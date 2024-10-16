هيئة المدن الاقتصادية والمناطق الخاصة تصدر إعلانات هامة في مجال النقل والخدمات اللوجستية في المنتدى اللوجستي العالمي

شهادتا معايير الأهلية الجديدتان لشركة Tharawat Alqata Industries وشركة Automotive Solution للخدمات اللوجستية (مجمع مسارات للتنقل) للعمل في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، مما يدل على نمو قطاعي السيارات والخدمات اللوجستية.

إبرام اتفاقية كبرى مع البريد السعودي ( SPL ) من شأنها تعزيز الخدمات اللوجستية داخل المناطق الاقتصادية الخاصة وتحقيق فوائد للشركات المستثمرة.

الرياض، المملكة العربية السعودية, 15 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- كشفت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة (ECZA) اليوم عن ثلاثة إعلانات مهمة تزامنا مع الدورة الافتتاحية للمنتدى اللوجستي العالمي (GLF).

ومن خلال إعادة تشكيل الخريطة العالمية للخدمات اللوجستية، شهد المنتدى اللوجستي العالمي (GLF) لحظة مهمة بالنسبة لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة (ECZA) بمنح شهادتي معايير الأهلية جديدتين، إلى جانب تأكيد الشراكة مع البريد السعودي (SPL) التي ستعزز الخدمات اللوجستية للمستثمرين في المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة العربية السعودية (SEZs).

وقد تم إصدار شهادتي معايير الأهلية لكل من شركة Tharawat Alqata Industries وشركة Automotive Solution للخدمات اللوجستية (مجمع مسارات للتنقل) حيث ستقوم الشركتان بإنشاء مرافق لهما في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

تُظهر هاتان الشهادتان والاستثمارات التي ستتيحها استمرار نمو مجموعة السيارات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية. ومن بين المستثمرين في المجموعة التي تمثل قطاعاً ذا أولوية للنمو في المنطقة الاقتصادية لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة (ECZA) والمملكة العربية السعودية، علامات تجارية رائدة في مجال السيارات مثل Lucid وCeer وHyundai وPirelli. من المتوقع أن تساهم هذه الشركات الأساسية في قطاع السيارات بما لا يقل عن 8 مليارات دولار أمريكي سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بحلول عام 2034، مما سيوفر آلاف الوظائف في هذه العملية.

وتعد الشراكة الجديدة التي أبرمتها الهيئة (ECZA) مع البريد السعودي (SPL) هي الأولى من بين شراكات استراتيجية متعددة أبرمتها الهيئة (ECZA) مع هيئات أخرى من القطاع العام في المملكة العربية السعودية. ستؤدي الشراكة مع البريد السعودي (SPL) إلى تطوير نظام معالجة جديد من شأنه تسهيل ممارسة الأعمال التجارية للمستثمرين داخل المناطق الاقتصادية الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، ستؤدي الشراكة إلى إنشاء حوافز مخصصة للشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة.

وتعليقاً على هذه الإعلانات الرئيسية، قال نبيل خوجة، الأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة (ECZA): "منذ إطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة الأربع الجديدة في عام 2023، تعمل الهيئة (ECZA) بلا كلل لتأمين استثمارات جديدة في المناطق الاقتصادية ولتحقيق تكامل أوثق مع شركائنا الحكوميين.

"إن الإعلانات التي أصدرتها هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة (ECZA) هنا في المنتدى اللوجستي العالمي هي دليل على التحول الذي تعمل الهيئة (ECZA) على تسريعه في مجال الأعمال والتجمعات. ستجلب هاتان الشهادتان الجديدتان لمعايير الأهلية الاستثمار في قطاع السيارات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وهو قطاع ذو أولوية بالنسبة للهيئة (ECZA) والمملكة.

"ستعزز الشراكة بين البريد السعودي وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة (ECZA) العمليات اللوجستية داخل المناطق الاقتصادية الخاصة، مما يسهل الخدمات ويعزز من جاذبية العروض المقدمة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى ممارسة الأعمال التجارية في المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة العربية السعودية".

تتميز المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة العربية السعودية، التي تم إطلاقها في عام 2023، بموقعها الاستراتيجي، مع المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية والمنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان على طول البحر الأحمر، ومنطقة رأس الخير الاقتصادية على الخليج العربي، وهي بمثابة بوابة فريدة من نوعها بين ثلاث قارات. هذا يسمح للشركات بإنشاء قواعد تشغيلية عبر مختلف المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة، مما يسهل سلاسل التوريد المرنة والوصول إلى أسواق جديدة.

تواصل الهيئة (ECZA) العمل على تنمية الاستثمارات الأجنبية في المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة العربية السعودية، مما يساهم في خلق اقتصاد مزدهر، وهو ركيزة أساسية لرؤية المملكة 2030.