هايسنس تكشف عن 116UXS وXR10 في معرض CES 2026، دافعةً بتقنية RGB MiniLED نحو حقبة جديدة

وبصفتها أصل تقنية «RGB MiniLED»، تقدّم «هايسنس» تقنية RGB MiniLED evo التي تمثّل تطوّراً حقيقياً على مستوى النظام بأكمله، يتجاوز الترقيات التقليدية القائمة على تحسين المعايير وصولاً إلى ابتكار جذري في هندسة الإضاءة الخلفية. وانطلاقاً من بنية الإضاءة الخلفية التقليدية ذات الألوان الثلاثة (أحمر، أخضر، أزرق)، تُعد تقنية RGB MiniLED evo الأولى في القطاع التي تضيف مصباح LED رابعاً في نطاق «الأزرق السماوي والسيان» (Sky Blue–Cyan) ضمن نظام الإضاءة الخلفية MiniLED، لتكمل بذلك واحداً من أكثر الأجزاء غياباً في الطيف الطبيعي للضوء.

تتيح تقنية RGB MiniLED evo، بفضل تحكّم متقدّم في الألوان بمستوى 134 بت وتغطية لونية تتجاوز %110 من معيار BT.2020، إعادة إنتاج دقيقة لألوان السماء والمياه ودرجات اللون بين الأزرق والسيان-الأخضر. كما توفّر دقة ألوان بمستوى احترافي بانحراف لوني ΔE أقل من 1.0، وذلك من خلال معايرة ألوان محسّنة على مستوى النظام بالكامل. يضاف إلى ذلك أن تصميم مصدر الضوء المحسَّن يقلّل من الضوء الأزرق الضار بنسبة تصل إلى %80، ما يدعم تجربة مشاهدة طويلة الأمد أكثر راحة وطبيعية على الشاشات فائقة الكِبَر.

يمثّل تلفاز 116UXS، وهو أول منتج يعمل بتقنية RGB MiniLED evo، تحوّلاً حاسماً نحو ابتكار بنيوي في تقنيات العرض يضع دقّة الألوان والراحة البصرية وتجربة المشاهدة الواقعية في صميم تصميم الجيل القادم من أجهزة التلفاز ذات الشاشات الكبيرة. هنا يلتقي الأداء الفائق حقاً بالراحة المستدامة.

تمثّل سلسلتا UR8 وUR9 خطّي الإنتاج الرئيسيين لتقنية RGB MiniLED لدى «هايسنس»، وقد صُمِّمتا لتقديم أداء حقيقي بهذه التقنية إلى مزيد من المستهلكين عبر أسعار في المتناول وتغطية واسعة للمقاسات. وانطلاقاً من هذه الريادة التكنولوجية، ترى «هايسنس» أن دورها لا يقتصر على قيادة هذه الفئة من المنتجات، بل يشمل أيضاً توسيع نطاقها. تقدّم السلسلتان أساسيات صورة بمستوى الفئة الرائدة، تتضمّن تقنية RGB MiniLED الحقيقية وتحسين الألوان والمشاهد بالذكاء الاصطناعي، مع إمكانية الوصول عبر مقاسات تتراوح من 55 إلى 100 بوصة، لتصبح الخيار الأمثل لتقنية RGB MiniLED بالنسبة لغالبية الأسر.

في سياق السينما المنزلية ذات الشاشات فائقة الكِبَر، توسّع «هايسنس» ريادتها أيضاً من خلال تقنية الليزر TriChroma. يقدّم جهاز العرض الليزري XR10 في ظهوره العالمي الأول بمعرض CES 2026 صوراً بمقاييس سينمائية تجمع بين السطوع العالي والتعبير اللوني الغني والأداء المستقر طويل الأمد، موفّراً حلاً غامراً للمسرح المنزلي مع إمكانات إسقاط تصل إلى 300 بوصة.

تحدّد استراتيجية «هايسنس» للشاشات الكبيرة من خلال تقنيتين رئيسيتين: RGB MiniLED لأجهزة التلفاز فائقة الكِبَر، وتقنية الليزر TriChroma لتجارب السينما المنزلية، بحيث تغطي مشاهدة غرفة المعيشة المتميزة والتجارب السينمائية المنزلية الغامرة على حد سواء. ومع إطلاق 116UXS وXR10، يجسّد هذا النهج شعار CES 2026 «ابتكار لحياة مشرقة» من خلال ابتكارات عرض صُمِّمت لتبدو أكثر طبيعية وراحة وملاءمة في الاستخدام اليومي.

نبذة عن "هايسنس"

تأسست "هايسنس" في عام 1969، وهي شركة رائدة ومعترف بها عالميًا في مجال الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، ولديها عمليات في أكثر من 160 دولة، وتتخصص في تقديم منتجات عالية الجودة من أجهزة الوسائط المتعددة، والأجهزة المنزلية، وحلول تكنولوجيا المعلومات الذكية. ووفقاً لـ "أوميدا" (Omdia)، تحتل "هايسنس" المرتبة الأولى عالميًا في قطاع التلفزيونات بمقاس 100 بوصة فما فوق (من 2023 حتى الربع الثالث من 2025). وباعتبارها أصل تقنية RGB MiniLED، تواصل "هايسنس" قيادة ابتكارات الجيل التالي من أجهزة RGB MiniLED. وبصفتها الراعي الرسمي لكأس العالم FIFA 2026™، تلتزم "هايسنس" بالشراكات الرياضية العالمية كوسيلة للتواصل مع الجماهير في جميع أنحاء العالم.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2857291/RGB_MiniLED_evo_CES.jpg

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2857292/UX.jpg

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2857293/UR9.jpg

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2857294/XR_10.jpg