L'Autorité des villes économiques et des zones spéciales fait des annonces majeures en matière de transport et de logistique lors du Forum mondial de la logistique

Les nouveaux certificats d'éligibilité pour Tharawat Alqata Industries Company et Automotive Solution Company for Logistic Services (MASARAT Mobility Park) pour opérer dans la zone économique spéciale KAEC démontrent la croissance des pôles automobile et logistique.

Un accord majeur a été conclu avec Saudi Post (SPL), qui améliorera les services logistiques dans les zones économiques spéciales et apportera des avantages aux entreprises qui y réalisent des investissements.

RIYAD, Arabie saoudite, 15 octobre 2024 /PRNewswire/ -- L'Autorité des villes économiques et des zones spéciales (ECZA) a révélé aujourd'hui trois annonces importantes qui coïncident avec l'inauguration du Forum mondial de la logistique (GLF).

Redessinant la carte mondiale de la logistique, le GLF a marqué un moment clé pour l'ECZA, qui a décerné deux nouveaux certificats de critères d'éligibilité et confirmé un partenariat avec Saudi Post (SPL) qui améliorera les services logistiques pour les investisseurs dans les zones économiques spéciales (ZES) d'Arabie saoudite.

Les certificats d'éligibilité, qui ont été délivrés à Tharawat Alqata Industries Company et à Automotive Solution Company for Logistic Services (MASARAT Mobility Park), permettront à ces deux entreprises de s'installer dans la zone économique spéciale de King Abdullah Economic City (ZES KAEC).

Ces certificats, et les investissements qu'ils permettront de réaliser, témoignent de la croissance continue du secteur automobile dans la zone économique spéciale KAEC. Les investisseurs dans le pôle, un secteur de croissance prioritaire pour l'ECZA et l'Arabie saoudite, comprennent des marques automobiles de premier plan telles que Lucid, Ceer, Hyundai et Pirelli. Ces entreprises automobiles clés devraient contribuer au PIB de l'Arabie saoudite à hauteur d'au moins huit milliards USD par an d'ici à 2034, tout en créant des milliers d'emplois.

Le nouveau partenariat de l'ECZA avec SPL est le premier d'une série de partenariats stratégiques que l'ECZA a conclus avec d'autres entités du secteur public en Arabie saoudite. Le partenariat avec SPL conduira au développement d'un nouveau système d'adressage qui facilitera la conduite des affaires pour les investisseurs dans les ZES. En outre, le partenariat débouchera sur la création d'incitations personnalisées pour les entreprises situées dans les ZES.

Commentant ces annonces majeures, le secrétaire général de l'ECZA, Nabil Khojah, déclare : « Depuis le lancement des quatre nouvelles zones économiques spéciales en 2023, l'ECZA a travaillé sans relâche pour garantir de nouveaux investissements dans les zones et pour s'intégrer plus étroitement avec nos partenaires gouvernementaux.

Les annonces faites par l'ECZA à l'occasion du Forum mondial de la logistique sont des démonstrations de la transformation des entreprises et des clusters d'entreprises que l'ECZA est en train d'accélérer. Ces deux nouveaux certificats de critères d'éligibilité attireront des investissements dans le secteur automobile de la ZES KAEC, un secteur prioritaire pour l'ECZA et le Royaume.

Le partenariat entre Saudi Post et l'ECZA améliorera les opérations logistiques dans les ZES, en rationalisant les services et en renforçant la proposition déjà attrayante pour les investisseurs qui cherchent à faire des affaires dans les ZES d'Arabie saoudite ».

Les ZES d'Arabie saoudite, qui ont été lancées en 2023, sont stratégiquement situées, avec la ZES KAEC et la ZES Jazan le long de la mer Rouge, et la ZES Ras Al-Khair sur le golfe Arabo-Persique, faisant office de porte d'entrée unique entre trois continents. Les entreprises peuvent ainsi établir des bases opérationnelles dans différentes ZES du Royaume, ce qui facilite la résilience des chaînes d'approvisionnement et l'accès à de nouveaux marchés.

L'ECZA continue de travailler à l'augmentation des investissements étrangers dans les ZES, contribuant ainsi à la création d'une économie prospère, un pilier clé de la Vision 2030 saoudienne.