إعلان "هايسنس" أول مصنع "منارة تركز على العملاء" في العالم في صناعة التلفزيونات من قبل "المنتدى الاقتصادي العالمي"

كينغداو ، الصين ، 4 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة "هايسنس" ، وهي علامة تجارية رائدة في الإلكترونيات الاستهلاكية العالمية والأجهزة المنزلية ، أن "مصنع هايسنس للتكنولوجيا البصرية بكينغداو" قد تم الاعتراف به من قبل "المنتدى الاقتصادي العالمي" (WEF) باعتباره منارة تركز على العملاء ، ليصبح أول مصنع منارة في صناعة التلفزيون العالمية.

تم الإعلان عن التعيين كجزء من "شبكة المنارات العالمية" في "المنتدى الاقتصادي العالمي"، والتي تعترف بالمواقع الصناعية التي تطبق التقنيات الرقمية المتقدمة لتحسين قيمة العملاء ، وسرعة الطرح في السوق ، والأداء التشغيلي.

واجه "مصنع هايسنس للتكنولوجيا البصرية بكينغداو"، الذي يعمل في سوق تلفزيونات عالمية ناضجة وتنافسية للغاية، طلب المستهلك المتطور بسرعة وضغط زيادة التكلفة. واستجابةً لذلك ، أجرى الموقع تحولاً رقميًا شاملاً؛ حيث أدرج الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والمحاكاة الصناعية والواقع الافتراضي على نطاق واسع عبر البحث والتطوير والتصنيع للمنتجات الجديدة.

ونتيجة لذلك ، حقق المصنع نسبة "صافي نقاط المروّجين" بنسبة 84٪ ، وخفَّض دورات البحث والتطوير بنسبة 34٪ ، وخفَّض تكاليف المواد بنسبة 18٪ ، وخفَّض وقت تدريب الموظفين الجدد بنسبة 60٪. تم تخفيض الدورة من التقاط احتياجات العملاء لترجمتها إلى وظائف المنتجات بنسبة 62٪ ، في حين تحسنت كفاءة الإنتاج للتلفزيونات 85 بوصة إلى دورة تصنيع مدتها 20 ثانية.

قال "دينيس لي" ، الرئيس في شركة "هايسنس فيجوال تكنولوجي كو ليمتد" (Hisense Visual Technology Co. ، Ltd.): "في "هايسنس" ، يبدأ التصنيع الذكي من احتياجات المستهلك". "من خلال بناء نظام تصنيع يركز على الإنسان ، نقوم بتحويل رؤى العملاء إلى قيمة حقيقية للمنتجات بسرعة ودقة أكبر".

هذا يمثل ثالث إعلان لـ "هايسنس" كمنارة ضمن "شبكة المنارات العالمية" في "المنتدى الاقتصادي العالمي". في السابق ، تم الاعتراف بمصنع "هوانغدوا" التابع لشراكة "هايسنس - هيتاتشي" كأول "منارة استدامة" في العالم في قطاع حلول "تدفق المبرّدات المتغير" ومصنع "المنارة" المزدوج الوحيد في الصناعة ، مما يؤكد قيادة "هايسنس" في التصنيع المستدام الممكّن بالذكاء الاصطناعي.

تمثل تسمية "منارة تركز على العملاء" علامة فارقة رئيسية في التحول الرقمي الذي يركز على الإنسان واستراتيجية التصنيع الذكية لشركة "هايسنس".

نبذة عن "هايسنس"

تأسست "هايسنس" في عام 1969، وهي شركة رائدة ومعترف بها عالميًا في مجال الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، ولديها عمليات في أكثر من 160 دولة، وتتخصص في تقديم منتجات عالية الجودة من أجهزة الوسائط المتعددة، والأجهزة المنزلية، وحلول تكنولوجيا المعلومات الذكية. ووفقاً لـ "أوميدا" (Omdia)، تحتل "هايسنس" المرتبة الأولى عالميًا في قطاع التلفزيونات بمقاس 100 بوصة فما فوق (من 2023 حتى الربع الثالث من 2025). وباعتبارها أصل تقنية RGB MiniLED، تواصل "هايسنس" قيادة ابتكارات الجيل التالي من أجهزة RGB MiniLED. وبصفتها الراعي الرسمي لكأس العالم FIFA 2026™، تلتزم "هايسنس" بالشراكات الرياضية العالمية كوسيلة للتواصل مع الجماهير في جميع أنحاء العالم.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2874586/Lighthouse_Factory.jpg