Hisense تطلق جهاز PX4 Pro ، ما يجلب تجربة السينما الاحترافية إلى المنزل

كينغداو، الصين، 3 أغسطس، 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة "هايسنس" (Hisense)، العلامة التجارية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية العالمية والأجهزة المنزلية على المستوى العالمي، عن جهاز PX4 Pro ، TriChroma Laser Cinema الجديد المصمم لجعل الشاشة الكبيرة جزءًا من الحياة اليومية. مع أحجام عرض من 80 إلى 200 بوصة ، فإنه يجلب الترفيه الغامر إلى الأفلام والرياضة والألعاب من المشاهدة النهارية إلى اللعب في وقت متأخر من الليل.

تأتي في قلب التجربة القدرة على جلب حجم وتأثير السينما إلى المنزل. مع 3500 لومن ANSI ، يوفر جهاز PX4 Pro صورًا مشرقة وحيوية مع الوضوح والتأثير البصري المطلوب لتجربة شاشة كبيرة غامرة حقًا.

مدعومًا بنظام LPUTM Digital Laser Engine 3.0، يوفر جهاز PX4 Pro تغطية ألوان بدقة 118% BT.2020، ما يعيد إنتاج مجموعة أوسع من الألوان الغنية والحية بحيث يمكن للمستخدمين رؤية المزيد من الظلال والفروق الدقيقة المستهدفة من قبل منشئي المحتوى. تكشف "تقنية التدرج الرمادي الديناميكي" الحصرية و "عدسة القزحية" المحسَّنة عن التفاصيل في المشاهد المظلمة ومحتوى "النطاق الديناميكي العالي" (HDR)، ما يجلب عمقًا وواقعية أكبر لكل إطار.

ولا يحل جهاز PX4 Pro محل التلفزيون للأفلام فحسب ، بل يعيد تعريف ما يمكن أن يفعله جهاز العرض ، من المشاهدة النهارية إلى الألعاب التنافسية. إنه أول جهاز من مجموعة TriChroma Laser Cinema في العالم حاصل على اعتماد FreeSyncTM Premium، ما يجلب للاعبين الأداء السلس والمتجاوب الذي يتوقعونه إلى الشاشة الكبيرة مع تأخر منخفض للغاية بزمن 1 ملي ثانية، ومعدل تحديث 240 هرتز بدقة 2K، ومعدل تحديث متغير (VRR) وتنسيق Dolby Vision Gaming. مع خدمة Xbox Cloud Gaming التي ستتوفر من خلال تحديث مستقبلي لنظام التشغيل VIDAA ، سيتمكن المستخدمون أيضًا من الاستمتاع بالألعاب ضخمة الإنتاج دون الحاجة لمنصة ألعاب.

الاستمتاع بليلة مشاهدة فيلم رائعة يتعلق بأكثر من مجرد مشاهدة صورة أكبر. يتعلق الأمر بالاستغراق في القصة ، ورؤية الألوان كما هو من المفترض رؤيتها والإلمام بالتفاصيل التي تجعل كل مشهد يبدو حقيقيًا. مع جهاز PX4 Pro ، يمكن أن يمتد هذا الشعور إلى ما وراء سهرات مشاهدة الأفلام؛ من مشاهدة الرياضة النهارية والترفيه العائلي إلى تجربة الاستمتاع بالألعاب الغامرة ، ما يجلب المزيد من الطرق لجعل الشاشة الكبيرة جزءًا من الحياة اليومية.

نبذة عن Hisense

تأسست "هايسنس" في عام 1969، وهي شركة رائدة معترف بها عالميًا في الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، وتعمل في أكثر من 180 دولة، وتتخصص في تقديم منتجات الوسائط المتعددة عالية الجودة، والأجهزة المنزلية، وحلول تقنية معلومات ذكية. وفقًا لشركة "أوميدا" (Omdia)، تحتل "هايسنس" المرتبة الأولى عالميًا في فئة أجهزة التلفزيون بقياس 100 بوصة فما فوق (من 2023 حتى الربع الأول من 2026). بوصفها مَنشأ تقنية RGB MiniLED، تواصل "هايسنس" ريادة ابتكارات تقنية RGB MiniLED من الجيل التالي. بصفتها الراعي الرسمي لكأس العالم ™FIFA 2026، تؤكد "هايسنس" التزامها بالشراكات الرياضية العالمية بوصفها وسيلة للتواصل مع الجماهير حول العالم.