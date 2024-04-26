هايسنس تطلق جهاز غسيل وتجفيف الملابس الذكي 7S في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 26 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت هايسنس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، اليوم، عن إطلاق جهاز غسيل وتجفيف الملابس الذكي 7S في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وجرى تصميم هذا الجهاز المبتكر للارتقاء بمستوى العناية بالملابس، وتقديم أداء استثنائي وميزات متطورة ومستويات لا مثيل لها من الراحة للمستهلكين في جميع أنحاء المنطقة.

مستقبل غسيل الملابس الذكي

Hisense global and regional management team attend the significant launch of the 7S Smart Laundry Washer & Dryer

تلتزم هايسنس بتطوير أجهزة ذكية وموثوقة تلبي الاحتياجات المتطورة للمستهلكين على مستوى المنطقة. ويجسد جهاز غسيل وتجفيف الملابس الذكي 7S هذا الالتزام، حيث توفر مزيجاً استثنائياً من التكنولوجيا المتقدمة والجودة الفائقة والممارسات المستدامة.

خصائص ذكية لا مثيل لها

تحكم سهل مع تطبيق Connect Life™ الذكي: يتيح تطبيق Connect Life™ للمستخدمين التحكم في عملية غسيل الملابس من أي مكان وفي أي وقت من خلال أجهزتهم الذكية، حيث يمكنهم مراقبة دورات غسيل الملابس وتلقي الإشعارات حول عملية الغسيل.

التحكم الذكي في كميات منظف ومنعم الغسيل: يمكن لجهاز غسيل وتجفيف الملابس الجديد تخزين كمية من منظف ومنعم الغسيل تكفي لإتمام ما يصل إلى 24 عملية غسيل، أي ما يكفي لحوالي شهر من الغسيل. وتعمل هذه الميزة على ضخ الكمية الدقيقة من منظف ومنعم الغسيل بما يتناسب مع وزن الملابس، مما يضمن تقليل الهدر وتحقيق التنظيف الأمثل.

تجفيف الملابس المثالي باستخدام الذكاء الاصطناعي: من خلال تحديد درجات الحرارة والرطوبة، يقوم المجفف بتشغيل برنامج التجفيف المناسب لكل غسلة. وتضمن المستشعرات توقف المجفف تلقائياً عند الوصول إلى درجة التجفيف المطلوبة، مما يحافظ على الملابس ويحميها من التلف.

تقنية العاكس: توفر تقنية العاكس من هايسنس مستويات مرتفعة من الاعتمادية والكفاءة في استخدام الطاقة، مما يجعل من 7S خياراً مثالياً لتقليل التكلفة والحفاظ على البيئة.

ميزة Hygiene Guard الذكية: يمكن للمستخدمين الاستفادة من قوة البخار للحفاظ على نظافة الملابس وخلوها من مسببات الحساسية. وتوفر ميزة Hygiene Guard مستويات فائقة من النظافة، مما يوفر راحة البال للعائلات.

مراقبة استهلاك الطاقة وتتبع الكفاءة: يمكن للمستخدمين مراقبة استهلاكهم للطاقة والمياه من خلال هواتفهم الذكية، وتقييم الاستهلاك أسبوعياً وشهرياً وحتى سنوياً، والتحقق من تكاليف عملية الغسيل والتجفيف. وتتيح هذه البيانات للعملاء تحديد أفضل وقت لغسيل الملابس مع توفير الطاقة والتكلفة.

حفل إطلاق جهاز غسيل وتجفيف الملابس الذكي 7S في دولة الإمارات

نظمت هايسنس فعالية إطلاق حصرية لجهاز غسيل وتجفيف الملابس الذكي 7S يوم 25 أبريل في فندق دبليو أبوظبي بحضور كبار المسؤولين الإقليميين والعالميين في الشركة، بالإضافة إلى شركاء الأعمال والتجزئة والموزعين.

وكشفت هايسنس خلال الفعالية التي حملت عنوان "مستقبل غسيل الملابس الذكي: إطلاق مجموعة أجهزة 7S" عن جهاز غسيل وتجفيف الملابس الذكي 7S، وعرضت الخصائص والمزايا المتطورة للجهاز. وتمثل هذه الفعالية خطوة مهمة في رؤية هايسنس لإعادة تعريف أسلوب عمل أجهزة غسيل الملابس من خلال التكنولوجيا والحلول المتطورة التي تركز على العملاء. وتمكن الحضور من تجربة الأداء المتفوق والميزات المتطورة للمنتج بشكل مباشر، مما عزز فهمهم لتأثيره المحتمل على السوق. وتضمنت الفعالية عروضاً تفصيلية قدمها المسؤولون التنفيذيون في شركة هايسنس شملت مجموعة من الأفكار والرؤى حول التكنولوجيا التي تقود مجموعة أجهزة 7S، مع تسليط الضوء على خطط الشركة لتعزيز النمو في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية. وتعد هذه المبادرة جزءاً من استراتيجية هايسنس الأوسع لدمج التكنولوجيا الذكية والاستدامة في المنتجات، ووضع معايير جديدة لتصنيع الأجهزة المنزلية.

وسلطت الفعالية الضوء على التزام هايسنس بتقديم أحدث الحلول التي تعمل على تسهيل الحياة اليومية لعملائها.

يتوفر جهاز غسيل وتجفيف الملابس الذكي 7S في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويمكن للعملاء زيارة أقرب متجر هايسنس أو العثور على المنتج عبر الإنترنت لتجربة مستقبل العناية بالملابس.

حول هايسنس

تأسست هاييسنس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، عام 1969، ولديها حضور في أكثر من 160 دولة حول العالم. وتمنح الشركة المتخصصة في الوسائط المتعددة والأجهزة المنزلية وحلول تكنولوجيا المعلومات، الأولوية للنزاهة والابتكار والاستدامة.

ومع أكثر من 50 عاماً من الخبرة، تقدم هايسنس منتجات عالية الجودة وخدمات ما بعد البيع الاستثنائية وضمانات شاملة. وتعد الشركة رائدة في التقنيات المتطورة مثل تقنيات أجهزة التلفاز التي تعمل بالليزر وتقنيات التحكم في الإضاءة الخلفية ULED Local Dimming وتقنيات الرقائق، حيث تطور رقائق فائقة الوضوح بدقة 8K، ورقائق TV SoC ورقائق الذكاء الاصطناعي. وبعيداً عن الإلكترونيات الاستهلاكية، تتفوق هايسنس في قطاعات الأعمال بين الشركات مثل النقل الذكي والتكنولوجيا الطبية والوحدات البصرية.

وتمتلك هايسنس بكل فخر علامات تجارية شهيرة مثل أجهزة تلفاز توشيبا وجورينج وكيلون ورونشين وأسكو، مما يعزز مكانتها في الأسواق الدولية. وباعتبارها راعياً للفعاليات الرياضية الكبرى، ارتبط اسم هايسنس بمجموعة من الفعاليات مثل كأس العالم لكرة القدم 2022، وبطولة أمم أوروبا لكرة القدم وبطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، بالإضافة إلى أندية مثل باريس سان جيرمان.

وتواصل هايسنس من خلال 34 مجمعاً صناعياً و25 منشأة للبحث والتطوير و66 شركة دولية، موقعها الريادي على مستوى الصناعة من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات. وتضمن هايسنس من خلال مقرها الإقليمي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى 5 مكاتب تنتشر في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التصنيع والابتكار والتوزيع بكفاءة لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء في سوق المنطقة. للاطّلاع على آخر المستجدات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://hisenseme.com/.

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