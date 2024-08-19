هايسنس تفوز بمجموعة جوائز مرموقة من جمعية التصوير والصوت الأوروبية

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 19 أغسطس / آب 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت هايسنس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، عن فوزها بمجموعة من الجوائز المرموقة من جمعية التصوير والصوت الأوروبية (EISA) لعامي 2024 و2025، وهو ما يؤكد التزام هايسنس الثابت بالابتكار والتميز التكنولوجي في تقديم تجارب بصرية وصوتية استثنائية للمستهلكين في مختلف أنحاء العالم.

Hisense Wins Multiple EISA Awards 2024-2025 for Innovation and Excellence

وحصل تلفاز Hisense Mini-LED ULED TV 65U8NQ على جائزة أفضل تلفاز LED صغير لعامي 2024 و2025، حيث يتميز بتقنية Mini-LED PRO مع خاصية التعتيم الكامل للحصول على تباين استثنائي ومستوى سطوع يصل إلى 3000 شمعة. وتقدم خاصية Quantum Dot Color ألواناً مكثفة للشاشة الواسعة، في ما يضمن وضع الألعاب Game Mode PRO مع معدل تحديث 144 هرتز وزمن استجابة منخفض MEMC تجربة ألعاب سلسة واستجابة سريعة. وتعمل خاصية Hi-View Engine PRO المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تحسين كل بكسل للحصول على تفاصيل نابضة بالحياة وترقية مذهلة إلى دقة 4K، بينما تقدم خاصية الصوت المحيطي متعدد القنوات 2.1.2 تجربة مشاهدة سينمائية مميزة.

وفاز تلفاز Hisense Mini-LED ULED TV 65U7NQ بجائزة أفضل أجهزة التلفاز LED الصغيرة للشراء لعامي 2024 و2025، حيث يتميز بتقنية Mini-LED PRO مع خاصية التعتيم الكامل للحصول على أفضل مستويات التباين والسطوع. وتقدم خاصية Quantum Dot Color طيفاً واسعاً من الألوان الطبيعية التي تحاكي الواقع. ومن خلال مستويات السطوع التي تصل إلى 1500 شمعة، وخاصية Total Ambient Adaptive، يتكيف التلفاز لتقديم تجربة مشاهدة مثالية في البيئات المختلفة. وتستخدم خاصية Hi-View Engine PRO الذكاء الاصطناعي لتحسين الألوان والارتقاء إلى مستوى دقة 4K، كما يوفر مكبر الصوت الفرعي المدمج تجربة صوتية غنية.

وحصل تلفاز Hisense QLED Gaming TV 100E7NQ Pro على لقب أفضل تلفاز عملاق لعامي 2024 و2025، حيث جرى تصميم هذا التلفاز خصيصاً لعشاق الألعاب بفضل وضعGame Mode PRO مع معدل تحديث 144 هرتز، وشريط الألعاب Game Bar، وزمن الاستجابة المنخفض MEMC لتجربة ألعاب فائقة السهولة. وتضمن ميزة Quantum Dot Color صوراً واقعية ونابضة بالحياة، في ما تعمل خاصية التعتيم Full Array Local Dimming على تعزيز وضوح الصورة من خلال الظلال العميقة والألوان الزاهية. ويضيف مكبر الصوت الفرعي المدمج المزيد من العمق إلى الصوت القادم من التلفاز. وتوفر تقنيتا Dolby Vision IQ وDolby Atmos تجربة غامرة مع تقنية النطاق الديناميكي العالي HDR، والألوان الأكثر سطوعاً، والصوت ثلاثي الأبعاد الذي يتدفق حول المشاهد، وهو ما يقدم تجارب ألعاب ومشاهدة استثنائية.

وفاز جهاز العرض Hisense Laser Smart Mini Projector C1 بجائزة أفضل جهاز عرض عائلي لعامي 2024 و2025، وهو أول جهاز عرض ليزر مصغر بتقنية Dolby Vision 4K TriChroma في العالم يحصل على هذه الجائزة، فهو يوفر أعلى مستويات التباين والتفاصيل، ويستخدم تقنية الليزر ثلاثية الألوان Hisense TriChroma لتغطية 110% من مجموعة الألوان BT. 2020 للحصول على الصورة الأكثر واقعية في فئتها. ويعرض C1 ما يصل إلى 300 بوصة مع الحفاظ على جودة 4K، ما يجعله مثالياً للعائلات التي تحب الأفلام، كما يضم مكبر صوت من JBL وواجهة VIDAA لتسهيل عملية البث.

وحصل جهاز Hisense Laser Cinema PL2 على جائزة أفضل أجهزة عرض UST للشراء لعامي 2024 و2025 حيث يتميز بتقنية الليزر X-Fusion™ لإنتاج طيف ألوان واسعDCI-P3 بنسبة 85% وتقنية Ultra Short Throw، مما يضمن صوراً يتراوح حجمها بين 80 و150 بوصة حتى في المساحات الصغيرة. وتقدم تقنية 4K AI Upscaler صوراً بدقة 4K وتعمل على تحسين المحتوى منخفض الدقة. ومن خلال تقنية Dolby Vision، ودرجة السطوع التي تبلغ 2700 لومن، ونسبة التباين 3000:1، يقدم جهاز عرض PL2 أعلى مستويات العمق والتفاصيل باعتبارها الخيار الأمثل لعشاق السينما المنزلية. ويوفر الجهاز صوتاً قوياً مع مكبري صوت بتقنية Dolby Atmos، مما يضمن توافق جودة الصوت مع الصور المذهلة.

وانطلاقاً من التزامها الثابت بالبحث والتطوير، تستعد هايسنس للكشف عن عصر جديد من المنتجات المتطورة، والتي جرى تصميمها لاستشراف وتلبية الاحتياجات المتغيرة باستمرار للمستهلكين في جميع أنحاء العالم.

حول هايسنس

تأسست هاييسنس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، عام 1969، ولديها حضور في أكثر من 160 دولة حول العالم. وتمنح الشركة المتخصصة في الوسائط المتعددة والأجهزة المنزلية وحلول تكنولوجيا المعلومات، الأولوية للنزاهة والابتكار والاستدامة.

ومع أكثر من 50 عاماً من الخبرة، تقدم هايسنس منتجات عالية الجودة وخدمات ما بعد البيع الاستثنائية وضمانات شاملة. وتعد الشركة رائدة في التقنيات المتطورة مثل تقنيات أجهزة التلفاز التي تعمل بالليزر وتقنيات التحكم في الإضاءة الخلفية ULED Local Dimming وتقنيات الرقائق، حيث تطور رقائق فائقة الوضوح بدقة 8K، ورقائق TV SoC ورقائق الذكاء الاصطناعي. وبعيداً عن الإلكترونيات الاستهلاكية، تتفوق هايسنس في قطاعات الأعمال بين الشركات مثل النقل الذكي والتكنولوجيا الطبية والوحدات البصرية.

وتمتلك هايسنس بكل فخر علامات تجارية شهيرة مثل أجهزة تلفاز توشيبا وجورينج وكيلون ورونشين وأسكو، مما يعزز مكانتها في الأسواق الدولية. وباعتبارها راعياً للفعاليات الرياضية الكبرى، ارتبط اسم هايسنس بمجموعة من الفعاليات مثل كأس العالم لكرة القدم 2022، وبطولة أمم أوروبا لكرة القدم وبطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، بالإضافة إلى أندية مثل باريس سان جيرمان.

وتواصل هايسنس من خلال 34 مجمعاً صناعياً و26 منشأة للبحث والتطوير و66 شركة دولية، موقعها الريادي على مستوى الصناعة من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات. وتضمن هايسنس من خلال مقرها الإقليمي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى 5 مكاتب تنتشر في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التصنيع والابتكار والتوزيع بكفاءة لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء في سوق المنطقة. للاطّلاع على آخر المستجدات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://hisenseme.com/.

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