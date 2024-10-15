沙特阿拉伯經濟城市和特殊區域管理局在全球物流論壇上公佈了里程碑式的運輸和物流消息

Tharawat Alqata Industries Company及Automotive Solution Company for Logistic Services（MASARAT Mobility Park）獲得全新資格標準證書，可在阿卜杜拉國王經濟城特殊經濟區（KAEC SEZ）內營運，此舉促進了汽車和物流集群的增長。

與沙特郵政（SPL）達成的重大協議將增強特殊經濟區內的物流服務，並為投資企業帶來益處。

沙特阿拉伯利雅德2024年10月16日 /美通社/ -- 沙特阿拉伯經濟城市和特殊區域管理局（ECZA）今天在首屆全球物流論壇（GLF）上公佈了三項重要消息。

全球物流論壇（GLF）重新塑造全球物流行業，全球物流論壇（GLF）成為了沙特阿拉伯經濟城市和特殊區域管理局（ECZA）頒發兩份新的資格標準證書的關鍵時刻，並確認了與沙特郵政（SPL）的合作夥伴關係，將提升沙特阿拉伯各特殊經濟區（SEZ）內投資者的物流服務。

頒發給Tharawat Alqata Industries Company和Automotive Solution Company for Logistic Services（MASARAT Mobility Park）的資格標準證書，將使這兩家公司將在阿卜杜拉國王經濟城特殊經濟區（King Abdullah Economic City Special Economic Zone，簡稱「KAEC SEZ」）設立設施。

這些證書及其所促成的投資，展示了阿卜杜拉國王經濟城特殊經濟區（KAEC SEZ）內汽車集群的持續增長。該集群的投資者，包括Lucid、Ceer、Hyundai和Pirelli等知名汽車品牌，是沙特阿拉伯經濟城市和特殊區域管理局（ECZA）和沙特阿拉伯的優先增長行業。預計這些基礎汽車企業到2034年將每年為沙特阿拉伯的國內生產總值（GDP）貢獻至少80億美元，並在此過程中創造數千個就業機會。

沙特阿拉伯經濟城市和特殊區域管理局（ECZA）與沙特郵政（SPL）的新夥伴關係是沙特阿拉伯經濟城市和特殊區域管理局（ECZA）與沙特阿拉伯其他公共部門實體達成的多項策略夥伴關係中的第一項。與沙特郵政（SPL）的夥伴關係將促進新地址系統的開發，從而簡化特殊經濟區（SEZ）內投資者的商業活動。此外，這項夥伴關係還將為特殊經濟區（SEZ）內的企業創造量身定制的獎勵措施。

關於這些重大公告，沙特阿拉伯經濟城市和特殊區域管理局（ECZA）秘書長Nabil Khojah表示：「自2023年四個新的特殊經濟區（SEZ）啟動以來，經濟城市和特殊區域管理局（ECZA）一直在不懈努力，確保向這些區域引入新的投資，並與我們的政府夥伴更緊密地整合。」

「沙特阿拉伯經濟城市和特殊區域管理局（ECZA）在全球物流論壇上所做的公告，展示了沙特阿拉伯經濟城市和特殊區域管理局（ECZA）正在加速推進的商業與產業集群轉型。這兩份新的資格標準證書將為阿卜杜拉國王經濟城特殊經濟區（KAEC SEZ）的汽車產業集群帶來投資，這是沙特阿拉伯經濟城市和特殊區域管理局（ECZA）和沙特王國的優先發展領域。」

「沙特郵政（SPL）與沙特阿拉伯經濟城市和特殊區域管理局（ECZA）之間的合作將提升各特殊經濟區（SEZ）內的物流營運，簡化服務，並進一步增強對於希望在沙特阿拉伯各特殊經濟區（SEZ）開展業務的投資者的吸引力。」

沙特阿拉伯的特殊經濟區（SEZ）於2023年啟動，地理位置具有策略意義。位於紅海沿岸的阿卜杜拉國王經濟城特殊經濟區（KAEC SEZ）和哈贊特殊經濟區（Jazan SEZ），以及位於阿拉伯灣的拉斯阿爾海爾特殊經濟區（Ras Al-Khair SEZ），形成了連接三大洲的獨特門戶。這使得公司能夠在沙特王國的不同特殊經濟區（SEZ）設立營運基地，促進穩健的供應鏈並進入新市場。

沙特阿拉伯經濟城市和特殊區域管理局（ECZA）繼續努力吸引外國投資進入特殊經濟區（SEZ），為實現「繁榮經濟」（A Thriving Economy）貢獻力量，這是《沙特阿拉伯2030年願景》（Saudi Vision 2030）的關鍵支柱之一。

SOURCE Economic Cities and Special Zones Authority (ECZA)