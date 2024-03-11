هايسنس تعزز شراكاتها مع تجار التجزئة والموزعين الرئيسيين بهدف توسيع حضور ها في سوق مكيفات الهواء بدولة الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 11 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ -- استضافت هايسنس، الشركة الرائدة عالمياً في تصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، اجتماعها مع شركاء توزيع مكيفات الهواء 2024، الذي عُقد في فندق ومركز مؤتمرات لو ميريديان دبي أوائل شهر مارس.

Hisense Hosts AC Partners Meet 2024

وقامت هايسنس خلال الاجتماع بعرض مبادراتها الاستراتيجية المستقبلية، بالإضافة إلى استعراض أحدث ابتكاراتها في مجال مكيفات الهواء والتي سلطت الضوء مجدداً على التزام الشركة بقيمها التجارية الأساسية الأربع المتمثلة في النزاهة والابتكار والتركيز على العملاء والاستدامة.

ويؤكد إنشاء مركز لأبحاث وتطوير مكيفات الهواء في دبي، التزام هايسنس بإيجاد حلول مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات السوق المحلي. وسيؤدي هذا الالتزام بالابتكار على الصعيد المحلي إلى دفع عجلة التطورات القادمة في تكنولوجيا مكيفات الهواء، مما يبشر بوضع معايير جديدة للصناعة.

الابتكار والريادة في الصناعة

عرضت هايسنس أثناء الاجتماع مجموعتها الرائدة من مكيفات الهواء، ما يشير إلى التقدم الذي حققته الشركة في تكنولوجيا مكيفات الهواء ويعزز مكانتها في السوق كشركة رائدة في هذا المجال.

وجرى تصميم وحدات تكييف الهواء من هايسنس بميزات متقدمة تضمن تحقيق أفضل أداء مع خفض استهلاك الطاقة، مما يوفر التكاليف ويحقق فوائد بيئية للمستخدمين. ويسهم دمج التكنولوجيا الذكية والاتصال بالإنترنت في تعزيز تجربة استخدام هذه الأجهزة، مما يوفر المزيد من التحكم والراحة للمستخدمين. وعلاوةً على ذلك، أكدت هايسنس التزامها بدعم خدمات ما بعد البيع بهدف تقديم خدمة استثنائية للعملاء.

ابتكارات تعيد تعريف مفهوم الراحة:

تصميم دائري لتدفق الهواء بزاوية 360 درجة: ضمان تبريد ثابت ومريح في جميع أنحاء الغرفة من خلال التوزيع المتساوي لتدفق الهواء.

مكيف الهواء الذكي والصحي: تحتوي مكيفات الهواء من هايسنس على ميزات ذكية لتعزيز التحكم وكفاءة استهلاك الطاقة، مع منح الأولوية لراحة وصحة المستخدمين.

تكنولوجيا توفير الطاقة: تم تجهيز مكيفات الهواء من هايسنس بميزات متقدمة تعمل على تحسين استهلاك الطاقة، مما يساهم في تقليل البصمة البيئية.

هايسنس تعزز الشراكات الرئيسية

شكل الاجتماع منصة لشركة هايسنس مكنتها من التواصل مع تجار التجزئة والشركاء الرئيسيين في دولة الإمارات، بالإضافة إلى تعزيز شراكتها مع موزع التجزئة المستقل شركة "أفاتار للتجارة". ويتيح هذا التعاون لشركة هايسنس الاستفادة من شبكة شركة "أفاتار للتجارة" الواسعة وخبرتها في الصناعة لتعزيز توافر مكيفات الهواء التي تحمل علامتها التجارية في سوق دولة الإمارات. ويسلط قرار توسيع الشراكة لتشمل توزيع مكيفات الهواء، الضوء على التزام هايسنس بتوفير منتجات عالية الجودة للمستهلكين في جميع أنحاء دولة الإمارات.

وقال السيد/ فضل الرحمن، مدير التسويق في هايسنس الشرق الأوسط وأفريقيا: "نحن سعداء بتعزيز العلاقات مع شركائنا، بما في ذلك شركة أفاتار للتجارة، الموزع الموثوق الذي يتمتع بخبرة واسعة في دولة الإمارات."

وأضاف: "تتماشى استراتيجية أفاتار للتجارة مع استراتيجيتنا لتوسيع نطاق وصول أجهزة هايسنس وتقديم حلول مبتكرة لمكيفات الهواء لشريحة أوسع من الجمهور. وتتيح لنا هذه الشراكات مواصلة توسيع حضورنا في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة."

من جهته، قال السيد/ توغرول كمال، نائب مدير إدارة مبيعات الأجهزة المنزلية المعمّرة في هايسنس الشرق الأوسط: "نحن واثقون من أن شراكاتنا الاستراتيجية مع شركة أفاتار للتجارة، موزع التجزئة المحلي المستقل لمكيفات الهواء، وكبار شركات التجزئة الأخرى ستعزز مبيعاتنا بشكل كبير وتعمّق وجودنا داخل سوق دولة الإمارات. ويؤكد هذا التعاون التزامنا بالاستفادة من أحدث التقنيات وتعزيز الاستدامة وتقديم خدمة عملاء استثنائية مع استعداد منتجاتنا لتحقيق النمو والريادة في السوق."

وعلق السيد/ أشيش كابور، المؤسس والمدير الإداري لشركة أفاتار، قائلاً: "نحن سعداء بتوسيع شراكتنا مع هايسنس، العلامة التجارية العالمية المعروفة بالتزامها بالجودة والابتكار. ونؤمن بأن هذا التعاون سيستمر في تحقيق المنفعة المتبادلة وسيسمح لنا بتقديم قيمة استثنائية لعملائنا".

حول هايسنس

تأسست هاييسنس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، عام 1969، ولديها حضور في أكثر من 160 دولة حول العالم. وتمنح الشركة المتخصصة في الوسائط المتعددة والأجهزة المنزلية وحلول تكنولوجيا المعلومات، الأولوية للنزاهة والابتكار والاستدامة.

ومع أكثر من 50 عاماً من الخبرة، تقدم هايسنس منتجات عالية الجودة وخدمات ما بعد البيع الاستثنائية وضمانات شاملة. وتعد الشركة رائدة في التقنيات المتطورة مثل تقنيات أجهزة التلفاز التي تعمل بالليزر وتقنيات التحكم في الإضاءة الخلفية ULED Local Dimming وتقنيات الرقائق، حيث تطور رقائق فائقة الوضوح بدقة 8K، ورقائق TV SoC ورقائق الذكاء الاصطناعي. وبعيداً عن الإلكترونيات الاستهلاكية، تتفوق هايسنس في قطاعات الأعمال بين الشركات مثل النقل الذكي والتكنولوجيا الطبية والوحدات البصرية.

وتمتلك هايسنس بكل فخر علامات تجارية شهيرة مثل أجهزة تلفاز توشيبا وجورينج وكيلون ورونشين وأسكو، مما يعزز مكانتها في الأسواق الدولية. وباعتبارها راعياً للفعاليات الرياضية الكبرى، ارتبط اسم هايسنس بمجموعة من الفعاليات مثل كأس العالم لكرة القدم 2022، وبطولة أمم أوروبا لكرة القدم وبطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، بالإضافة إلى أندية مثل باريس سان جيرمان.

وتواصل هايسنس من خلال 34 مجمعاً صناعياً و25 منشأة للبحث والتطوير و66 شركة دولية، موقعها الريادي على مستوى الصناعة من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات. وتضمن هايسنس من خلال مقرها الإقليمي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى 5 مكاتب تنتشر في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التصنيع والابتكار والتوزيع بكفاءة لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء في سوق المنطقة. للاطّلاع على آخر المستجدات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://hisenseme.com/.

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