هايسنس تنال تصنيفاً دولياً من المنتدى الاقتصادي العالمي كأول نموذج مُلهم في محورية العملاء لمجال صناعة أجهزة التلفزيون

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 5 فبراير / شباط 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت هايسنس (Hisense)، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، عن حصول مصنعها المتخصص في مجال أجهزة التقنيات المرئية (Hisense Visual Technology Qingdao Factory)، في مدينة تشينغداو بالصين، على تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي World Economic Forum،كنموذج عالمي مُلهم في تطبيق نهج محورية العميل، والتركيز على احتياجات المستهلكين، ليصبح بذلك أول وأكبر مصنع في العالم في قطاع صناعة أجهزة التلفزيون ينال هذا التصنيف المرموق.

Lighthouse Factory

وجاء الإعلان عن هذا التكريم الدولي ضمن الشبكة العالمية للنماذج الصناعية الرائدة التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، والتي تضم نخبة من المؤسسات العالمية في الابتكار والتميز التشغيلي وتبني محورية العميل، والتي تحتفي بالمؤسسات الصناعية التي تُطبق تقنيات رقمية متطورة لتعزيز القيمة المُقدمة للعملاء، وتسريع طرح المنتجات في الأسواق، وتحسين الأداء على نطاق واسع.

وتتميز سوق أجهزة التليفزيونات على مستوى منطقة الشرق الأوسط بالنضج والتنافسية العالية، وفي هذا السياق تواصل هايسنس تطبيق التزامها الراسخ بالابتكار التكنولوجي والتميّز التصنيعي المتطور. حيث أطلق مصنعها الرائد في مدينة تشينغداو بالصين برنامج تحديث رقمي شامل، لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات الضخمة، والمحاكاة الصناعية، وتقنيات الواقع الافتراضي، عبر مراحل تطوير المنتجات وعمليات الإنتاج.

وقد أسهم هذا التحول الرقمي المُتكامل في تعزيز القدرة التشغيلية، وتحسين كفاءة العمليات، وزيادة سرعة الاستجابة لمتطلبات السوق، فضلاً عن تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال التصنيع المُتقدم، بما يرسخ المكانة الصناعية الرائدة لشركة هايسنس ويعزز حضورها في أسواق الشرق الأوسط.

وكنتيجة مباشرة لنجاح تطبيق هذا النهج المتطور، حقق المصنع مؤشرات أداء استثنائية، شملت تسجيل أفضل معدل ولاء للعملاء (NPS) بلغ 84%، وتقليص دورات البحث والتطوير بنسبة 34%، وتراجع تكاليف المواد بنسبة 18%، وتقليص مدة تدريب الموظفين الجُدد بنسبة 60%. كما انخفض زمن الاستجابة لمتطلبات العملاء وتحويلها إلى خصائص فعلية في المنتج بنسبة 62%، في حين تحسنت كفاءة إنتاج أجهزة التلفزيون بقياس 85 بوصة إلى دورة تصنيع مدتها 20 ثانية فقط.

وصرح جيسون أو، رئيس شركة هايسنس في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أن " الاستثمار في البنية التحتية التصنيعية يمثل ركيزة أساسية لترسيخ ريادة هايسنس في أسواق منطقة الشرق الأوسط، بما يُمكننا من تقديم تقنيات مُبتكرة بأسعار تنافسية، في نفس الوقت الذي ندعم فيه الأهداف الاستراتيجية للمنطقة في مجالات التنويع الاقتصادي وتعزيز الاكتفاء التكنولوجي."

ويُمثّل هذا التكريم الثالث لشركة هايسنس ضمن الشبكة العالمية للنماذج الصناعية الرائدة التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، والتي تضم نخبة من المؤسسات العالمية في الابتكار والتميز التشغيلي وتبني محورية العميل، حيث سبق أن نال مصنع هايسنس - هيتاشي في مدينة هوانغداو لقب أول نموذج عالمي مُلهم للاستدامة في قطاع أنظمة قطاع أنظمة التبريد والتكييف ذات التدفق المتغير، (VRF)، ليصبح المصنع الوحيد من نوعه عالمياً الحائز على تصنيفين رائدين في آن واحد، ما يعكس تفرد المجموعة في مجال التصنيع المُستدام المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

ويمثل تصنيف "النموذج العالمي المُلهم في تطبيق نهج محورية العميل، والتركيز على تلبية احتياجات المستهلكين، خطوة محورية في مسيرة التحول الرقمي الذي يُركّز على الإنسان، لشركة هايسنس، ويعزز استراتيجيتها في مجال التصنيع الذكي، القائمة على ربط الابتكار الصناعي بتجربة العميل وتحقيق قيمة طويلة الأمد للأسواق العالمية.

نبذة عن هايسنس (Hisense)

تأسست هايسنس (Hisense) عام 1969، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، وتعمل في أكثر من 160 دولة حول العالم. وتتخصص الشركة في تقديم منتجات الوسائط المتعددة عالية الجودة، والأجهزة المنزلية، وحلول تكنولوجيا المعلومات الذكية. ووفقاً لبيانات (Omdia)، تحتل هايسنس المرتبة الثانية عالمياً من حيث إجمالي شحنات أجهزة التلفزيون خلال الفترة من 2022 إلى 2025، كما جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في فئة أجهزة التلفزيون بقياس 100 بوصة فما فوق خلال الفترة من 2023 إلى 2025. وتعزز هايسنس حضورها العالمي من خلال الشراكات الرياضية الدولية البارزة، بصفتها الراعي الرسمي لكأس العالم لكرة القدم FIFA 2026™، ونادي ريال مدريد الإسباني، في إطار استراتيجيتها للتواصل مع الجماهير حول العالم عبر منصات الرياضة العالمية. وتضم هايسنس 30 مركزاً للبحث والتطوير، و37 مجمعاً ومرفقاً صناعياً وقواعد إنتاج، إلى جانب 64 مكتباً خارجياً في مختلف أنحاء العالم. ومع وجود مقرها الإقليمي في دبي، وخمسة مكاتب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تواصل الشركة تعزيز قدراتها في مجالات التصنيع والابتكار والتوزيع، بما يواكب الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين في أسواق المنطقة.

لمتابعة أحدث أخبار هايسنس (Hisense)، يرجى زيارة: https://hisenseme.com/

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2877829/Hisense_Lighthouse_Factory.jpg