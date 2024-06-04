هايسنس تعلن عن اختيارها كمزود رسمي لشاشات تقنية حكم الفيديو المساعد في بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 4 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- كشفت هايسنس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، عن اختيارها كمزود رسمي لشاشات تقنية حكم الفيديو المساعد VAR لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024. وستوفر الشركة أحدث حلول الشاشات لغرفة حكم الفيديو المساعد المركزية للبطولة في لايبزيغ بألمانيا. وتعد هذه المرة الأولى التي يمنح فيها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حقوقاً حصرية لأحد رعاته، وتأتي هذه الخطوة في أعقاب اختيار هايسنس مؤخراً كشريك رسمي لبطولة كأس الأمم الأوروبية، مما يعزز رعاية الشركة للبطولة الأوروبية من خلال خبرتها التقنية.

Hisense Selected as Official VAR Screen Provider for UEFA EURO 2024™

وتستخدم تقنية حكم الفيديو المساعد في كرة القدم لقطات الفيديو وفريق من الحكام لمراجعة قرارات الحكم على أرض الملعب ومساعدته على اتخاذ القرار الصحيح، مما يضمن أكبر قدر من الدقة والعدالة التحكيمية في اللحظات الرئيسية مثل الأهداف والأحداث في منطقة الجزاء والبطاقات الحمراء وغيرها. وستكون تقنية التسلل شبه الآلية SAOT الخاصة بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم جزءاً من نظام حكم الفيديو المساعد لدعم اتخاذ القرارات بشكل أسرع أثناء المباراة.

وسيكون حكام الفيديو موجودين في المركز الدولي للبث في لايبزيغ، حيث سيقومون بمراجعة مقاطع الفيديو على شاشات هايسنس التي حصلت أيضاً على حقوق العلامة التجارية والتصميم للشاشات التي يقوم الحكام بمراجعتها على جانب الملعب، مما يسلط الضوء على علامة هايسنس التجارية والتي ستظهر بشكل واضح أثناء اللعب وعلى الشاشات العملاقة للملعب عند الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد.

وجرى اختيار شركة هايسنس لتصبح المزود الرسمي لشاشات تقنية حكم الفيديو المساعد، وهو ما يسلط الضوء على براعة تقنية العرض الرائعة للشركة وخبراتها الواسعة التي تراكمت على مدى العقود الخمسة الماضية. وحلت هايسنس في المركز الثاني عالمياً من حيث عدد شحنات أجهزة التلفاز على مدى عامين متتاليين، وتقترب الشركة بشكل مطرد من المركز الأول. وفي السوق الأوروبية على وجه الخصوص، حققت أجهزة تلفاز هايسنس زيادة ملحوظة بنسبة 35.9% من حيث عدد الشحنات على أساس سنوي خلال الربع الأول من هذا العام.

وقال جاي لوران، مدير التسويق في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "يسر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قيام شركة هايسنس بإظهار التزامها تجاه منتخبات أوروبا وكرة القدم الأوروبية من خلال تقديم شاشات حكم الفيديو المساعد للبطولة. وستدعم تقنية شاشات هايسنس المتطورة فريق عمل حكم الفيديو المساعد لمراجعة ودعم القرارات التي يتخذها الحكم على أرض الملعب لضمان تحقيق أكبر قدر من العدالة في بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024."

من جهته، أكد جسيون أو، رئيس شركة هايسنس الشرق الأوسط وأفريقيا، أهمية هذه الشراكة قائلاً: "يشرفنا للغاية أن يتم اختيارنا كمزود رسمي لشاشات تقنية حكم الفيديو المساعد في بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024. ويستند هذا الاختيار إلى دورنا الحالي كشريك للبطولة. وستلعب تقنية العرض الرائدة في الصناعة لدينا دوراً مهماً في دعم الحكام، وضمان اتخاذ جميع القرارات بأقصى قدر من الدقة والمساهمة بنهاية المطاف في بطولة أكثر متعة للجماهير في مختلف أنحاء العالم."

وبعد مشاركتها في جميع نسخ بطولة كأس الأمم الأوروبية منذ عام 2016، نجحت هايسنس في تكوين علاقات قوية ومستمرة مع أهم بطولات كرة القدم في أوروبا. وتلتزم الشركة بمواصلة دفع عجلة التطور التقني مع استمرارها في الارتقاء بتجارب المشاهدة لدى الجمهور.

حول هايسنس

تأسست هاييسنس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، عام 1969، ولديها حضور في أكثر من 160 دولة حول العالم. وتمنح الشركة المتخصصة في الوسائط المتعددة والأجهزة المنزلية وحلول تكنولوجيا المعلومات، الأولوية للنزاهة والابتكار والاستدامة.

ومع أكثر من 50 عاماً من الخبرة، تقدم هايسنس منتجات عالية الجودة وخدمات ما بعد البيع الاستثنائية وضمانات شاملة. وتعد الشركة رائدة في التقنيات المتطورة مثل تقنيات أجهزة التلفاز التي تعمل بالليزر وتقنيات التحكم في الإضاءة الخلفية ULED Local Dimming وتقنيات الرقائق، حيث تطور رقائق فائقة الوضوح بدقة 8K، ورقائق TV SoC ورقائق الذكاء الاصطناعي. وبعيداً عن الإلكترونيات الاستهلاكية، تتفوق هايسنس في قطاعات الأعمال بين الشركات مثل النقل الذكي والتكنولوجيا الطبية والوحدات البصرية.

وتمتلك هايسنس بكل فخر علامات تجارية شهيرة مثل أجهزة تلفاز توشيبا وجورينج وكيلون ورونشين وأسكو، مما يعزز مكانتها في الأسواق الدولية. وباعتبارها راعياً للفعاليات الرياضية الكبرى، ارتبط اسم هايسنس بمجموعة من الفعاليات مثل كأس العالم لكرة القدم 2022، وبطولة أمم أوروبا لكرة القدم وبطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، بالإضافة إلى أندية مثل باريس سان جيرمان.

وتواصل هايسنس من خلال 34 مجمعاً صناعياً و25 منشأة للبحث والتطوير و66 شركة دولية، موقعها الريادي على مستوى الصناعة من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات. وتضمن هايسنس من خلال مقرها الإقليمي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى 5 مكاتب تنتشر في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التصنيع والابتكار والتوزيع بكفاءة لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء في سوق المنطقة. للاطّلاع على آخر المستجدات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://hisenseme.com/.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2426996/Hisense_VAR_Screen_Provider_UEFA_EURO_2024.jpg