العثور على الهدوء وسط صخب المباريات: Hisense ترتقي بتجربة كأس العالم FIFA 2026™ لتصبح أكثر شمولاً لجميع المشجعين في المدن الـ 16 المستضيفة

تشينغداو، الصين، 16 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- تتعاون Hisense، العلامة التجارية الرائدة عالميًا في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) وKultureCity للمساهمة في توفير تجربة أكثر شمولاً في أيام المباريات للمشجعين من ذوي الحساسية الحسية، وذلك في جميع المدن الـ 16 المستضيفة لبطولة كأس العالم FIFA 2026TM.

بالنسبة للملايين من مشجعي كرة القدم، تنبع أجواء الحماس في مباريات كأس العالم FIFA 2026TM من هدير الجماهير وإثارة الملاعب. ومع ذلك، قد تصبح هذه المشاهد والأصوات مُرهِقة للمشجعين الذين يعانون من حساسية حسية، بما في ذلك بعض الأشخاص المصابين بالتوحد أو الذين لديهم احتياجات أخرى مرتبطة بمعالجة المدخلات الحسية، مما قد يجعل من الصعب عليهم الاستمتاع بالتجربة بشكل كامل.

للمساعدة في إزالة هذه العوائق، تم تخصيص مركبات حسية متنقلة تحمل علامة Hisense خارج مداخل الملاعب في جميع المدن المستضيفة، إلى جانب توفير غرف حسية مخصصة في مناطق المعارض التجارية داخل الملاعب طوال فترة البطولة. توفر هذه المساحات الهادئة والمريحة للمشجعين مكانًا للتوقف واستعادة الهدوء والتعامل مع المحفزات الحسية، حيث تتيح شاشات Hisense المتطورة عرض مشاهد بصرية هادئة ومريحة تساعد على تهيئة بيئة أكثر استرخاءً.

كما أتاحت Hisense فرصًا للعائلات التي لديها احتياجات حسية لحضور مباريات كأس العالم FIFA 2026TM والاستمتاع بها ضمن بيئة أكثر سهولة وشمولاً. كانت عائلة Ana من بين العائلات التي اختبرت أجواء البطولة من خلال مبادرة Hisense للشمول الحسي. وقالت: "لطالما كان حب كرة القدم يمثل تحديًا بسيطًا لعائلتنا منذ أن أدركنا أن الاحتياجات الحسية ستكون جزءًا من حياتنا اليومية".

ترى Uma Srivastava، المديرة التنفيذية لمنظمة KultureCity، أن هذه التقنية تتجاوز كونها مجرد أداة، إذ تمثل جسرًا يربط بين أجواء الحماس الشديدة في الملعب وحاجة المشجع إلى الهدوء. وقالت: "تقدم أجهزة تلفزيون Hisense محتوى بصريًا هادئًا. تقدم تقنيات Hisense المتطورة صورًا واضحة ومتوازنة مصمّمة للمساعدة على الاسترخاء وتنظيم الاستجابات الحسية".

من خلال الجمع بين التكنولوجيا، ودعم سهولة الوصول، والمشاركة المجتمعية، تساهم Hisense في خلق تجربة أكثر شمولًا في كأس العالم FIFA 2026TM، بحيث يتمكن المزيد من المشجعين من الشعور بالاندماج والتواصل والمشاركة. تعكس هذه المبادرة التزام Hisense طويل الأمد بمبادئ البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة (ESG)، من خلال توظيف الابتكار لابتكار تجارب أكثر سهولة وتأثيرًا للمجتمعات حول العالم، وتجسيد رؤيتها المتمثلة في "ابتكار حياة أكثر إشراقًا" عبر لحظات تجمع الناس وتوحدهم.

اكتشف كيف تساعد Hisense في جعل كل مشجع يشعر بأنه جزء من المباراة هنا: https://youtu.be/-p5UnUfWxt4?si=pmwM3NA8b6mZ4CrP

نبذة عن Hisense

تأسست Hisense في عام 1969، وهي شركة رائدة معترف بها عالميًا في الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، وتعمل في أكثر من 160 دولة، وتتخصص في تقديم منتجات الوسائط المتعددة عالية الجودة، والأجهزة المنزلية، وحلول تقنية معلومات ذكية. وفقًا لـ Omdia، تحتل Hisense المرتبة الأولى عالميًا في فئة أجهزة التلفزيون بقياس 100 بوصة فما فوق (من 2023 حتى الربع الأول من 2026). بوصفها مَنشأ تقنية RGB MiniLED، تواصل Hisense ريادة ابتكارات RGB MiniLED من الجيل التالي. بصفتها الراعي الرسمي لكأس العالم ™FIFA 2026، تؤكد Hisense التزامها بالشراكات الرياضية العالمية بوصفها وسيلة للتواصل مع الجماهير حول العالم.

للتواصل: قسم العلاقات العامة بشركة Hisense：البريد الإلكتروني: [email protected]؛ وRuderFinn Thunder (وكالة تعمل لصالح Hisense)：البريد الإلكتروني: [email protected]