هيوماين وأكسنتشر تسرّعان اعتماد الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في القطاعين العام والخاص في السعودية

الرياض، السعودية, 20 مايو / أيار 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت هيوماين، الشركة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة والتي تقدّم قدرات الذكاء الاصطناعي الشاملة حول العالم، وأكسنتشر (بورصة نيويورك: ACN) اليوم عن تعاون تصبح بموجبه أكسنتشر شريك استراتيجي في إعادة الابتكار والذكاء الاصطناعي في السعودية، بما يسهم في دعم هيوماين على توسيع نطاق قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي عبر المملكة. ويهدف هذا التعاون إلى تسريع تبني الذكاء الاصطناعي عبر الجهات الحكومية والمؤسسات، والانتقال من التجارب الأولية والبرامج التجريبية إلى أنظمة ذكاء اصطناعي تشغيلية جاهزة للإنتاج.

Accenture will help Humain scale its AI capabilities across the Kingdom

وتجمع الشراكة بين المجموعة المتكاملة للذكاء الاصطناعي التي تديرها هيوماين محلياً، بما فيها مراكز البيانات من الجيل الجديد، والبنية التحتية فائقة الأداء ومنصات الحوسبة السحابية، ونماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وحلول الذكاء الاصطناعي التطبيقية، مع قدرات أكسنتشر العالمية على تصميم وبناء وتشغيل التحول المدفوع بالذكاء الاصطناعي. وستمكّن المؤسستان مختلف الجهات عبر أنحاء المملكة من دمج الذكاء الاصطناعي ضمن عملياتها الأساسية بصورة آمنة ومسؤولة بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية.

وفي وقت لا تزال فيه مؤسسات كثيرة تختبر الذكاء الاصطناعي، ستركز هيوماين وأكسنتشر على تشغيل الذكاء الاصطناعي على أوسع نطاق مع تحويل الطموحات إلى تنفيذ على أرض الواقع وقيمة قابلة للقياس.

الجمع بين القدرات السيادية والتنفيذ العالمي

عبر هذه الشراكة، ستتعاون هيوماين وأكسنتشر على تصميم ونشر وتشغيل حلول الذكاء الاصطناعي عبر سلسلة القيمة بالكامل، بدءاً من إدارة البيانات والنماذج ووصولاً إلى التكامل المؤسسي، وتبني القوى العاملة، والعمليات المستمرة.

وقال طارق أمين، الرئيس التنفيذي لشركة هيوماين: "ستتحدد الريادة في الذكاء الاصطناعي بالقدرة على تشغيل المجموعة الكاملة، بدءاً من البنية التحتية والحوسبة ووصولاً إلى النماذج والتطبيقات. وقد أرست هيوماين هذه الأسس. وبالتعاون مع أكسنتشر، سنعمل على تمكين نشر الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع داخل الأنظمة الحيوية، بما يدعم المؤسسات في تجاوز مرحلة التجربة وبناء أثر اقتصادي وتشغيلي مستدام".

وأضاف عمر بولس، الرئيس التنفيذي لأكسنتشر في الشرق الأوسط وأفريقيا: "يمثل الذكاء الاصطناعي محور إعادة ابتكار المؤسسات والاقتصادات على حد سواء. ومن خلال الجمع بين منصة هيوماين وقدرات أكسنتشر في إعادة الابتكار، والمدعومة بمهندسينا الميدانيين ومهندسي إعادة الابتكار، إلى جانب خبرائنا المتخصصين في القطاعات والوظائف، نمكّن العملاء من الانتقال من البرامج التجريبية إلى تحول شامل على مستوى المؤسسة، بما يحقق قيمة حقيقية ومستدامة".

مقاربة متكاملة للذكاء الاصطناعي على أوسع نطاق

ستركز الشراكة على خمس مجالات استراتيجية لتمكين تحول الذكاء الاصطناعي الشامل:

خدمات إعادة الابتكار بالذكاء الاصطناعي: إعادة تصور العمليات التجارية الأساسية ونماذج التشغيل باستخدام الذكاء الاصطناعي، من الاستراتيجية إلى التنفيذ البنية المؤسسية للذكاء الاصطناعي: بناء منصات ذكاء اصطناعي قابلة للتوسع وأنظمة قائمة على الوكلاء، مدمجة ضمن مجموعة منتجات هيوماين ومسارات العمل المؤسسية. تحول القوى العاملة: دفع عجلة تبني الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع عبر الارتقاء بالمهارات والتغيير المؤسسي تفعيل المنظومة: حشد شركاء تقنيين رائدين لتوفير حلول متكاملة متعددة الأطراف الثقة الرقمية: تعزيز الأمن السيبراني والحوكمة والامتثال بما يتماشى مع المعايير الوطنية

من البرامج التجريبية إلى التبني على أوسع نطاق

على عكس النماذج التقليدية المبنية على الاستشارات، تم تصميم الشراكة بين هيوماين وأكسنتشر لتوفير تنفيذ شامل عبر الجمع بين البنية التحتية والمنصات والتسليم التشغيلي لإضافة القيمة من الذكاء الاصطناعي على أوسع نطاق.

كما توفر الشراكة للمؤسسات نموذجاً مرناً وجاهزاً للإنتاج لتبني الذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع البيئات التكنولوجية القائمة وأولويات التحول على المدى البعيد.

نبذة عن هيوماين

تُعد هيوماين، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، شركة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، تقدم حلولًا متكاملة تغطي كامل منظومة الذكاء الاصطناعي عبر أربع محاور رئيسية: مراكز البيانات من الجيل الجديد؛ البنية التحتية فائقة الأداء ومنصات الحوسبة السحابية؛ نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بما في ذلك بعض من أكثر نماذج اللغة العربية تطورًا على مستوى العالم؛ وحلول ذكاء اصطناعي تحويلية تجمع بين الفهم العميق للقطاعات والتطبيق العملي على أرض الواقع.

ويعتمد نموذج هيوماين المتكامل على تقديم حلول شاملة تخدم الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مما يسهم في تحقيق قيمة مضافة عبر مختلف الصناعات، ودعم التحول الرقمي، وتعزيز القدرات من خلال تكامل الإنسان والذكاء الاصطناعي. ومع تنامي محفظتها من المنتجات المتخصصة بحسب القطاعات، وتركيزها على تطوير الملكية الفكرية وبناء كفاءات عالمية، تواصل هيوماين ترسيخ مكانتها كشركة منافسة عالميًا تقود التميز التقني.

بيان التطلعات المستقبلية:

قد يتضمن هذا البيان الصحفي توقعات مستقبلية تستند إلى افتراضات وتقديرات حالية، وقد تختلف النتائج الفعلية بشكل جوهري نتيجة لعدد من المخاطر والعوامل غير المؤكدة. ولا تلتزم هيوماين بتحديث هذه التوقعات.

نبذة عن أكسنتشر

"أكسنتشر" شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات المهنية تساعد كبرى الشركات في العالم والحكومات والمؤسسات الأخرى على التحول الرقمي وتحسين عملياتها وتسريع نمو الإيرادات وتعزيز خدمات المواطنين، مما يسّرع تقديم قيمة ملموسة بسرعة على نطاق واسع. وتعتبر "أكسنتشر" شركة تقودها المواهب والابتكار ويعمل بها نحو 786 ألف موظف يخدمون العملاء في أكثر من 120 دولة. نحن نرى أن التكنولوجيا هي جوهر التغيير اليوم، ونعتبر أحد الرواد في المساعدة على دفع هذا التغيير من خلال بناء منظومة علاقات قوية. كما نجمع بين الخبرة منقطعة النظير وقوتنا في المجال الرقمي والتقنيات السحابية والبيانات والذكاء الاصطناعي، لتقديم نتائج ملموسة وفريدة. ونمتلك قدرة متميزة على تقديم نتائج ملموسة ومؤثرة بالاعتماد على مجموعتنا الواسعة من الخدمات والحلول والأصول في قطاع الإستراتيجيات والاستشارات والتكنولوجيا والعمليات ونموذج IndustryX وSong. وتلك القدرات، إلى جانب ثقافتنا المتمثلة في النجاح المشترك والالتزام بتقديم القيمة الشاملة، تمكننا من مساعدة عملائنا على بناء وترسيخ علاقات موثوقة ودائمة. ونقيس نجاحنا من خلال القيمة الشاملة التي نوفرها لعملائنا والأفراد والمساهمين والشركاء والمجتمعات. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.accenture.com.

