب انطلاق فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA 2026™، تواصل هايسنس الربط بين الابتكار التكنولوجي وشغف الجماهير بالرياضة، من خلال تقديم حلول تجمع بين جودة المشاهدة، والتجارب المتصلة، وتكامل الأجهزة داخل المنزل لتوفير حلول معيشية ذكية تُقرّب الناس من اللعبة ومن بعضهم البعض. ومن خلال مواصلة هذا التوجه، تؤكد شركة هايسنس التزامها برؤيتها "ابتكار حياة أكثر إشراقاً"، عبر تطوير تقنيات تعزز التجارب اليومية وتحول اللحظات اليومية إلى تجارب استثنائية مشتركة أكثر ثراءً.

نبذة عن هايسنس ( Hisense )

تأسست هايسنس (Hisense) عام 1969، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، وتعمل في أكثر من 160 دولة حول العالم. وتتخصص الشركة في تقديم منتجات الوسائط المتعددة عالية الجودة، والأجهزة المنزلية، وحلول تكنولوجيا المعلومات الذكية. ووفقاً لبيانات (Omdia)، تحتل هايسنس المرتبة الثانية عالمياً من حيث إجمالي شحنات أجهزة التلفزيون خلال الفترة من 2022 إلى 2025، كما جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في فئة أجهزة التلفزيون بقياس 100 بوصة فما فوق خلال الفترة من 2023 إلى 2025. وتعزز هايسنس حضورها العالمي من خلال الشراكات الرياضية الدولية البارزة، بصفتها الراعي الرسمي لكأس العالم لكرة القدم FIFA 2026™، ونادي ريال مدريد الإسباني، في إطار استراتيجيتها للتواصل مع الجماهير حول العالم عبر منصات الرياضة العالمية. وتضم هايسنس 30 مركزاً للبحث والتطوير، و37 مجمعاً ومرفقاً صناعياً وقواعد إنتاج، إلى جانب 64 مكتباً خارجياً في مختلف أنحاء العالم. ومع وجود مقرها الإقليمي في دبي، وخمسة مكاتب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تواصل الشركة تعزيز قدراتها في مجالات التصنيع والابتكار والتوزيع، بما يواكب الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين في أسواق المنطقة.

