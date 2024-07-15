هايسنس تكشف عن خطط النمو الاستراتيجي للشرق الأوسط وأفريقيا

رئيس مجموعة هايسنس يزور دبي لتعزيز استراتيجية النمو في الشرق الأوسط وأفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 15 يوليو / تموز 2024 /PRNewswire/ -- عززت هايسنس، العلامة التجارية العالمية للأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، التزامها بالعمل والتطور في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مع التركيز على النمو المستقبلي. يتضح هذا الالتزام من خلال الاستثمارات الاستراتيجية وخطط التوسع التي حددها رئيس مجموعة هايسنس، جيا شاوكيان، خلال زيارته الأخيرة إلى دبي، الإمارات العربية المتحدة.

Hisense Group Chairman Visits Dubai to Outline Growth Strategy in the Middle East and Africa

خلال زيارته، عقد اجتماع طاولة مستديرة مع قيادة شركاء الأعمال الرئيسيين في هايسنس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشارك رؤيته المستقبلية، وناقش خطة النمو الاستراتيجية للمنطقة. تحت قيادة "جيسون أو"، رئيس هايسنس للشرق الأوسط وأفريقيا، تقوم الشركة برسم مسار واضح للمبادرات والخطط، مما يضمن وجودًا متعززًا في السوق وتقديم منتجات وخدمات متفوقة للعملاء في جميع أنحاء المنطقة.

خطط النمو والتوسع الكبيرة في السوق

شهدت شركة هايسنس نموًا استثنائيًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تضاعفت إيرادات الأعمال منذ عام 2019 وزادت قيمة العلامة التجارية بأكثر من 120٪ خلال نفس الفترة.

قال جيا شاوكيان، رئيس مجموعة هايسنس: "تلتزم هايسنس بجلب التكنولوجيا الرائدة والابتكار التكنولوجي المتقدم إلى الأسر في الشرق الأوسط وأفريقيا لرفع مستوى حياة المستهلكين. نمونا في هذه المنطقة هو دليل على التزامنا، ونحن متحمسون لمواصلة البناء على هذا النجاح".

وتابع قائلاً: "هايسنس في مرحلة نمو حرجة في دورة حياتها، وسوف نصبح قريبًا قوة عالمية رائدة في هذه الصناعة. لتسريع ذلك، نقوم بتوسيع أسس أعمالنا الأساسية مثل الاستثمار في الابتكار التكنولوجي، ومراكز الأبحاث والتطوير، وتوسيع قواعد الإنتاج العالمية، ومبادرات رعاية بناء العلامة التجارية العالمية ، وتعزيز شبكة خدماتنا ، وتضخيم الكفاءات في سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية."

تعزيز الشراكات والتعاون

قال "جيسون أو"، رئيس هايسنس للشرق الأوسط وأفريقيا: "مع التنوع والبيئة الديناميكية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الممتدة على نطاق واسع، فإن العمل عن كثب مع شركائنا في المنطقة هو مفتاح نجاحنا. هذا التعاون يسمح لنا بتطوير استراتيجيات محلية تستفيد من خبراتهم ومعرفتهم بالسوق. هدفنا هو خلق تجارب متميزة وتعزيز اتصالنا مع كل من الشركاء والمستهلكين في هذه المنطقة النابضة بالحياة."

مبادرات الأبحاث والتطوير والإنتاج المحلية

إضافةً إلى إظهار التزامها بالمنطقة، تستفيد هايسنس من مركز الأبحاث والتطوير المتطور الذي تملكه والموجود استراتيجيًا في مدينة دبي للإعلام. يلعب هذا المركز دورًا حاسمًا في تطوير المنتجات المصممة لتلبية الاحتياجات والتفضيلات المحددة لمستهلكي الشرق الأوسط وأفريقيا. لضمان التوزيع الفعال وتلبية الطلب المتزايد في جميع أنحاء شمال أفريقيا والشرق الأوسط، تخطط هايسنس لإنشاء منشآت إنتاج جديدة في المنطقة، بدءًا من مصر، مع الإطلاق المقرر في أواخر عام 2024. لن تعمل هذه المرافق فحسب على تبسيط الخدمات اللوجستية وتسريع عمليات التسليم، بل ستخلق أيضًا فرص عمل محلية وتسهم في النمو الاقتصادي للمنطقة. يسلط هذا الاستثمار في الإنتاج المحلي الضوء على التزام هايسنس على المدى الطويل بالسوق الإقليمية ورؤيتها لتحسين الحياة من خلال التكنولوجيا.

تحسين تجربة المستهلك وحصة السوق

تم تصميم المبادرات الاستراتيجية لشركة هايسنس في الشرق الأوسط وأفريقيا لتعزيز العلاقة بين العلامة التجارية وعملائها، وخلق تجارب هادفة و استثنائية. من خلال الاستثمار في قطاع الأبحاث والتطوير وقطاع الإنتاج المحليين، وتعزيز الشراكات، والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والابتكارات، فإن شركة هايسنس مستعدة لزيادة حصتها في السوق وتعزيز مكانتها كشركة رائدة في سوق الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية في المنطقة.

حول هايسنس

تأسست هاييسنس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، عام 1969، ولديها حضور في أكثر من 160 دولة حول العالم. وتمنح الشركة المتخصصة في الوسائط المتعددة والأجهزة المنزلية وحلول تكنولوجيا المعلومات، الأولوية للنزاهة والابتكار والاستدامة.

ومع أكثر من 50 عاماً من الخبرة، تقدم هايسنس منتجات عالية الجودة وخدمات ما بعد البيع الاستثنائية وضمانات شاملة. وتعد الشركة رائدة في التقنيات المتطورة مثل تقنيات أجهزة التلفاز التي تعمل بالليزر وتقنيات التحكم في الإضاءة الخلفية ULED Local Dimming وتقنيات الرقائق، حيث تطور رقائق فائقة الوضوح بدقة 8K، ورقائق TV SoC ورقائق الذكاء الاصطناعي. وبعيداً عن الإلكترونيات الاستهلاكية، تتفوق هايسنس في قطاعات الأعمال بين الشركات مثل النقل الذكي والتكنولوجيا الطبية والوحدات البصرية.

وتمتلك هايسنس بكل فخر علامات تجارية شهيرة مثل أجهزة تلفاز توشيبا وجورينج وكيلون ورونشين وأسكو، مما يعزز مكانتها في الأسواق الدولية. وباعتبارها راعياً للفعاليات الرياضية الكبرى، ارتبط اسم هايسنس بمجموعة من الفعاليات مثل كأس العالم لكرة القدم 2022، وبطولة أمم أوروبا لكرة القدم وبطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، بالإضافة إلى أندية مثل باريس سان جيرمان.

وتواصل هايسنس من خلال 34 مجمعاً صناعياً و26 منشأة للبحث والتطوير و66 شركة دولية، موقعها الريادي على مستوى الصناعة من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات. وتضمن هايسنس من خلال مقرها الإقليمي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى 5 مكاتب تنتشر في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التصنيع والابتكار والتوزيع بكفاءة لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء في سوق المنطقة. للاطّلاع على آخر المستجدات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://hisenseme.com/.

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