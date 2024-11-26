هايسنس تطلق حملة تخفيضات نهاية العام في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي مع مفاجآت حصرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 26 نوفمبر / تشرين ثاني 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت هايسنس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، عن إطلاق حملة تخفيضات نهاية العام "Unlocked for Exclusive Surprises" في دول مجلس التعاون الخليجي. وتستمر هذه الحملة حتى 5 ديسمبر 2024، وتقدم تخفيضات تصل إلى 55% على المنتجات المتميزة، وتدعو المستهلكين إلى الاستفادة من الخصومات المذهلة والارتقاء بأجواء منازلهم من خلال تبني أحدث التقنيات والأجهزة المبتكرة.

Hisense Launches "Unlocked for Exclusive Surprises" End-of-Year Sale across the GCC

وتشمل الحملة تشكيلة واسعة من منتجات هايسنس المتميزة، والمصممة لتعزيز الترفيه والحياة المنزلية، بدءاً من أجهزة التلفاز وأجهزة العرض المتطورة إلى الأجهزة المنزلية المبتكرة، حيث تقدم الحملة قيمة مذهلة وجودة لا مثيل لها للمتسوقين في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويرتقي جهاز العرض C1 Mini Projector بتجربة وسائل الترفيه إلى مستويات جديدة، حيث يعد رفيقاً مثالياً لتجارب مشاهدة الأفلام السينمائية من خلال الصور المذهلة والتفاصيل فائقة الوضوح. ويتميز هذا الجهاز بصغر حجمه وأدائه القوي، حيث يجمع بسلاسة بين المرونة والترفيه الغامر وأناقة التصميم، وهو ما يجعله مناسباً لجميع مساحات المعيشة.

ويعيد تلفاز ULED MiniLED U7 تعريف تجربة الترفيه المنزلي، من خلال الألوان النابضة بالحياة، والتباين الدقيق، ووضع AI Sports Mode، الذي يضمن معالجة الصور المتحركة بشكل مثالي. وجرى تصميم هذا التلفاز لعرض الألعاب الإلكترونية والأحداث الرياضية، مع ميزات IMAX Enhanced والصوت المحيطي متعدد القنوات التي تقدم تجربة سينمائية حقيقية.

ويمكن للجمهور جلب متعة السينما إلى المنزل مع جهاز تلفاز الليزر 100L9Hالذي يتميز بشاشة TriChroma™ قياس 100 بوصة مزودة بتقنية Dolby Vision ودقة 4K فائقة السطوع. وينبض كل مشهد بالحياة من خلال تفاصيل واضحة ودقيقة، مما يجعل هذا التلفاز مثالياً لأمسيات مشاهدة الأفلام أو الألعاب الرياضية.

وتضمن تقنية التبريد المتطورة لثلاجات Super Cooling Series بقاء المأكولات طازجة لفترة أطول، حيث جرى تصميمها لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة والتحكم الدقيق في درجات الحرارة، لتجمع بين الاستخدام المريح والوظائف العملية.

وتمزج ثلاجة RQ759 Smart PureFlat المساحات الداخلية الفسيحة مع تصميم الباب المسطح الأنيق، وأنظمة التبريد الذكية بسلاسة، لتجمع بين الإبداع والأناقة وتضيف لمسة جمالية وعملية إلى أجواء أي مطبخ معاصر.

وأصبحت عملية غسيل الملابس أكثر ذكاءً وكفاءة مع غسالة الملابس 7S Smart Series، والتي تتميز بعناصر تحكم سهلة وإعدادات صديقة للبيئة، وتوفر دورات غسيل أسرع وتنظيفاً سلساً.

وتتعامل غسالة الأطباق الذكية HS673C90BME مع أصعب تحديات التنظيف بكل سهولة، بفضل دورات الغسيل المتقدمة والتشغيل الموفر للطاقة والتصميم الأنيق، حيث تضمن هذه الغسالة عالية الأداء أطباقاً نظيفة ولامعة في كل مرة.

التوافر في دول مجلس التعاون الخليجي

تتوفر تخفيضات نهاية العام "Unlocked for Exclusive Surprises" في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يتيح للعملاء إمكانية الوصول إلى منتجات هايسنس المتميزة والحديثة التي تتوفر في متاجر التجزئة الرائدة مثل كارفور، وشرف دي جي، ولولو، بالإضافة إلى منصات التجزئة عبر الإنترنت مثل Amazon.ae وNoon.com.

حول هايسنس

تأسست هاييسنس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، عام 1969، ولديها حضور في أكثر من 160 دولة حول العالم. وتمنح الشركة المتخصصة في الوسائط المتعددة والأجهزة المنزلية وحلول تكنولوجيا المعلومات، الأولوية للنزاهة والابتكار والاستدامة.

ومع أكثر من 50 عاماً من الخبرة، تقدم هايسنس منتجات عالية الجودة وخدمات ما بعد البيع الاستثنائية وضمانات شاملة. وتعد الشركة رائدة في التقنيات المتطورة مثل تقنيات أجهزة التلفاز التي تعمل بالليزر وتقنيات التحكم في الإضاءة الخلفية ULED Local Dimming وتقنيات الرقائق، حيث تطور رقائق فائقة الوضوح بدقة 8K، ورقائق TV SoC ورقائق الذكاء الاصطناعي. وبعيداً عن الإلكترونيات الاستهلاكية، تتفوق هايسنس في قطاعات الأعمال بين الشركات مثل النقل الذكي والتكنولوجيا الطبية والوحدات البصرية.

وتمتلك هايسنس بكل فخر علامات تجارية شهيرة مثل أجهزة تلفاز توشيبا وجورينج وكيلون ورونشين وأسكو، مما يعزز مكانتها في الأسواق الدولية. وباعتبارها راعياً للفعاليات الرياضية الكبرى، ارتبط اسم هايسنس بمجموعة من الفعاليات مثل كأس العالم لكرة القدم 2022، وبطولة أمم أوروبا لكرة القدم وبطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، بالإضافة إلى أندية

مثل باريس سان جيرمان.

في عام 2024، عززت هايسنس شراكاتها الرياضية من خلال عقد تحالف استراتيجي مع نادي ريال مدريد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يؤكد التزامها المستمر بالابتكار والتميز.

وتواصل هايسنس من خلال 34 مجمعاً صناعياً و26 منشأة للبحث والتطوير و66 شركة دولية، موقعها الريادي على مستوى الصناعة من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات. وتضمن هايسنس من خلال مقرها الإقليمي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى 5 مكاتب تنتشر في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التصنيع والابتكار والتوزيع بكفاءة لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء في سوق المنطقة. للاطّلاع على آخر المستجدات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://hisenseme.com/.

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