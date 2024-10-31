هايسنس تُعلن عن شراكتها كأول شريك رسمي لكأس العالم للأندية FIFA 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 31 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ --

أعلنت هايسنس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، عن دخولها في شراكة رسمية مع النسخة الجديدة لكأس العالم للأندية FIFA 2025™. وجرى الإعلان عن هذه الشراكة في حفل توقيع خاص في شنغهاي بحضور رئيس مجلس إدارة مجموعة هايسنس السيد/ جيا شاوكيان، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" جياني إنفانتينو.

Hisense Group Chairman Visits Dubai to Outline Growth Strategy in the Middle East and Africa

وفي معرض حديثه خلال حفل التوقيع، قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" جياني إنفانتينو: "نحن سعداء بانضمام هايسنس، العلامة التجارية الرائدة عالميًا، كأحد شركائنا الرسميين في كأس العالم للأندية FIFA 2025™. يتماشى التزام هايسنس بالابتكار والتكنولوجيا مع رؤيتنا لهذا الحدث، الذي سيجمع بين أفضل 32 فريقًا من أنحاء العالم في احتفالية غير مسبوقة تعزز من شأن كرة القدم للأندية."

وتجمع بطولة كأس العالم للأندية FIFA™ في 2025 أفضل 32 نادياً في العالم من خمس قارات كل أربع سنوات، مما يشكل عرضاً رائعاً للمواهب العالمية والتميز في رياضة كرة القدم. وبصفتها شريكاً رسمياً، تستفيد هايسنس من هذه المنصة العالمية للتواصل مع مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم، والارتقاء بمستوى تجربة البطولة من خلال استخدام أحدث تقنياتها المتمثلة في شاشات هايسنس المتطورة التي ستتواجد في كافة أرجاء البطولة.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة هايسنس جيا شاوكيان: "نحن فخورون بأن نكون الشريك الرسمي لكأس العالم للأندية FIFA 2025™، الذي يُعد منبرًا لمواجهة الأندية الأفضل من جميع القارات، وتقديم حوار بين الأبطال واحتفاءً بالتميز. هذا يتماشى تمامًا مع طموح هايسنس نحو روح البطولة وسعينا لبناء علامة تجارية عالمية رائدة."

وتابع قائلًا: "باعتبارنا روادًا في تكنولوجيا التلفزيونات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يُعد أحدث طراز من أجهزة تلفزيون AI من هايسنس الشريك المثالي لكأس العالم للأندية .FIFA™ ويستند هذا المنتج إلى نموذج الذكاء الاصطناعي المتقدم"Xinghai" ، الذي يدعم التحسينات الذكية المستمرة عبر فئات الأجهزة المختلفة، مما يعزز تجربة المستخدم ويزيد من تنافسية المنتجات. ومع"FIFA" ، سنقدم أفضل تجربة لمشاهدة كأس العالم للأندية لجمهور عالمي."

تهدف هايسنس إلى بناء علامة تجارية وشركة عالمية من خلال تركيز مستمر على الرياضات الراقية. وتأتي هذه الشراكة كخطوة أساسية في إستراتيجية التسويق الرياضي لهايسنس وتعزيز جهودها في التوسع العالمي.

ومن خلال إرثها كشريك علامي لبطولتي كأس العالم FIFA™ على التوالي وثلاث بطولات أمم أوروبا منUEFA ، تواصل هايسنس دفع الابتكارات الذكية والصديقة للبيئة عبر خطوط المنتجات، من أجهزة التلفاز العادية وأجهزة التلفاز التي تعمل بالليزر إلى مكيفات الهواء والثلاجاتكما طرحت مؤخرًا تلفازًا بحجم 100 بوصة مزودًا برقاقة جودة الصورة بالذكاء الاصطناعي، لتقديم تجربة مشاهدة غامرة للمستخدمين. ومن خلال منصة ConnectLife، تسعى هايسنس لتحقيق التكامل بين الأجهزة المنزلية الذكية، مما يسهل التعاون بين جميع الأجهزة المنزلية.

تؤكد شراكة هايسنس مع "FIFA" التزام الشركة بتقديم تقنيات منزلية رائدة، حيث تسعى لتحسين جودة الحياة اليومية للمستهلكين، مع توفير تجارب مشاهدة فريدة لمشجعي كرة القدم حول العالم، مما يجعل هذه الرياضة أكثر سهولة وتفاعلاً للجميع.

حول هايسنس

تأسست هاييسنس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، عام 1969، ولديها حضور في أكثر من 160 دولة حول العالم. وتمنح الشركة المتخصصة في الوسائط المتعددة والأجهزة المنزلية وحلول تكنولوجيا المعلومات، الأولوية للنزاهة والابتكار والاستدامة.

ومع أكثر من 50 عاماً من الخبرة، تقدم هايسنس منتجات عالية الجودة وخدمات ما بعد البيع الاستثنائية وضمانات شاملة. وتعد الشركة رائدة في التقنيات المتطورة مثل تقنيات أجهزة التلفاز التي تعمل بالليزر وتقنيات التحكم في الإضاءة الخلفية ULED Local Dimming وتقنيات الرقائق، حيث تطور رقائق فائقة الوضوح بدقة 8K، ورقائق TV SoC ورقائق الذكاء الاصطناعي. وبعيداً عن الإلكترونيات الاستهلاكية، تتفوق هايسنس في قطاعات الأعمال بين الشركات مثل النقل الذكي والتكنولوجيا الطبية والوحدات البصرية.

وتمتلك هايسنس بكل فخر علامات تجارية شهيرة مثل أجهزة تلفاز توشيبا وجورينج وكيلون ورونشين وأسكو، مما يعزز مكانتها في الأسواق الدولية. وباعتبارها راعياً للفعاليات الرياضية الكبرى، ارتبط اسم هايسنس بمجموعة من الفعاليات مثل كأس العالم لكرة القدم 2022، وبطولة أمم أوروبا لكرة القدم وبطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، بالإضافة إلى أندية مثل باريس سان جيرمان.

وتواصل هايسنس من خلال 34 مجمعاً صناعياً و25 منشأة للبحث والتطوير و66 شركة دولية، موقعها الريادي على مستوى الصناعة من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات. وتضمن هايسنس من خلال مقرها الإقليمي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى 5 مكاتب تنتشر في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التصنيع والابتكار والتوزيع بكفاءة لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء في سوق المنطقة. للاطّلاع على آخر المستجدات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://hisenseme.com/.

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