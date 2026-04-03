هدوء وذكاء واتصال دائم: ثلاجة صُممت للحياة اليومية

كيف تُعيد ثلاجة (Pure View 780L) من هايسنس تشكيل أولويات العائلات

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 3 أبريل / نيسان 2026 /PRNewswire/ --

هناك لحظة مألوفة من الارتباك قد تحدث في حوالي الساعة الخامسة مساءً، حينما يصبح المطبخ في ذروة نشاطه، وتجري عملية الطهي على قدم وساق، وفجأة لا تستطيع تذكر ما إذا كنت قد اشتريت ذلك المكوّن الأساسي أم لا. لقد درست هايسنس تلك المواقف المُتكررة في مطابخ العالم كله، وطرحت سؤالاً بسيطاً: ماذا لو استطاعت ثلاجتك أن تُريك ما بداخلها ببساطة؟

Hisense Pure View Fridge

تأتي الإجابة مع ثلاجة (Pure View 780L)، التي تضع أبرز ميزاتها في مكان واضح تماماً، على بابها مباشرة. نافذة شفافة مُدمجة تتيح رؤية محتويات الثلاجة خلال لحظة، من دون فتح الباب أو فقدان الهواء البارد المُنظم بدقة داخلها. وعندما تقترب منها، يستشعر نظام (SenseLight) وجودك فيضيء المقصورة الداخلية بلطف، ليكشف لك ما بداخلها بوضوح.

قد يبدو الأمر بسيطاً، لكنه ليس كذلك. فعندما تعتمد وصفة ما على مكونات مُحددة في لحظة دقيقة، تصبح القدرة على رؤية محتويات الثلاجة بسرعة أمراً بالغ الأهمية. فحين يحتاج طبق اللحم إلى إضافة تتبيلة الزبادي الخاصة به، أو تتطلب الكعكة الكمية المناسبة تماماً من الزبدة، فإن مجرد إلقاء نظرة سريعة على الثلاجة، كما لو كنت تتفقد واجهة متجر، قد يُغيّر مسار عملية طهي الطعام كلها.

شاشة ذكية وفعّالة

كثيراً ما يُثير مفهوم شاشات اللمس في الأجهزة المنزلية بعض التساؤلات. هل نحتاج حقاً إلى أجهزة مطبخ متصلة بالإنترنت؟ لكن وحدة التحكم الذكية (Intelligent Hub) المٌدمجة في باب ثلاجة (Pure View) يثبت أنه أكثر فائدة مما يبدو للوهلة الأولى. فميزة جرد وفهرسة الأطعمة (Food Inventory) تُتيح تسجيل محتويات الثلاجة مع تواريخ صلاحيتها. وبدلاً من التأخر في اكتشاف انتهاء صلاحية عبوة جبن، ترسل لك الثلاجة تذكيراً لطيفاً. أما خاصية مساعد الوصفات (Recipe Assistant) فيذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، إذ يقترح وجبات يمكن إعدادها اعتماداً على المكونات المتوفرة فعلاً في الثلاجة، وليس بناءً على ما يقترحه كتاب الطبخ. كما تأتي الشاشة بقياس 6.8 بوصة، بحجم يكفي لقراءة الوصفات ومتابعتها بسهولة أثناء الطهي، من دون الحاجة إلى التحديق في الهاتف بأيدٍ مبللة أو الطلب من أحد أفراد العائلة أن يساعدك في تصفحه.

عندما تكون يداك مشغولتين دائماً

وبالحديث عن الأيدي المُبللة، تأتي ميزة التحكم الصوتي. ليس ذلك النوع المُربك الذي يُجبرك على تكرار الأوامر أكثر من مرة، بل نظام صُمم ليلائم لحظات المطبخ الحقيقية. اليد مُغطاه بالدقيق؟ أو تحمل أكياس التسوق؟ يكفي أن تسأل الثلاجة عن المكونات التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء، أو تطلب منها قراءة الخطوة التالية من وصفة الطهي.

ويمتد هذا التحكم أيضاً إلى خارج المطبخ عبر تطبيق (ConnectLife) الذكي، الذي يُتيح ضبط درجات الحرارة عن بُعد. فإذا تذكرت في المكتب أنك اشتريت المُثلجات التي تحتاج إلى تبريد أقوى، يمكنك تعديل الإعدادات فوراً. وحتى أثناء السفر، تستطيع الاطمئنان على ما بداخل ثلاجتك من أي مكان.

وراء التصميم الأنيق، تعمل ثلاجة (Pure View 780L) بكفاءة عالية، إذ تساهم تقنية الأشعة فوق البنفسجية المُتقدمة للثلج والماء (UV Ice & Water)، في القضاء على ما يصل إلى 99.9% من الجراثيم الضارة في مياه الشرب والثلج. كما تساعد البطانة الداخلية المُضادة للجراثيم للحد من تراكمها، مما يحافظ على نضارة الخضروات الطازجة والتفاح المقرمش لفترة أطول.

أما نظام الثلج السريع (Express Ice) فينتج الثلج بسرعة تزيد بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بزمن التجميد التقليدي، وهي ميزة تبدو مجرد رقم تقني إلى أن تكتشف نفاذ مخزون الثلج أثناء استقبال غير متوقع للضيوف.

مساحة كافية لتخزين مشتريات الأسبوع ومرونة حقيقية داخل الثلاجة

وتوفر الثلاجة مساحة تخزين صافية تبلغ 615 لتراً موزعة على أربعة أبواب، ما يمنحك مساحة كافية لمشتريات الأسبوع بالإضافة إلى احتياجات المناسبات الخاصة. كما تقدم منطقة اختيار مستوى التبريد (My Fresh Choice Zone)، مرونة حقيقية داخل الثلاجة، إذ يمكن تحويلها بين وضع التبريد والتجميد مع ضبط درجات الحرارة بين سالب 20، وموجب 5 درجات مئوية بحسب نوع الطعام المُخزن. وتتميز الأدراج المعدنية المنزلقة (Metal Glide) بقدرتها على تحمل الأوزان الثقيلة بسهولة، حيث تنزلق بسلاسة حتى عندما تكون مُمتلئة بالكامل. كما يُعطي جرس الباب تنبيهاً لطيفاً إذا تُرك مفتوحاً من دون قصد، وهو أمر كثيراً ما يحدث من دون قصد، مما يساعد في حماية الطعام من التلف وتوفير الطاقة في الوقت نفسه.

تمثل (Pure View 780L) تحولاً مهماً في مفهوم دور الثلاجة في المنزل. فهي لا تحفظ الطعام فحسب، بل تساهم أيضاً في حماية الأشياء الأكثر أهمية، مثل مواصلة تنفيذ الوصفات العائلية، وسهولة تواصل أفراد الأسرة، وترسيخ اللحظات اليومية الصغيرة الجميلة التي تتناغم لتصنع حياة ثرية بالدفء والأوقات الرائعة.

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2949612/Hisense_Pure_View_Fridge.jpg