هاينان الصينية تعزِّز التعاون التجاري مع الإمارات

هايكو، الصين, 19 سبتمبر 2023 /PRNewswire/ -- تقرير من مركز هاينان الإعلامي الدولي (HIMC):

في الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر، زار وفد من مقاطعة هاينان بجنوب الصين دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز العلاقات التجارية الثنائية وتعزيز التعاون الصناعي والثقافي والتكنولوجي في إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية (BRI).

وقَّعت مقاطعة الجزيرة الاستوائية مذكّرة تفاهم مع DP World، إحدى الشركات المحلية الرائدة في تشغيل الموانئ في دبي، واتفاقيات أخرى مع شركات إماراتية في مجالات السياحة والطيران والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا وغيرها من الخدمات.

The delegation from south China's Hainan Province signed agreements with the UAE during the Hainan Free Trade Port Promotion Conference held on September 15

خلال زيارة الوفد، عُقد مؤتمر الترويج لميناء هاينان للتجارة الحرة (FTP)، بحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، والمنظمة العالمية للمناطق الحرة، وكذلك من السفارة الصينية في الإمارات العربية المتحدة، والقنصلية العامة للصين في دبي، وغيرها من الشركات والجمعيات الصينية في الإمارات العربية المتحدة.

تم الترحيب بالمستثمرين من المنطقة الحرة في جبل علي، وموانئ ومطار أبوظبي، والسوق الحرة بمطار دبي الدولي، وDP World، وGroup 42 (شركة إماراتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية)، وDubai UAS International Trip Support، وشركات إماراتية أخرى للاستثمار في ميناء هاينان للتجارة الحرة.

منذ انضمام الإمارات إلى مبادرة الحزام والطريق التي اقترحتها الصين، شهد البلدان شراكاتهما وهي تمتدّ إلى العديد من المجالات. وشهدت التجارة الثنائية بين مقاطعة هاينان ودولة الإمارات العربية المتحدة طفرات نمو على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث كان الجانبان متطابقين بشكل جيد من حيث الموارد الطبيعية والهياكل الصناعية.

وبتقسيم الأرقام على مر السنين، زاد حجم التجارة بين البلدين في عام 2021 بمعدّل 10 مرّات منذ عام 2020، وتضاعف أكثر في عام 2022. وشهد النصف الأول من عام 2023 تجاوز حجم التجارة حجم ما كانت عليه في عام 2021 بأكمله.

خلال المؤتمر السنوي لمنتدى بواو الآسيوي لهذا العام، انضم ميناء هاينان للتجارة الحرة إلى منطقة جبل علي الحرة في دبي، وكذلك مناطق التجارة الحرة الأخرى (الموانئ) في الصين وحول العالم، في مبادرة تدعو إلى إقامة شراكات بين مناطق التجارة الحرة (الموانئ) في جميع أنحاء العالم.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2213483/The_delegation_south_China_s_Hainan_Province_signed_agreements_UAE_Hainan.jpg

Hainan International Media Center (HIMC) SOURCE